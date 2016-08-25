分豆教育张金荣：业绩可持续增长，有信心完成全年目标

2016-08-25 15:23 来源： 经济观察网 作者： 张金荣 编辑： 经济观察网

导语：下半年有很多值得期待的地方，新产品即将投入市场，对公业务模式得以复制，两级合伙人捷报频传，子公司运营日趋稳健，分豆正走在可持续发展的道路上。

昨日，分豆教育发布了2016半年度报告。半年报显示，分豆教育营收为8756万元，同比增长18.5%；净利润2269万元，同比下降60.91%。营收增长，利润却大降六成，无疑成为市场关注焦点，带着系列问题，记者独家采访了分豆教育CEO张金荣。

记者：半年报显示，分豆教育上半年营收为8756万元，同比增长18.5%；净利润为2269万元，同比下降60.92%，为何出现如此大波动？

张金荣：从半年报数据来看，分豆教育依旧保持了稳健的增长势头，这其中主要由两部分构成：一部分是校外的SOS（Student Online School）业务，营收为5962万元，比去年同期降低19.31%，是因为我们进行了商业模式的调整，取消了去年的区域独家买断经销，改为两级合伙人模式，因为运营周期短，销售额略有下降；另一部分是对公的GD（Government Development）业务，营收为2794万元，这一块在去年是没有的，表现出强劲的增长潜力。

利润减少，主要是因为营业成本和期间费用大幅增长所致。虽然营收增长18.50%，但营业成本同比增长98.46%，毛利相应降低；其次，公司规模在扩大，本期末员工为358人，较上年同期的154人增长了132%，管理费用及销售费用中职工薪酬、房租等固定费用随之增加，销售费用中职工薪酬增加757万元，管理费用中职工薪酬增加762万元；再次，公司将技术重点从对原有产品的维护转移到对新产品的研发，扩大了研发团队，从而研发费增加1008万元。

归根结底，是因为公司快速扩张，还处于抢占市场的阶段，这样会对短期利润产生一定影响，但随着市场的拓展、新品的推出和团队的稳定，营收、利润的增长将会回到相对稳定的水平。

记者：相比于2015年全年业绩增长267.7%，2016年上半年的增长率仅为18.5%，是否意味着分豆已经告别了高增长阶段？

张金荣：以前的增长率高，是因为基数小，随着公司不断成熟，从绝对值来看，仍保持着较高增长的水平，但反映在增长率数据上，会有所下降。这体现出分豆业绩的可持续增长性，总体来说会按照我们的计划一直稳步前进。

另外，教育行业在经营方面存在一定的周期性，其销售周期与学期始末相关联，从而公司在收入和营运方面体现了周期性波动，仅从一个短周期内的数据来分析企业的成长性，并不一定公允。

记者：报告期内，分豆的负债额为3235万元，较上年同期增长了245%，这是否会对公司的偿债能力造成压力？

张金荣：负债额增加，是由于本期流动负债的增长，其中应付账款较多，包括本期应付给名校和教育局合作款有一部分尚未支付，公司会按照账期约定逐步分摊。报告期内，公司的资产总计25693万元，减去负债的话仍有22458万元净资产，因此不存在偿债压力。

记者：能否简单介绍一下两级合伙人和对公业务？

张金荣：两级合伙人，即地级市战略合伙人和学区VIP合伙人。地级市战略合伙人享受区域独家代理权，负责云智能教育系列产品在当地的商务扩展和运维；学区VIP合伙人负责云智能教育系列产品在其负责区域内的销售和运维。

对公主要包括各级政府、教育局以及学校，面向他们提供云智能教室、云智能校园、云智能教育城市等系列云智能解决方案。由于PPP在前期试点的地市学校中已经取得良好的成果和口碑，同时国家在大力倡导教育信息化、提倡信息技术与教育教学融合、鼓励购买社会教育服务，因此未来这一块完全会成为公司新的业务增长点，甚至超过SOS业务。

记者：将区域独家买断经销改为两级合伙人后，反而导致营收同比下降19.31%，既然这样，为何还要更改？

张金荣：之所以更改，主要是基于两方面考虑的。一方面，原有的区域独家买断经销，一般以省级为单位，但省份毕竟有限，这种模式很容易遭遇天花板，但实行两级合伙人模式后，相当于把渠道进一步下沉，释放了市场空间，确保了企业的成长性。另一方面，分豆教育在校内PPP业务不断深耕，上半年累计签约38家地级市教育局，并在辖区内学校里取得了良好的应用成果和口碑，随着产品链的丰富，校内业务的变现时机成熟，但原有的区域独家买断经销模式会与之冲突，而两级合伙人取消了独家经销，便于校内业务的变现。事实证明，这样做虽然会牺牲短期利益，却为长远的对公业务打开了一扇门。

记者：对于全年的业绩预期，您有何看法？

张金荣：2016年，分豆教育的业务目标主要体现在以下三方面：

PPP方面，慧学云智能教育平台计划在年底前完成不低于60个地级市教育局的覆盖，截至6月30日，已签约38个教育局，超过了全年目标的60%；这段时间又陆续有新签约的，按此进度有可能会超额完成目标。

营收方面，计划2016年为2亿营收，上半年完成了44%。随着SOS两级合伙人业务的发力，以及对公业务的新增，完成年度营收目标应该在预期之内。新学年马上到来，分豆也将迎来新一波业务旺季。

利润方面，2016年的目标是8000万，上半年的利润完成额略低于预期，但大部分的投入、研发等都在上半年完成，下半年随着成本的控制、新产品的推出，利润率会逐渐回升，预计完成全年利润目标问题不大。

总之，下半年有很多值得期待的地方，新产品即将投入市场，对公业务模式得以复制，两级合伙人捷报频传，子公司运营日趋稳健，分豆正走在可持续发展的道路上，对完成全年目标计划，我个人比较有信心。今年是分豆教育第二个五年计划的第一年，是继续夯实基础的一年，也对接下来的几年充满信心。