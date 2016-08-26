首支婚嫁产业私募投资基金在沪成立 目标规模5亿元

2016-08-26 09:51 来源： 经济观察网 作者： 黄一帆 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 黄一帆 8月25日，在上海圣拉维一站式婚礼会馆举行的“首届婚嫁产业链与金融资本高峰论坛”上，主办方宣布成立国内首支婚嫁产业私募投资基金，目标规模5亿元。

据了解，该基金将由创丰资本担任执行事务合伙人，中国人像摄影协会担任联合管理人。基金主要投资于中国婚嫁产业链上的企业，包括婚礼策划、婚纱礼服、婚宴、海外高端定制等细分产业的优秀企业。同时，基金还将依托市场上成熟的婚嫁服务企业对上下游产业链进行并购重组。

据了解，2015年，中国登记结婚的新人超过1200万对。按每对新人平均消费4万元来估算，过去一年中国结婚市场的消费规模接近5000亿元，而作为国民的刚性需求，婚嫁市场未来还将保持持续而稳定的增长。

中国人像摄影协会主席阎太昌在论坛上表示，婚嫁产业生态目前是“乱战”，区域为王。下一步要思考怎样走出地方、走向全国；走出摄影单一领域，走向婚嫁全产业链；同时精准定位，借助资本的力量迅速做大。

作为首支中国婚嫁产业私募投资基金的管理人，创丰资本管理合伙人彭震认为，中国婚嫁产业的蛋糕非常大。但他也指出，“我国在1990年至1991年出现了人口增长的拐点，依此推算，2018年后将会是结婚人口下滑的拐点。”

事实上，婚嫁市场在2015年已首次出现了负增长。因此，彭震强调，新成立的私募基金将以成熟企业的并购整合型投资为主，同时会投一些婚嫁服务产业链的新兴早期企业。“我们将从‘并购+天使’两个方向去把握中国婚嫁产业的投资机会。”彭震说。

此外，据圣拉维一站式婚礼会馆董事长刘星介绍，圣拉维每年有数千万的稳定盈利，公司在今年7月向全国股转系统提交了挂牌材料，将在今年登陆新三板。公司计划明年上报创业板IPO，目标成为中国婚嫁服务产业第一股。