陆金申华引进58战略投资

2016-08-25 22:07 来源： 经济观察网 作者： 黄一帆 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 黄一帆 2016年8月25日，陆金申华融资租赁有限公司在上海举行的“引进战略投资签约仪式暨新闻发布会”上宣布，58集团作为战略投资方正式注资陆金申华，这标志着这一互联网行业领导企业正式进入汽车金融服务领域。

据了解，陆金申华于2015年，由华晨汽车集团旗下的申华控股、新鸿基有限公司旗下的SHK Venture Capital合资成立。据介绍，陆金申华2016年至今业务储备总量已破10亿元。公司目标三年内资产规模达百亿元。

华晨集团董事、申华控股总裁池冶在会上表示：“作为华晨汽车集团控股有限公司旗下一家综合性公司，申华控股现已在全国各地拥有近百家参控股子公司，形成了以汽车消费产业作为主导产业，房地产、新能源及资源产业、资本投资及运营产业等为补充产业的多元化产业布局。我们携手新鸿基及58集团，强强联手，相信陆金申华必将成为中国一流的汽车消费综合服务商。”

新鸿基主席李成煌表示：“中国大陆的汽车金融租赁行业相比于发达市场仍有一定距离，但近年来发展迅猛。作为香港历史悠久、具有领导地位的金融服务机构，新鸿基看好这一行业在中国市场的未来前景。”

谈及此次战略投资陆金申华，58集团董事会主席姚劲波表示：“这次58集团携手申华控股、新鸿基金融，共同投资陆金申华，也打开了三方在新车、二手车等汽车产业链上的深入合作空间。58集团旗下的新车、二手车平台上，除了拥有海量的用户、流量优势，庞大的汽车消费场景及金融需求也是平台特有的资源。今后，58集团可以充分结合自身平台、品牌优势，与陆金申华强强合作；同时，也可以利用上述资源，为陆金申华在汽车金融产品、创新服务上提供更多支持。”

据申华控股8月24日发布的《关于放弃陆金申华15%股权优先受让权的公告》显示，陆金申华的注册资本2亿元人民币，其中申华控股以人民币现金出资9000万元，占陆金申华比例45%，SHK Venture Capital以跨境人民币现汇出资6000万元，占陆金申华比例30%，陆家嘴信托以人民币现金出资5000万元，占陆金申华比例25%。而其中申华控股及SHK Venture Capital在陆金申华的应缴注册资金已全额到位，陆家嘴信托在陆金申华的应缴注册资金仍为0元。

2016年6月16日，经第十届董事会第二十次临时会议审议通过，公司同意陆家嘴信托将其持有的尚未出资的25%出资权以0元的价格转让给SHK Venture Capital，公司放弃对陆金申华股权的优先受让权。转让完成后，SHK Venture Capital应对陆金申华合计出资1.1亿元（其中未缴出资额为5000万元），与申华控股分别持有陆金申华55%、45%股权。

经协商，SHK Venture Capital拟将其持有的尚未出资的陆金申华3000万元（占注册资本15%）的出资权以0元转让给北京云企互联投资有限公司（简称“北京云企”）。公司拟放弃对上述陆金申华15%股权的优先受让权。转让完成后，申华控股、SHK Venture Capital、北京云企将分别持有陆金申华45%、40%及15%的股权。

据了解，Sun Hung Kai Venture Capital Limited是一家在香港注册成立的公司，主要业务为投资控股，是香港上市公司新鸿基有限公司的间接全资附属公司。