有一种鲜活，叫青岛纯生

黄晓明担纲青岛纯生全球首席品牌官 纯生换新装秀出鲜活滋味

2016-08-26 11:45 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

8月25日，里约热情尚未散尽，一场热力十足的发布会再度引爆国人眼球， “青岛纯生 鲜活人生” 暨2016青岛纯生焕新发布会在上海闪亮拉开大幕。青岛啤酒纯生新品换装，六款新品同时发布，拉近了青啤与更多年轻人的距离，诠释出更鲜活的生活态度。纯生产品的代言人黄晓明，也获得新的头衔，担任青啤纯生全球首席品牌官。

“我希望能够发挥自己的力量，让更多的人感受到这个品牌的活力。希望可以将青岛纯生的崭新形象，尤其是“鲜活人生”这个理念，传递给更多的年轻人，这也是这个时代需要的态度。”发布会上不时飙出几句青岛话的黄晓明，在任职致辞中明确了自己的“岗位职责”。

青岛纯生 啤酒新贵焕然新生

不是所有啤酒都叫纯生，纯生啤酒是指不经过巴氏杀菌，而采用膜滤方式，去除啤酒液中的酵母和杂菌，使其达到相应生物稳定性的啤酒。纯生啤酒因为清爽独特口感，自诞生以后迅速风靡全球。

青岛啤酒凭借雄厚的科研技术实、先进设备环境优势，成为了中国纯生啤酒生产的领导者。凭借独有的新鲜口感和风味，成为淡爽啤酒爱好者的首选产品，并远销世界，成为世界啤酒消费者的舌尖之好。

8月25日发布会上，六款青岛纯生新装闪亮登场，成为火热夏日中一抹鲜活闪亮的绿色，来自法国设计团队为青岛纯生打造的包装，孕育了百年青啤一个更具活力的代表。

菱形的商标，打破传统的商标形状，让整体视觉更加灵动。青啤设计团队也表示“青岛纯生包装形象视觉的变化，希望带给消费者视觉上新鲜、张扬、充满活力的鲜活感受。

小蛮腰的独特设计，在容量不变的前提下，将整个瓶身展现的更加高挑，线条温和流畅, 符合人体工学造型设计,手感更加舒适。仿佛少女纤细的腰肢，充满灵动的美感与生命的热情。本次焕新发布会所推出的六款新品青岛纯生，在保持原有品质口感的基础上，再添法国设计闪亮新包装，从外形上进一步的贴合了年轻时尚消费群体的审美理论，这也使得青岛纯生成功晋升成为了啤酒界中的新晋贵族。

“青岛纯生的灵魂，就是‘鲜活’鲜活，它面向的主要消费群体是一群追求品质，个性张扬，用鲜活、直率的人生态度诠释青春的消费者。青岛纯生就是要与这些年轻消费者一起畅饮‘鲜活人生’”。青岛啤酒股份有限公司副总裁兼制造总裁，总酿酒师樊伟对产品有着深刻的理解。

中国酿酒工业协会啤酒分会技术委员会荣誉委员徐彬表示，生产高质量的纯生啤酒，从生产原料到生产工艺等，各方面都有着比其它啤酒更多严格的要求，其标准甚至与医药生产企业相当。焕新上市的青岛纯生，就是在高标准要求下生产出的高端产品，一定会给消费者带来视觉和味觉的双重享受。

“纯生的口感清澈、新鲜，特别贴合我们年轻人的感觉。”来自上海的消费者代表小李表示，而另一位消费者则对小蛮腰的设计更有感觉，“换新的纯生产品包装设计非常有质感，性感而时尚，应该也会有很多消费者喜欢。”

黄晓明变身青岛纯生全球首席品牌官

“焕然新生”的青岛纯生，定位于18-45岁的群体，不仅是包装设计，包括口感都针对年轻人做了调整，入口更清爽，新鲜的体验感更强烈。与传统的熟啤酒形成鲜明区隔。而同样，黄晓明出席发布会也明显区别于传统的商业代言，在现场，黄克兴总裁亲自为黄晓明颁发了青啤的“员工证”，聘其为青岛纯生全球首席品牌官，这无疑又是一个新鲜的诠释。

