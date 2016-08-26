CTR2016“洞察中国”高峰论坛举行发布消费、广告、媒体市场趋势

2016-08-26 09:39 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：传统媒体融合发展、移动互联网时代的广告投放转变、市场研究行业的技术升级,这些传统行业在转型发展中面临的新问题该如何解决？

2016 年 8 月 25 日,中国领先的市场研究公司央视市场研究(CTR)在其主办的 2016“洞察中国”高峰论坛发布了最新的中国消费市场、广告营销以及中国媒体发展趋势。CTR 报告显示,中国消费品市场在 2016 年上半年继续温和增长,进口产品渗透率已达 93%,中国越来越成为全球品牌的竞技场;全媒体广告市场呈现跌宕起伏态势,2016 年上半年中国整体广告市场同比增长 0.1%,传统广告市场同比下降 6.2%,而电梯视频、影院视频等生活圈媒体广告成为市场主要增长热点;在提到媒体发展趋势时,CTR 判断中国媒体未来将逐步实现从以受众为中心到以用户为中心,从内容为王到服务为本,从靠渠道垄断到重终端布局,从经营媒体到运营平台,从主营广告到多元化产业化运营的五大升级转型。

CTR 发布的中国消费市场趋势报告显示,中国消费品市场继续在享受消费升级带来的红利,但快慢两个车道分化明显,市场分化严重,增长最快的品类年销售额增长 23%,下降最快的品类年销售额则下降 27%。同时,在中国消费者提高生活品质的诉求推动下和电子商务发展的影响下,进口商品的渗透率已达到 93%,平均每 10 个中国家庭户中,就有 9 户购买过进口产品,进口产品的销售额也增长了 18%,中国越来越成为全球品牌的竞技场。针对消费升级及新生代消费者崛起带来的市场变化,CTR 给出的建议是,在品牌营销已经进入“心”时代的背景下,品牌主需巧妙运用营销“加减法”,在健康、个性、趣味性、潮流上做加法,注重高颜值、高品质,利用无添加、纯天然等理念做减法,迎合消费者健康意识,同时利用网红加电商的新型营销模式,打造网红单品,应对日益碎片化的市场,满足消费者日益个性化的需求,创造产品新的核心竞争力,真正赢得更多消费者的心。

CTR 发布的中国广告营销趋势数据显示,2016 年上半年中国整体广告市场刊例花费(下同)同比增长 0.1%,相比 2015 年上半年同比下降 3%的趋势有所回升,其中传统广告市场同比下降6.2%,在电视、广播、报纸、杂志、传统户外五大类传统媒体中,除广播的广告花费有 2.9%的增幅外,其它媒体都呈现下降趋势。其中电视下降 3.8%,报纸和杂志更是分别下降 41.1%、29.4%,而电梯视频、影院视频等生活圈媒体广告则成为市场主要增长热点,影院视频的广告花费增幅达77.1%。值得一提的是,热门 IP 集中的精英卫视以及省级频道成为电视广告热点,2016 年上半年精英卫视以及省级频道的广告时长与花费占比均比 2010 年有所增长。另外,CTR 监测数据显示,以饮料、食品、化妆品、交通等为代表的传统行业广告普遍呈下降走势,而互联网新经济行业则带动了广告增长,网站类、软件与顾问服务类广告主的广告花费同比增幅分别达到了 61.5%、44.6%。针对中国广告市场涨跌互现的态势,CTR 给出的解读是广告营销正在从过去粗犷式的大

众化模式走向规模化、细分化、精准化的融合营销模式。CTR 认为,虽然互联网的兴起为消费者追逐个性,为品牌洞察和利用这种个性提供了绝好的土壤,基于互联网和大数据的精准营销模式也大行其道,但从品牌发展角度看,品牌认知仍是广告营销极为重要的影响因素,这仍然要求营销必须以传播规模为基石,过分追求精准则导致难以弥合的碎片化。因此,如何平衡规模与精准之间的关系成为了新时代的营销课题,而未来营销效益回报的最大化也将取决于如何对规模和精准实现平衡。

关于媒体发展趋势,CTR 在报告中指出,中国具有世界上最多样化的媒体类型和最复杂的媒体结构,拥有 420 万个网站,2500 多家电视台,超过 1 万家出版刊物和报纸,同时中国的媒体环境变化迅速且难以预测,这两年火爆的直播类 APP 就不下 200 个。CTR 认为,当前的媒体生态圈基本上呈现三足鼎立的格局,以 CCTV 为代表的传统媒体具有高覆盖和高公信力的优势,以 BAT为代表的互联网媒体具有高连接和强互动的属性,以分众为代表的新型媒体具有高到达和高匹配的品质。CTR 判断未来媒体的发展趋势表现为,逐步实现从以受众为中心到以用户为中心,从内容为王到服务为本,从靠渠道垄断到重终端布局,从经营媒体到运营平台,从主营广告到多元化产业化运营的五大升级转型。针对媒体未来的发展方向,CTR 表示抢占智能化终端,打造具有互联网属性的传播平台,进行产业化运营将是未来占领媒体传播力制高点,实现媒体融合和产业升级的关键之路。

在发布上述三大趋势的同时,CTR 还发布了与客户共同研发的三个创新产品,分别聚焦“如何把受众变为用户”、“移动同源样组的投放效果评估”、“如何利用神经科学技术升级市场研究”三大研究领域。这三个创新产品,分别针对传统媒体融合发展、移动互联网时代的广告投放转变、市场研究行业的技术升级,这些传统行业在转型发展中面临的新问题,提出了 CTR 的解决方案。

在峰会上,记者还获悉 CTR 将与多家知名互联网企业展开深度合作:将与腾讯视频在 OTT大屏广告效果监测及优化广告投放的新技术上展开合作,实现为品牌主描绘更精准的用户画像,提升品牌主 ROI;将与阿里巴巴开展消费行为习惯及生活态度研究、广告投放策略规划和追踪评估,实现对消费品全链路购买和使用行为的洞察;将与百度进行媒介融合探索合作,实现对融媒体生态布局、全链路精准评估;将与全球领先的互联网研究公司 comScore 开展深度合作,推出市场上唯一的视频内容“全景”测量解决方案,提供真正的跨平台产品,还将在广告监测领域推出跨媒体的广告统计解决方案,全面地展示广告市场现状和发展。

CTR 执行董事、总裁徐立军在接受记者专访时,专门针对目前市场上各种数据层出不穷的现状,突出强调了“求真”是市场研究公司最核心的价值,徐立军表示 CTR 将坚持对数据心存敬畏之心,回归“求真”这个市场研究行业的本元,坚持真材实料做数据。同时,徐立军还在峰会上发布了 CTR 数字化转型的路线图——聚焦老客户的新需求,升格扩编数字业务研究,发展积累在线样本库和微信调研等全新线上调研方式,将 CTR 媒体融合研究院打造成为媒体融合研究核心主张和权威观点的策源地,与客户的业务转型结伴而行,为客户的转型发展加油助力。

据了解,CTR 洞察中国峰会已连续举办十三届,来自媒体界、知名企业和广告主、国际及国内广告公司共计 600 多人参加了本次论坛。