伟大的创新，常常是坚守和执着的结果

2016-08-25 16:25 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

坚守与创新，看似矛盾，却是一对永恒的真理。有人说，伟大是“熬”出来的，唯有匠心坚守，才能创造奇迹；也有人说，创新是企业的灵魂，唯有不断颠覆，才能走向成功。

2016年8月20日，北京大学光华管理学院高层管理教育（ExEd）中心以“变时代的坚守与创新”为主题，举办了北大光华高层管理论坛。北京大学光华管理学院组织与战略管理系刘学教授、美的集团党委书记袁利群、国能中电能源集团有限责任公司董事长兼 CEO白云峰、东阿阿胶股份有限公司副总裁周祥山分享了他们的经验和观点。此次论坛由找钢网高级副总裁兼首席战略官、原中央电视台主持人郎永淳主持。

在瞬息万变的环境中，他们如何坚守初心，成就企业传奇？在逆境和寒冬下，他们又如何突破自我，寻求跨界转型？让我们一起聆听。

刘学：用心、用情提升产品品位，在坚守中不断创新

北京大学光华管理学院组织与战略管理系刘学教授

北京大学光华管理学院组织与战略管理系刘学教授深入浅出地阐述了坚守与创新的战略选择。

刘学教授认为，坚守非常重要，但是必须坚守在合适的业务领域，同时，伟大的创新常常是坚守和执着的结果，只有心志坚定才能忍受重大创新带来的不确定性。所以，我们需要在坚守中不断创新。

刘学教授指出，在坚守中创新有三个方向：一是对原有生产流程和工艺技术进行优化，进而提升产品质量，降低成本；二是将传统技术和新技术相结合，赋予新产品更强大的功能，为客户创造更大价值；三是中国企业最不擅长，但对未来的国际竞争力提升非常重要的一个方向——品味，即挖掘产品的文化内涵。同时，坚守和创新过程中一个最关键的因素在于，你的核心业务价值是什么？创新是会摊薄还是增强核心业务价值？

刘学教授以迪斯尼这家百年企业的发展历程为例，阐述了核心业务价值在坚守和创新过程中的重要性。迪斯尼正是以电影和动画片为核心，才能成为主题公园、度假酒店、出版物和音乐等共同发展的王国。一旦核心业务价值被摊薄，其它业务也难以健康发展。紧接着，刘学教授以白色恋人和施坦威钢琴为案例，讲述了品味的重要性。法国社会学家布迪厄曾说：“当今社会个体区别于他人的因素并不仅仅取决于其所拥有的经济资本, 同时还在相当程度上依赖于个人的品味和生活方式等文化资本。”而品味正是文化资本的体现。因此，产品不仅仅是满足客户需求的物理载体，而是有灵魂、有格调、有特定的价值取向、有持久生命力的有机体，以卓越的技术为支撑，用心、用情去精心雕磨、塑造。中国缺少的不仅仅是技术，更是企业家的品味。

刘学教授总结道：“我们处在变化快、不确定性高的时代，而这种变化和不确定性，有时候是因为我们缺乏坚守导致的。成功的坚守需要以创新为前提，但是伟大的创新需要坚守。坚守和创新对我们每个人至关重要，是决定我们的幸福感甚至家庭稳定的一个重要因素。在坚守和创新中寻找一个平衡点，对每一个决策者都是挑战，也是决定企业命运发展一个关键问题。”

袁利群：工业4.0时代的企业创新要由制造走向“智造”

美的集团党委书记袁利群

美的集团党委书记袁利群以美的集团的创新实践为例，从企业的角度分享了自己对创新和坚守的理解。

工业4.0时代的创新是当今社会人们热议的主题，袁利群对创新的内涵有着多层次的理解。从企业实践的角度来讲，智能化时代信息化技术正在推进整个产业的变革；从制造企业角度来看，工业4.0时代的标志就是把智能制造作为主导进行产业升级；工业4.0时代的制造业要进行智能制造为主导的产业升级，核心内容就是“智能制造+智能工厂”。“为什么我们都在提工业4.0？一方面是因为现在技术进步了，许多技术方面可以达到智能化的水平。另一方面是我们对用户地位的认识更加清楚，思维模式已经由过去以产品为导向转为以消费者为导向。用户不断追求个性化，人性化，便捷化，智能化，企业要持续满足用户不断变化升级的需求，必须在后台往智能化制造的方向转变。”袁利群在论坛上表示。

