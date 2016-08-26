备战中秋当日达 京东物流为月饼厂家量身定制配送服务

2016-08-26 15:26 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

中秋将至，各商家之间的月饼大战即将开打，如今忙碌的都市白领们越来越习惯通过网购将节日祝福送给亲友，月饼商战已经从传统的店面逐渐转移到电商阵地。

网购月饼，最快当日下单当日送达

近日，记者从京东了解到，为帮助更多商家自如地应对即将到来的月饼销售高峰期，京东物流为月饼厂家专门定制了仓储与配送一体化服务，销售高峰到来之前，商家将月饼送到京东仓库，消费者下单后由京东发货配送。京东物流的弹性仓储生产能力和成熟的物流高峰筹备能力，将有效帮助商家缓解订单积压问题，保障高峰期发货的时效性。届时，在京东下单的消费者最快当天就能收到京东小哥送出的月饼。

此外，京东物流还可提供厂家直发服务，月饼从厂家的仓库直达京东分拣中心，由京东配送员直接送货上门，如知名的香港荣华月饼、广州榴莲西施月饼等商家早就采用这种方式；同时京东物流还支持冰皮月饼的冷链配送，并可当日送达。

据京东介绍，仓配一体化不是简单的仓储加配送，它主要依托的是京东大数据。京东平台上积累的优质消费数据能够提供精准的销售预测：什么时间、什么地点将有多少订单需求，基于数据预测，京东将月饼通过智能仓储系统在全国范围内进行智能分货，商品提前配送至距消费者最近的城市仓，再加上京东对配送路径的不断优化，商品配送速度得到大幅提升。今年3月11日，三星GalaxyS7首发日，采用上述这种方式，用户下单后的第7分钟就收到了最新款三星手机，体验了一把京东物流带来的“惊喜”。

消费者倾心“京东配送”

由于京东物流的方便快捷，越来越多的消费者在京东购买商品的时候更倾向于选择标有“京东配送”的商品，因此，选用京东仓配一体化服务的商家的商品被消费者购买的几率将大幅提升。记者在京东上以“月饼”为关键词搜索，勾选“京东配送”后，筛选出来的商品除了京东自营商品外，选择了京东物流服务的各大品牌的月饼也出现在前列，商品图片下方标注有“京东配送、货到付款、厂家直供”等信息。搜索筛选的优化不仅能提升商家的浏览量，也能提升转化率，直接带动销量增长。

图： 勾选“京东配送”后的商品展示情况

享受过京东仓配一体化服务的稻香村销售负责人告诉记者：“去年与京东合作后，不仅提升了用户体验，销量也得到大幅提升。于是在去年合作的基础上，今年我们早早与京东就达成合作，提前让月饼入仓。”

京东物流的开放之路

一件商品从供应商到消费者手中，平均要搬运7次以上，这是中国物流成本居高不下的核心原因。要减少货品的搬运次数，降低物流成本、提升物流效率和用户体验，最核心的解决之道就是采用仓配一体的物流体系。京东早在2007年就前瞻性地察觉并积极着手解决这个电商领域最大痛点，创始人刘强东力排众议自建物流，近10年过去，京东打造的仓、运、配一体化物流网络早已遍布全国，形成了强大的差异化优势壁垒和核心竞争力。近年来，阿里巴巴等电商企业逐渐意识到京东物流模式的先进性，也开始大力投资建设菜鸟网络等，试图追赶。在夯实自身物流优势的同时，为了进一步提升全社会物流效率、降低成本，2013年，京东物流开始尝试对外开放，将先进的物流设施和资源共享给第三方平台商家，并不断提升面向未来商业的专业供应链服务能力。

记者进一步了解，2015年8月，京东物流对外发布了面向服饰鞋帽、通信数码、食品酒水、美妆护理四大行业的物流供应链解决方案，针对四大行业的不同品类的全生命周期，结合不同分销体系的供应链特性，为商家提供物流供应链解决方案。比如，食品酒水等商品对保质期有严格的要求，部分商品还需要恒温存放，京东物流专业的仓储条件成为了这类商品的“温室”。记者从京东了解到，京东对食品存放有严格的温控措施，并设置独立的食品仓库。食品入仓时，系统还会对商品保质期进行严格校验，临期商品会自动预警。此外，食品类商品订单往往为一单多件，需要在仓库内做组合包装，京东物流专业的打包团队可在仓库内实现个性化包装，有效满足商家需求。

这些优势在数据上得到了佐证，京东物流相关人士向记者表示：“与去年相比，今年有翻倍的商家选择京东仓配一体化服务，除稻香村外，华美、美心、元祖等商家都月饼提前入仓。”