欧睿宇邦6000万A轮融资到位

2016-08-25 16:46 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

2016年8月25日，以“睿力革新，定制未来”为主题的欧睿宇邦A轮融资暨战略发布会在上海隆重举行。正式对外宣布,完成来自正和磁系和磁斯达克6000万A轮投资。公司宣布以厨房整体橱柜为切入口，正式启动进入全屋定制家居领域，并开启百城计划，到2018年，线下门店覆盖100个城市，实现销售额30个亿！

欧睿宇邦是上海宇邦厨具有限公司旗下品牌，创立于2000年，主要产品是厨房定制橱柜。2004年，欧睿宇邦把握住互联网电商这股热潮，建立了自己的互联网营销团队，经过10年互联网品牌运营和口碑营销的积累，欧睿宇邦连续10年在互联网建材垂直门户齐家网蝉联橱柜全国销售冠军，连续5年实现天猫橱柜类目销量第一！欧睿宇邦董事长吴世峰这样说道：要想玩好互联网，绝对不能将它仅仅作为一个营销渠道，而要把互联网当作整个企业的生命线，把每个员工变成口碑的一份子，让员工的每份努力和好的服务，得到认可和尊重，当员工发自内心地想服务好业主，就不愁我们的生意做不好！目前欧睿宇邦在天猫、齐家、大众点评网等各平台收获总计20000余条用户好评。

不久前闭幕的2016年广州建博会，四个展馆中三个是定制主题，不仅成品家具，甚至瓷砖、卫浴都在跨界做定制，行业已把2016年定义为全屋定制元年。专家分析其主要原因在于，随着消费群体更多开始集中到80甚至90后，对于家居产品功能性、设计性、空间利用率、个性化等方面的要求也越来越高，消费升级对于更体现设计和服务的定制家居接受度也飞速提升。据行业数据预测，2018年国内定制家居行业规模将达1500亿元。8月8日，索菲亚公布2016年半年度报告，报告期间营业收入16.69亿，比上期增长44.10%，净利润2亿元，比上期增长48%，全屋定制的时代已来临！

磁斯达克合伙人阳文明先生谈及“为什么选择欧睿宇邦”时进行了这样的解读：家居建材产业的前20年受到房地产红利的影响，高速野蛮发展，重营销、轻产品、轻服务，往往很多是被撑死的而不是被饿死的，很多没有好产品和好服务的企业，因为市场好而获得大量订单，结果就是服务体验极差！而欧睿宇邦恰恰重产品、重服务，可谓传统家居行业飞出的“金凤凰”。磁斯达克之所以青睐欧睿宇邦，是基于欧睿宇邦的互联网基因，成熟的家装产品化能力、产品定制化能力、优秀务实的团队，以及优秀的Leader董事长吴世峰。

发布会上，欧睿宇邦董事长吴世峰展示了整个公司的“宝剑”,互联网信息化系统---Y魔方系统！吴世峰说，他在这个行业干了快20年，发现橱柜衣柜作为非标定制品太难干了，从前端设计师测量出图纸，到签单后大量复杂的拆单工作，再到生产图纸，直至最后的安装环节，完全不标准不可控，哪个环节出一点错，那用户最后获得的产品就和他原来选的完全不一样，更谈不上什么用户体验、用户口碑。2011年，吴世峰按照他对互联网信息技术的理解，结合10多年做橱柜经验，自主开发了标准化的生产系统，首先将橱柜行业完全要靠熟练师傅经验的橱柜拆单环节完全系统化，并通过条形码技术和自动化生产设备打通。2014年，整个前端3D设计软件上线，2016年，将设计师安装工服务可视化标准化APP上线，形成了前端销售、中端生产、后端服务安装的全环节闭环，整个效率提升了60%，目前宇邦通过大数据在板材的利用率上为行业最高。欧睿宇邦在1.5万平方的厂房能干出5个亿的销售额，大大领先于同行业水平！

兵马未动粮草先行，一向低调的吴世峰表示，他已经做好了进军全屋定制和全国复制的准备！欧睿宇邦的本次A轮融资发展计划，将主要用于三大方面。第一，是加强系统产品研发能力从橱柜定制扩充到全屋定制；第二，坚持“一城一店”模式，利用先进的互联网营销能力，开拓全国市场，实现“百城计划”。第三，是推进全国品牌建设和增加线下营销能力。对于后续扩展，欧睿宇邦已提出明确的计划，到2018年，实现销售额30亿元。