时代一直在变化，企业应该坚守的是什么？袁利群认为企业应该坚守的是自身的价值管理。她进一步指出，价值管理有两个最核心的内容，第一个是产品，第二个就是用户。“所以我们提出以用户为中心做好产品，产品好不好不是自己说了算，而是用户说了算。要生产出有竞争力的产品，首先研发速度要敏捷，要根据用户需求不断快速更新迭代；其次，产品要从低质走向精品；第三，在交付服务的时候要尽力做到便捷与快捷，提高用户满意度。”“顾客至上”的概念十年前二十年前就提出来了，但大多出企业并没有真正地行动起来，中国企业缺乏对消费者的研究，对用户至上真正思维并没有真正地落地，所以我们要去洞察用户真正的需求，体现用户的价值。

袁利群结合美的集团的创新实战经验和细节，她指出创新这个概念现在已经发生了很大改变，以前说技术创新，现在谈集成创新，以前是个体企业创新，现在要求产业链上、价值链上的企业联合起来协同创新。研发人员以前在研究所里封闭式地做研究，现在则是开放的平台集聚社会上多元文化共同研发。从企业角度来说创新强调的是信息化的应用，强调的是用户驱动式创新，强调的是不同行业之间的协同创新。“我们这个时代最不同的地方，就是以用户为中心，用户需求就是企业创新的核心驱动力。”

白云峰：环保创新正在改变人们的生活，北京的空气三年内会有改善

国能中电能源集团有限责任公司董事长兼CEO白云峰

国能中电能源集团有限责任公司董事长兼CEO白云峰从煤炭、水、土壤、再生能源等角度，全面阐述了环保创新如何改变了人们的生活。

白云峰说，2012年雾霾刚开始出现时，全民哗然，人们纷纷猜测雾霾的原因，有人说是汽车尾气，也有人说是炒菜油烟，议论纷纷。其实，燃煤是能源结构的一个很大问题。我国每年燃烧的煤有40亿吨，相当于90个足球场堆成一个立方体，高度可以跟珠穆朗玛峰比肩。燃煤污染很严重，但是由于太阳能资源不够稳定，核资源匮乏，我们必须依赖于火电（燃煤发电的主要方向），这是几十年的惯性使然，十年、二十年之内不可能扭转。

那么，煤到底能不能清洁利用？这个问题至关重要。白云峰说，我们一直对此在做认真研究。经过不懈努力，现在三种燃煤排放的主要污染物指标——二氧化硫、氮氧化物、粉尘都已达到标准，甚至比天然气的排放还要低，也就是实现了相对天然气的“近零排放”。与此同时，能耗和成本也降低了，可谓标本兼治。所以，虽然前两年中国环境一直为世界所诟病，但现在全世界清洁技术最好的火电厂在中国。令人欣慰的是，目前我国已正式发文，要求所有火电厂在2017年底全部实现“近零排放”。白云峰说，很多人问我，你认为北京的空气多久能改善？我认为最多三年，很多人说我在吹牛，但是今天大家应该能感受得到，现在的环境已经比前两年好很多，这是真实存在的效果。

白云峰指出，在环保路上，还有更艰难的考验。比如，如何将“近零排放”推广到煤炭集中度低的分散式小锅炉。在实现技术创新之后，如何将创新的技术推广和应用起来？这就需要商业模式和管理机制的创新，只有建立起健全的体制，才能真正将环保做好。现在，我国出现了一种新的方式——环保的第三方运营，这给社会资本进入环保领域提供了新的机会，将环保行业变成了一个产业，是非常大的变革。所以，总的来说，我国从“十八大”以后，环保提速和进展很大，“十八大”以前，每立方米排放的二氧化硫是200毫克，现在是35毫克，氮氧化物以前是400毫克，现在是50毫克，粉尘以前是50毫克，现在是10毫克。所以，目前整个环保产业发展比较好，希望有更多人投身于环保产业中。

