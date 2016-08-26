全球首款万兆数据防泄露产品面世 数据安全市场迎来变局

2016-08-26 09:35 来源： 经济观察网 作者： 王岩 编辑： 经济观察网

导语：中国DLP市场经历了10余年的发展，已基本形成了一定的竞争格局，但还没有到成熟的阶段，未来几年，必将是一个群雄并起、逐鹿中原的局面。

经济观察网 王岩/文 互联网世界正以几何倍数增长和扩张，企业在享受网络所带来的便捷和高效的同时，也遭受着来自互联网的冲击和威胁。诸如APT（高级持续性威胁）攻击、钓鱼信息、内部数据窃取等威胁正呈几何级的增长，其破坏范围越来越大，某方面说明现有的信息和数据安全技术已无法完全满足当下数字世界的发展。

这也由此催生了企业对保障自身信息、数据安全的新技术需求。

一个事实佐证是，DLP（Data Loss Prevention，数据泄露防护）市场在全球已逐步增长为一个巨大的市场，根绝Gartner的最新预测，2016年全球信息安全产品和服务的开支将达到816亿美元，相比2015年增长7.9%。到2018年底，90%的企业机构将至少应用一种形式的集成DLP，高于目前的50%。预计到2020年底，安全测试、IT外包和DLP的市场增幅最大。

据了解，全球众多企业一直在部署DLP以解决法规遵从、知识产权（IP）保护、数据可见性和监控等问题。那些新推出的、包含用户实体和行为分析、图像分析、机器学习、数据匹配技术的解决方案被用于完善现有的解决方案。

不少企业把防御APT攻击的最后一道防线、防止内部数据窃取的最有效手段都指向了DLP。但目前在中国市场，使用DLP技术的企业不到10%，这意味着国内有着巨大的市场空间。

据介绍，随着DLP市场需求的快速增长，国内的龙头型安全企业也在逐步介入这个市场，这些安全公司目前都有相关的数据安全业务单元，只是DLP所占比重很低，不属于其核心业务。

此外，外资背景的企业在中国国内市场份额在降低，国内企业正逐渐占据更大的市场份额，此前出现并持续发酵的斯诺登的“棱镜门”事件，是重要背景之一。也就是说，这一事件发生后，国家、企业对安全技术国产化有了更明确的要求和清晰的目标，从而助推国产化热情。2015年9月发布的《中国制造2025》重点领域技术路线图显示，安全可控在“十三五”期间将成为新常态，建议在金融、电信、智慧城市等至少三个关键应用领域推广全国产软、硬件解决方案。

政策助推作用下，外资背景企业在中国国内DLP的市场份额，或将逐渐被中国国内企业瓜分，包括原有国内数据安全公司，以及在各路资本支持下不断涌现的创新型企业。北京天空卫士网络安全技术有限公司（以下简称”天空卫士”）是后者代表之一。

在8月25日新技术发布会上，天空卫士研发出的全球第一款基于UCS技术的万兆数据防泄露（DLP）产品和中国第一个纯云架构的数据防泄露（DLP）解决方案，正式亮相。

天空卫士创始人、CEO刘霖致在发布会上表示，由于于信息安全涉及到国家安全，国际顶级安全厂商在核心技术上对国内进行了技术封锁，此次新技术突破了重重技术壁垒，突破并超越了国际顶级厂商的同类技术水平，是中国“智”造。

据介绍，互联网化的日渐纵深，使得很多大型企业的主干宽带造已升级到万兆以太网，其万兆设备和信息安全设备的使用需求已日益普遍。而万兆DLP网关设备是大型企业进行数据防泄露部署提升ROI、降低总成本的最佳方案选择。

另据了解，中国DLP市场经历了10余年的发展，已基本形成了一定的竞争格局，但还没有到成熟的阶段，未来几年，必将是一个群雄并起、逐鹿中原的局面。以天空卫士为代表的国内互联网技术和资本支持下的创新型信息安全企业，拥有完全自主可控的DLP产品，将在市场竞争中占据优势