ETF渐成主流

2016-08-26 09:22 来源： 经济观察报 作者： 陈秀月 编辑： 经济观察网

导语：在国内目前严控杠杆的当下，ETF有其实现的门道。

经济观察报 陈秀月／文 风水轮流转。在分级基金继续暂停注册，保本基金又面临监管新规之下，公募的重心又有所转移。

8月初，国内首支证券ETF和军工ETF上市。最近多家公募纷纷紧追市场热点，发行ETF产品。证监会最新公示的基金募集核准进度显示，截至7月底，今年以来基金公司共上报22只ETF。“应该说国内ETF已经比前几年丰富很多了，至少主要指数都有成交活跃的相应基金，行业基金也在逐步增加，同时也有投资于港股美股和德国市场的ETF。”广州私募弗睿得投资经理王官宁感慨说。

然而，这对于ETF的投资者而言远远不够。在王官宁的投资过程中，仍感觉到ETF流动性不足和品种不够多。“流动性还需要大幅提升的空间，以后也应该出现更多行业和国家的ETF。”其表示。

2014年以来，指数基金和被动投资得到迅速发展，包括分级、ETF、LOF迅速被投资者广泛了解。华宝证券分析师宋祖强也认为，今年以来国企ETF、军工ETF、证券ETF陆续发行，未来特别是细分行业、主题、因子等ETF有望迅速发展。

从少数派到主流还有多远？

ETF在国内相对来说比较小众。像王官宁这样用指数基金投资的机构投资者并不多。

王官宁从2013年开始涉足指数投资。他还记得，以前基金品种没有实现基本覆盖前，即使想用这种以ETF做投资工具的策略也很难实现。现在随着品种的基本覆盖至少有实现的基础了。他相信以后随着越来越多的个人和机构意识到指数投资的价值，流动性和品种会更加充沛和多元，这也会进一步提升策略的有效性。

王官宁认为，之前个股投资，特别是中小题材股投机是主流，这样指数化投资是必然被边缘化的，就像前几年银行股无人问津。但随着机构投资者崛起，监管严格执行，去散户化，退市、上市制度市场化，量化对冲交易逐步占据主导地位等市场成熟过程的不断推进，ETF将会迎来大发展。

无独有偶的是，南方基金的基金经理孙伟也认为，公募基金现在越来越进入到工具化投资为王时代。这个趋势基本上近些年来看非常明显。尤其看美国市场ETF占的市场份额跟其他主动基金管理的市场份额，走势是相对分化状态，此涨彼消。ETF市场份额一直在提升，主动管理基金一直在逐渐萎缩。在中国也是出现了这样的趋势，只不过ETF的地位很大程度被分级基金替代掉。

8月19日，证监会新闻发布会称，目前，正在研究完善分级基金的监管安排。此前的2015年8月21日，证监会就表示因“考虑到分级基金机制较为复杂，普通投资者不易理解，且前期出现了一些新情况、新问题”，暂缓暂缓了分级基金的注册工作，并正在研究有关政策。

从2014年到2015年一波快牛行情当中，分级基金大出风头。然而，孙伟还记得，2006、2007年的一波大牛市里面，最受收益的品种，最受欢迎的品种是ETF指数基金。

此外，即将推出的公募FOF也为ETF创设了发展的空间和契机。ETF凭借0.5%的管理费率，年化跟踪误差不超过2%的跟踪效果，以及ETF每日公布基金申购赎回清单的运作规则，还有交易时间内可连续交易等特点，被认为有望成为公募FOF的主要配置工具。

截至2016年7月，国内共有132只ETF基金，总净值规模达到4636亿元。兴业证券表示，国内ETF基金以被动型投资为主，股票型、债券型和商品型ETF基金主要为被动型，货币型ETF基金均为主动型。

中国股票体量在全球市值、成交额来看已经占到四分之一到五分之一的比重，成交占三分之一。然而，中国ETF的权重，在全球只有1%。相比之下，美国ETF权重有72%。孙伟认为，差距的背后说明ETF在中国还有很大的空间。

不可小觑的赚钱魔方

目前，国内推出的ETF都是指数基金。投资者买卖一只ETF，就等同于买卖了它所跟踪的指数，可取得与该指数基本一致的收益。

王官宁一直提倡普通投资者定投主要指数ETF和熊市末期择时加仓好看的行业指数ETF，以及逢低配置其他国家指数、黄金或商品ETF。

经济观察报了解到，ETF主要有五种投资策略。一是波段投资策略：捕捉阶段性上涨机会，低买高卖。二是长期持有策略：看好某个行业，可以做长期配置，持有到牛市止盈。三是折溢价策略：当ETF盘中出现溢价时，可通过申购并卖出份额锁定溢价，盘中折价时，可买入并持有份额。四是阿尔法策略：在行业指数能长期跑赢大盘的前提下，可以通过股指期货或期权对冲，获得超额收益。五是行业轮动策略：可以积极地调整ETF组合，通过更新组合中ETF的权重、仓位；买入卖出代表不同风格、不同行业的ETF，实现各种投资策略。六是股票申购策略：手上有不想要的ETF成分股但又看好行业的，可在行业ETF发行认购期进行股票认购，不仅免去卖出再买入的麻烦，中间还能省下一笔印花税。

孙伟表示，“如果选择一个指数基金，当确定这个市场进入上升冲动，还有一波大牛市或者小反弹，但前提就是幅度足够高，波动足够大，大家就可以选择波段操作。”

孙伟指出，工具是摆在这里，但怎么使用？完全取决于投资判断。

孙伟既是指数基金的基金经理，也是指数基金的使用者。他管理的一些专户产品也会投资指数基金。站在他的角度，他的投资目标是要严格控股回撤基础上，要争取绝对收益的回报。“这个时候就要慎重选择指数基金的时机，这是投资时机，还有控制仓位。”

在国内目前严控杠杆的当下，ETF有其实现的门道。孙伟介绍到，“ETF本身的杠杆实现，因为在国内现在不能做杠杆ETF，我们在ETF上面加杠杆，必须要运用到ETF的期权，或者融资买入ETF来做，分级基金可以通过分级B来实现。还有做空，可以通过融券做空。”

ETF被纳入融资融券标的范围，进一步扩充了ETF的投资功能。投资者可以在预期市场上涨的时候对ETF投资放大杠杆，获得更大的投资收益，也可以在预期市场下跌的时候融券卖空ETF，获得市场下跌带来的投资收益。这是目前交易所其他品种无法提供的功能。

孙伟比较坚定地认为，“分级基金可能聚集着过去几年投资者的热情，但ETF确实是中国市场的未来。”