黄晓明对这一全新的角色极为重视，这从他身着大婚时所穿的礼服盛装出席便可见一斑：“作为一个土生土长的青岛人，今天算是嫁到了青啤，成为了青啤的人。”黄晓明接受访谈的时候说。

启用形象代言人作为品牌官，也是青岛啤酒大胆的创新之举，青岛啤酒股份有限公司总裁黄克兴表示，作为享誉盛名的影视明星，黄晓明对待作品，精益求精、追求完美；外形健康时尚、阳光向上，在全球范围内拥有广大的年轻粉丝群。这非常符合青岛纯生全球首席品牌官的身份，因为青岛纯生是青啤酿酒师以精益求精的态度，酿出的高品质啤酒，它新鲜纯净，口味柔和协调，在年轻消费群体中拥有很好的口碑。这次焕新，纯生的外形更加闪亮、时尚、有质感，青岛纯生在品质和颜值方面都达到了一个新高度。

黄晓明与青岛啤酒共推“纯生公益计划”

在现场，青岛啤酒与黄晓明共同启动了青岛纯生全球品牌官的首个使命：“青岛纯生公益计划”。

青岛啤酒表示，啤酒是一种能给人带来快乐的饮料，而帮助别人则是快乐分享和传递的最好方式。黄克兴说，“黄晓明先生在追求个人事业发展的同时，一直热心公益和慈善事业，是身体力行的慈善践行者，在这一点上，和我们青岛啤酒好人酿好酒的品质文化，积极履行社会责任的理念非常契合。”

正是基于这种对责任感的共同认识，青啤决定利用这次机会，再做一件有意义的事，和黄晓明共同发起一项公益计划，青岛纯生黄晓明定制形象罐首发预售期间，部分销售收入将用于黄晓明慈善公益指定爱心项目。

网红直播发布 百年品牌演绎焕然新篇

网红直播？啤酒？看上去不相干的内容在“焕然新生”的青岛纯生发布会现场以独特的方式联结在了一起。首次开设了企业认证青岛啤酒直播间，来自全国的8位知名网络主播共同直播见证了青岛纯生蜕变的过程。青啤以年轻人更喜闻乐见的新的形式，进一步拉近着与他们的距离。

“焕然新生”，不仅是包装上的闪亮变革，更是百年青啤年轻化、时尚化的重要举措，青啤可谓煞费苦心，将“新”呈现在了各个方面。“重要是给纯生贴上鲜活的标签，这才是与年轻消费者最亲切的沟通”。青啤相关负责人如是说。

“看直播，刷微博，分享朋友圈，这就是我们现在的社交圈”在场的消费者代表表示，“喝酒撸串，现在可以改成喝纯生看直播，我们就喜欢这样鲜活的生活方式和态度”用他们喜欢的方式交流，这也是“青岛纯生鲜活人生”理念的生动诠释。

知识点：

关于熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒的几个区别

根据《中华人民共和国国家标准：啤酒GB4927—2008》的定义，按照杀菌方式的不同，啤酒被分为熟啤酒（经过巴氏灭菌或瞬时高温灭菌的啤酒）和生啤酒（不经巴氏灭菌或瞬时高温灭菌，而采用其他物理方法除菌，达到一定生物稳定性的啤酒）。纯生啤酒的除菌方式，是叫膜过滤，而平时通常见到的普通啤酒基本都属于熟啤酒。同样不经巴氏灭菌或瞬时高温灭菌啤酒还有鲜啤酒，但是鲜啤酒与纯生啤酒不同之处在于，其成品中允许含有一定量活酵母菌，因此保质期更短。

纯生啤酒的特点

与熟啤酒相比，纯生啤酒不经过巴氏杀菌，避免了热因素对啤酒风味物质和营养成分的破坏。最简单的理解，熟啤酒就像水果罐头，而纯生啤酒，就像新鲜水果，口感更新鲜清爽、更纯净柔和、营养价值更高。

口感新鲜爽口、入口纯净柔滑、营养更加丰富是纯生啤酒的典型特点。纯生还有另一个特点就是喝了不易上头。纯生啤酒无菌化的酿造，使得微生物控制得当，发酵产生异戊醇、异丁醇、正丙醇等高级醇含量较低、酶活性得以较好保存、二次污染极少发生，所以更健康。