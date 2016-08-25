中端报销型商业医保空白 或将以年复合增长75%速度扩张

2016-08-25 21:18 来源： 经济观察网 作者： 汪晓慧 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 汪晓慧 近期，关于商业医保风口来临的观点不时刷屏。尽管目前，商业健康险全行业仍在普遍亏损，但保险公司、非保险领域企业仍跃跃欲试，不断进入。据本报记者此前获悉，有50家左右的企业正在排队申请牌照。不管是出于“风口来临”的抢占先机，还是主动或被动卡位，有志于在商业健康险领域有所作为的企业都没闲着。

企业默默行动，观察机构高调发声，给出自己的观点和判断。

昨日，波士顿咨询公司与慕尼黑再保险公司就中国商业健康险的市场预判，联合发布一则报告《商业医保风口来临，险企须建设六大能力》。

该报告认为，中国公共卫生体系的局限性促使消费者将目光投向商业保险。而目前，在中国市场，报销型商业保险尚不多见，且通常是作为一项团体福利。随着中国中产阶层与富裕人群的扩大，作为个人或家庭消费的报销型商业健康险市场将扩大。

中国报销型商业医疗保险按照保费可分为为高端（年保费高于12000RMB）、中端（年保费介于2000元至12000元RMB），低端（年保费小于2000元RMB）三级。

然而，就目前的市场份额来看，报销型医疗保险只是商业健康险大盘中的极小一部分。数据显示，自2010年起，中国商业医疗保险市场以近36%的年均增幅增长，至2015年，市场规模已达2410亿元人民币。但是，以重大疾病保险为主，报销型医疗保险占比极小。波士顿咨询合伙人罗英告诉记者，就市场份额来看，目前高端商业医保占比3%左右，低端商业医保大概占比97%左右，中端商业医保占比不足1%。

由于消费者对报销型医疗保险的认知不够成熟，保险公司缺乏销售渠道；加上，此类险种覆盖有限，并且保险公司与医院合作不够紧密，因而很难设计产品，做好控费，诸多因素导致报销型商业医疗保险的规模增长。

尽管报销型医疗保险面临产品设计、风控、渠道等诸多挑战，但从政策鼓励与从市场热度来看，这一类型的保险将是商业健康险企业重点布局的领域。据记者多方了解，中国诸多保险公司一直在观察，并且逐渐加多对报销型商业健康险的尝试。

据波士顿咨询与慕尼黑再保险调查结果预测，从增长速度来看，2015～2020年，商业医疗保险年均复合增长率或达35%，其中报销型医疗保险的年复合增长率或达41%；低端报销型商业医疗保险将以40%的年增长率发展，高端报销型商业医保将以超过50%的速度增长，而此前市场一直空白的中端报销型医疗保险增长潜力大于低端与高端，或达75%。

报销型商业医疗保险风口或许在来临，险企又如何在这个广阔的市场中找到自己的金矿？如何设计产品，如何开拓销售渠道，如何做好控费等等，都是想要进军这一领域的险企一直以来头疼但不得不寻找解决方案的问题。有的保险公司选择自己建设医院，如阳光保险在山东潍坊建立了阳光融和医院，有的则从只能控费切入，先熟悉医疗过程中的费用产生全流程……

对于这一问题，波士顿咨询与慕尼黑再保险从六个维度给出了建议。细分客户，了解客户的需求；在产品设计上主张差异化，如为特定疾病和人群设计对应产品；注重渠道的开发拓展，线上线下双管齐下；服务上做到高效理赔和运营，提升客户满意度，获得丰厚利润；善于构建医院和医疗保健的服务商网络，加强与公立医院的合作，或者因地制宜定制服务；做好客户的健康管理，通过关口前移做好控费。

风口或许正在来临，报销型商业医疗保险怎么玩，市场参与者都在寻找自己的“过海神通”。