周祥山：老字号碰撞新时代，360°无死角创新升级

东阿阿胶股份有限公司副总裁周祥山

东阿阿胶股份有限公司副总裁周祥山讲述了东阿阿胶克服新时代的各种挑战的心路历程，并指出“发展是最好的保护、创新是最好的传承。”

中国有很多老字号正在消失，过去绚丽的民族瑰宝，如今逐渐黯然失色，在东阿阿胶两千多年传承发展过程中，遇到过非常多的困难与挑战。比如原料短缺就是个大问题，阿胶的原料是驴皮，目前役用驴数量在农村大幅下降，驴皮原料极其短缺；东阿阿胶战略上也出了一些问题，十年前收购了地方很多其他的企业，导致资源分散和增长乏力；与此同时，中药曾经出现危机，整个行业都被边缘化，导致大部分阿胶企业纷纷退出。

面对新时代的种种挑战，周祥山系统地介绍了东阿阿胶在企业运营管理的各个层面进行了全方位调整和创新。他介绍道，首先，东阿阿胶在战略上聚焦阿胶主业，把很多非阿胶业务剥离出去，逐渐减少阿胶品类，只聚焦几个大产品；同时开始将产品定位回归到高端人群，将品牌定位聚焦补血领域，向滋补品拓展，并提出“乐活”的概念；在产品类型上提出“阿胶+”，以阿胶为核心，同时和其他的产品进行结合。其次，在运营模式上针对阿胶原料驴皮短缺问题，进入到上游领域实现全产业链的掌控，实现毛驴活体开发，带动农民致富让更多人养驴，通过中、上游加工，综合产业链对驴原料进行循环开发，实现整个产业链的价值提升。第三，在推广营销上东阿阿胶进行了三个阶段的文化营销和价值回归工程，采用现场活动、影视剧植入等形式，从以产品为核心进行文化营销转向以顾客为核心的文化营销，最终转化为以顾客体验为核心的文化体验营销；并且在营销过程中刻意隐去品牌加强品类，让行业内大大小的小企业一起发展，引领整个行业把阿胶品类做大。最后，在管理方面，东阿阿胶也进行了较多的创新，综合了目前比较先进的管理手段变成自己独特的一整套管理系统，包括采用卓越绩效管理模式，围绕战略加强顾客、市场、资源和过程的管理，为顾客和员工创造价值，提升整个组织绩效；同时结合战略地图、平衡计分卡、会计报表以及业绩诊断表，并定期举行业绩诊断会提升整个公司的管理的效能和效率。

郎永淳：做时代的弄潮儿，采取行动，只争朝夕

找钢网高级副总裁兼首席战略官、原中央电视台主持人郎永淳

找钢网高级副总裁兼首席战略官、原中央电视台主持人郎永淳也分享了自己的转型之路。

2013年郎永淳参加了北京大学光华管理学院“全球企业家”的学习，从那时起，他开始有了思想转变。郎永淳回忆到，当时一位同学说，很多人40岁就死了，只不过到了80岁才被埋。郎永淳说，其实很多人从20、30岁时就开始不断重复自我；而我最初学了五年中医，又考到北京广播学院学播音，非常幸运地进入中央电视台，后来在光华学习，让我有可能进入到互联网企业中，做一个时代弄潮儿。经过一番考量，看到经济周期和产业周期的挑战之后，郎永淳毅然决然投入到B2B大宗商品电商也就是找钢网，他说会专注于钢铁的全产业链，找到一个又一个痛点，创造出更多的价值。

论坛最后，郎永淳总结说，今天是一个文化的盛宴，思想的盛宴。李白的诗《将进酒》这样写到：“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。”——有人能看到这个世界的趋势和规律，有人是看不见的。“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”——要采取行动，要只争朝夕。马云曾经说过: “在这样一个变化的年代，你不要看不见，你不要看不起，你不要看不懂，如果你看不见，看不起，看不懂，最后就来不及了。”在这个剧烈振荡和变化的年代，愿大家既能够看得见，又能够只争朝夕地行动起来，该坚守的坚守，该创新的创新。