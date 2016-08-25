徐冠华：中国高新区应更加重视人才的培育和引进

2016-08-25 14:15 来源： 经济观察网 作者： 宋馥李 编辑： 经济观察网

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经济观察网 记者 宋馥李 2016年8月23日，由中国科技体制改革研究会高新技术产业开发区改革专业委员会主办、北京市长城企业战略研究所承办的品牌活动“创新双月谈”在北京举行。品牌活动“创新双月谈”是高新区改革创新发展和新经济领域的高水平交流平台。本期“创新双月谈”的主题是“国家高新区在区域崛起中的引领发展”。

原科技部部长、中科院院士徐冠华在发言中说，新形势下，中国的高新区应该更加重视人才的培育和引进，高端人才始终是引领高新区发展的重要力量，在实际工作中，为这些人才创造适宜的创业环境，就是高新区的竞争力。

此次双月谈汇集了来自科技部火炬中心、部分国家高新区的领导以及区域创新领域的专家。会议由高新区改革专委会会长张景安主持，原北京市副市长胡昭广致开幕词，科技部火炬中心书记翟立新，高新区改革专委会常务副会长、北京市长城企业战略研究所所长王德禄等领导和专家做了发言。

本次会议重点讨论了中国高新区过去20年的特色发展模式和改革创新经验，深入探讨了国家高新区在国家实施创新驱动发展战略中进一步发挥示范作用，引领区域战略崛起的问题。

中关村、天津、深圳、西安、合肥、济南、广州、郑州、德州等高新区的领导到会，展示了高新区发展的成绩，并提出了对未来高新区创新发展的思考。