成都车展9月2日启幕 约110个中外汽车品牌参展

2016-08-25 10:09 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网实习记者 董晓静 9月2日,以“缤纷车展·炫动蓉城”为主题的2016（第十九届）成都国际汽车展览会（简称“成都车展”）将在成都世纪城新国际会展中心盛大开幕。本届车展共持续十天,其中,9月2日为媒体日,9月3——4日为专业观众日，9月5——11日为普通观众日。

据了解,本届成都车展展馆面积约15万平方米，共有国内外110个汽车品牌参展。其中,不少汽车品牌当家车型、首发新车与最近技术均将全新亮相。这将成为中国西部地区规模最大、规格最高的年度汽车饕餮盛宴。

品牌云集，同台竞技

成都车展全面覆盖成都世纪城新国际会展中心九大展馆及室外场地，各大展商的扩容亮相再一次使展馆使用率得到提升。众所瞩目的德系、美系、法系、日系、韩系和合资品牌、国内自主品牌齐聚一堂，各大车企集体发力，不断升级参展阵容，将在成都车展现场发布多款新车。其中，德国宝沃汽车、猎豹汽车将作为新势力首次参展。

除梅赛德斯—奔驰将连续第三年以2400平方米的“巨无霸”展台闪耀现场之外，德系三大豪华品牌之一的宝马今年也霸气拿下2400平米展位，将以前所未有的科技展台和全系车型震撼全场，演绎“全擎出击，猎手云集”之精彩。上汽、东风、一汽、长安、北汽和广汽六大汽车集团也全力出击，升级展台的规格，全阵容车系参展。以长城、吉利和比亚迪汽车等为代表的自主品牌通过自主改革创新、核心技术研发、造车理念升级，为中国“质”造代言，并引领中国汽车产业朝着中国“智”造的目标不断靠近。

引人注目的豪华馆今年依旧汇聚全球惊艳豪华座驾。玛莎拉蒂此次将携百年首款SUV—Levante和新款QP总裁轿车与西南百万车迷见面。保时捷也将带来一款新车在现场发布。作为越野发烧友终极梦想的越野房车锐野此次更将全球首发全新车型“领步者D”，并携旗舰车型“征服者F”共同展示极致奢华。此外，阿斯顿·马丁、宾利、法拉利、兰博基尼、劳斯莱斯等进口高端豪华车品牌亦将继续吸引强力关注。

同期活动，精彩纷呈

成都车展历来注重打造有高度、有品质、有特色的同期活动。今年参展期间，一场聚集业内领袖、资深传媒人士的汽车沙龙——“2016成都国际车展汽车人之夜”也将隆重举行，谁会站上下一个风口？车市风云如何变幻？车企、媒介怎样融合？答案也将一一揭晓。

成都车展也是极具人气和福利的汽车嘉年华，室外广场上，奔驰、路虎将举办越野车展示及体验活动，带领观众零距离感受品牌车型的驾驶乐趣，分享驾驶技巧。“三和老爷车文化体验区”将怀念亮相，卡迪拉克、雪佛兰、道奇等品牌上世纪30—50年代的多款经典车型，展示属于那个年代的豪华之道。

大学生报道团则汇集国内高校大学生记者，采集车展一手资讯，直播车展最新动态。2016成都车展汽车文化园营造一个互动体验、娱乐交流的时尚空间氛围。

服务升级，科技便捷

本届展会全新升级网络媒体注册与观众购票系统。媒体证申领运用多媒体互联网技术，规范、统一了媒体证办理，简化了媒体注册流程和媒体证换领手续，所有报道媒体前期网上申请审核成功后，现场凭身份证件及名片即可快速办理媒体证。

与此同时，今年除了延续备受关注的展前网络购票，还增加展期电子票购买功能。无论展前还是展期，观众均能够通过官方微信、官方微博渠道购买电子票，持电子票的观众无需兑换、等待，扫码直接入场，优化了购票程序，达到一体化通关。

值得强调的是，成都车展紧跟时代潮流，随着电动化、智能化、网联化已成为汽车行业发展的大趋势，受到热议的的新能源车型和自动驾驶技术也将在成都车展上有所展现。