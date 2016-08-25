新三板环境产业峰会在京成功举办

2016-08-25 21:58 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

2016年8月24日，新三板领军者千人会系列活动之新三板环境产业峰会在北京希尔顿逸林酒店隆重举行，吸引了投资界和环保界百余位专人人士的积极参与，并获得业内外人士广泛好评：“专业而有价值”。

本次峰会围绕新三板企业最为关注的热点问题进行了主题演讲和论坛探讨，这些热点问题包括“新三板环保企业的融资路径、环境领域的新发展与投资机会、环保企业的做市分析、资本运作”等。此外，此次峰会还设置了环保企业项目路演以及VC交流酒会环节，现场互动频繁。

本次峰会可谓大伽云集，新三板领军者千人会执行会长、盛景网联联合创始人杨青、全国工商联环境商会执行会长、威力雅中国董事总经理黄晓军致辞、华泰证券新三板首席分析师邬煜、青云创投合伙人张立辉、北京银行中关村分行小企业事业部总经理付东辉、申万宏源做市部马骏骐、E20平台董秘高宏坪、上市公司启迪桑德董秘马思勒等逐一做了主题演讲；而达晨创投合伙人于志宏、青云创投合伙人张立辉、清控银杏合伙人程鹏、中信证券环保分析师王海旭则参与了下午的嘉宾论坛。每一位都是环保领域的知名大咖，他们分别发表了对当今中国环境产业发展趋势与投资机会的判断与看法。

下面是部分与会专家的精彩观点分享。

华泰证券新三板首席分析师邬煜：三板环保企业进入技术与资本双轮驱动的阶段

环保行业跟其他行业不一样，很多企业的商业模式是做工程或者是做类似于BOT的模式，多是投资驱动的。在这种情况下，资本占的力量特别大。对比新三板市场与A股市场的巨大区别，建议三板上的环保企业一定要做出差异化。

多层次资本市场对于环保行业来讲，简单划分就是两个层面：一个层面是大A股，基本上是A股上市公司，已经到了资本驱动的阶段，包括并购、重组，更多的是他们进行成长扩张的一个手段；而另外一个层次的资本市场就是新三板，虽然新三板是中国未来的纳斯达克，但新三板制度建设目前还处在完善期，资本强度没有A股这么强。从这个角度讲，新三板的环保企业进入的是技术和资本双轮驱动的过程，其中技术占比的可能更大一些。

青云创投合伙人张立辉：环保行业回报周期长，资本需要有足够耐心

与TMT等领域相比，环保领域显然更需要沉淀。过去多年，青云创投坚持专注于这一领域，才形成了行业内独特的能力和专业积累。这么多年过去了，无论行业怎么演变，仍然有很多熟悉的企业家面孔在这个行业里坚持着。“尽管我们也行不会投资他，他也不需要我的融资，但是大家坐在一起的时候还是感慨万千，感觉很亲近”

很多其他行业的投资人，指望的是快速回报。但这种心态在环保行业基本不适用，因为这个行业基本都是台阶式的增长。青云创投对环保类项目的投资，希望是做一个全产业链的投入，利用自己在行业里的人脉和资源积累进行多点投入，最终实现集中爆发。

在张立辉眼中，环保投资分为三大类：第一类是做运营的投资商，就是有钱就拿一个运营项目；第二类是做EPC或者建设，帮忙采购东西或者建设设备的人；第三类是专门做设备、药剂，这类多是消耗品，谈不上多少年的回报周期。“行业内大多数讲的回报周期，都是做运营这块。在我眼中，能有10%的回报就很好了，低于8%就不太好做。环保投资会有稳定的现金流出，就像建设高速公路一样，你是没办法指望修一条路，两年就能收回成本的。通常需要八年十年的回收期，是很正常的。”

达晨创投合伙人于志宏：环保产业在中国还有广阔的市场空间

从发展的眼光来看，现在正是布局新三板的好时机。长期来看，有两大投资主题值得关注：一个是环保升级，一个是技术升级（从低端制造向高端发展）。

从另外一个角度来说，我们同时还关注两个投资主题，即国际视野和中国机会。国际视野主要包括TMT（科技、媒体和通信），比如人工智能、工业机器人等；而中国机会则包括环保产业和军工。比如目前雾霾这么大，从而使环保产业在中国会有很广阔的市场空间；而军工因为是国力提高的重要基础，因此也是我们重要的投资方向。

清控银杏创始人程鹏：环保行业对技术的渴求很强烈

目前国内经济面临下行的压力，而节能减排任务又刻不容缓，那么，生产与污染之间如何平衡呢？根本的保障就是制度体系的建设，基本的实现途径就是发展绿色产业。

从环保产业投资的角度来看，环保是值得投资的。不得不承认，环保行业在中国各个行业里面还是比较落后的，但在去年环保行业有异军突起之象，今年也有大量国企巨头都开始涉足环保产业投资，这也是环保行业从2015年发展到现在的一个令人振奋的点。

目前，我国环保行业的整体技术水平与国际先进水平相比还存在较大差距，而技术或者成熟工艺是环保投资的决定性因素。2015年中国的环保企业在海外并购的金额超过有史以来的最高值，原因就是国外的环保技术更加先进，这些标的都是以技术为导向的，可以看出整个环保行业对技术的渴求还是很强烈的。

中信证券分析师王海旭：未来三到五年环保行业将进入大洗牌阶段

我们现在更多的是关注一些类“独角兽”的公司。（所谓“独角兽”类的企业，在美国的定义是：估值达10亿美元的初创技术企业）。

从类“独角兽”的角度来看环保行业的发展趋势，未来环保产业可能会加速分层。从市场竞争的格局来看，会产生第一类公司，即平台类公司，他们会更多地对接客户需求，但这类公司不会很多；第二类公司偏细分一些，目前很多中小规模的公司未来的出路就在这块——其价值在于你能给别人创造的附加值，你能解决别人解决不了的问题，而不是做平台，因为大平台是不会找小平台来合作的。

从技术层面来看，拥有技术集成&整合能力的公司，其价值更大。例如水环境问题的解决，可能不再是由单一技术可以解决的，它需要一个系统的技术解决方案。如此一来，不同的技术类企业，只要做到足够极致和专注，就可以创造价值。

因此，未来三到五年，环保行业将会进入一个大洗牌的阶段，并购行为也将进入验证期。

（kongyan/文）