中国泰合携366亿产业资本问道青城

2016-08-26 15:29 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

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经济观察网 记者 宋馥李 2016年8月25日，中国泰合集团与都江堰市政府“青城山国际旅游度假区”项目合作签约仪式在成都举行。成都市副市长傅勇林，中国泰合集团董事局主席王仁果，都江堰市委书记张余松，清华五道口金融学院院长助理王京伟，都江堰市委副书记、市长何维楷及都江堰市委政府相关部门负责人，以色列驻成都总领事蓝天铭、中投瑞石、华锐风电、京蓝科技、银信长远科技、华神集团、凯瑞德控股等国内多家央企、上市公司、知名投资机构的董事长，四川泰合集团相关部门负责人以及媒体代表出席了本次活动。

中国泰合集团董事局主席王仁果与都江堰市委副书记、市长何维楷代表双方共同签署了《青城山国际旅游度假区合作协议》。合作协议的签署，标志着都江堰市旅游产业转型升级的核心带动型项目正式落地。自此，中国泰合集团将以数百亿级产业资本，发挥在文化旅游、大健康产业等领域的经验与优势，按照“生态、绿色、共享”的发展理念，持续推进创建以山水文化为主题的“大青城”国际生态康养度假生活模式，为支持成都建设国际旅游目的地城市和国家中心城市提供重要支撑。

中国泰合集团创立于2002年，历经14年超常规跨越式的产业经营与资本经营并举发展，已形成“金融主业突出，大健康、教育、文化旅游、房地产等相关产业协同发展”的产业布局，连续四年被评为中国民营500强企业。集团总部设在香港，并在欧洲、非洲，中国的北京、上海、深圳、成都等地设立分支管理机构。此次与都江堰政府签署的青城山国际旅游度假区项目，是中国泰合集团在国内落地的又一“数百亿级”重大文化旅游项目。

都江堰市委书记张余松在致辞中对青城山国际旅游度假区项目充满信心，他表示，这次与中国泰合集团的成功合作，是都江堰着眼于成都打造世界旅游目的地，按照旅游休闲度假功能定位，招引落地的又一重大旅游项目，青城山国际旅游度假区项目，将利用青城山沿山片区绝佳的自然生态环境，以原生态的自然景观和道文化为特色，打造“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的现代版中国国画式田园美景，集生态大地田园景观、道文化主题康体养生、国际顶级乡奢精品酒店于一体，与以游乐为主的世界级万达文化旅游城在旅游产业上形成优势互补。

签约仪式上，都江堰市委书记张余松和中国泰合集团董事局主席王仁果分别致辞

中国泰合集团董事局主席王仁果在致辞中表示，作为成都旅游休闲度假卫星城，中国泰合集团对都江堰做大做强旅游产业，领跑成都高端旅游发展的前景充满信心。将把项目签约作为全新的起点，精心组织、统筹安排，高标准建设，把都江堰丰富的文化底蕴和秀美的山水自然条件，通过泰合多年积累起来的商业、酒店开发和运营经验，独特的创新运作和思维，使文化具体化、使项目产业化，努力打造一批旅游观光和城市建设领域深层次、宽范畴、多形式、高质量的合作项目，为带动都江堰产业升级，创造更多就业机会，促进都江堰城市建设和经济发展作贡献。

据悉，中国泰合集团此次落地的青城山国际旅游度假区项目将依托青城山-都江堰得天独厚的双遗优势，充分挖掘都江堰市“熊猫、山、水、道”等资源内涵，塑造观山、亲水、问道、养生的度假区形象，按照世界顶级度假区的标准打造集自然观光、文化体验、生态保护、养生度假等功能于一体的综合性旅游目的地。项目重在关注游客参与性、体验性、度假性和重游性，建成后，将为都江堰市新增游客1600万人次，增加综合旅游收入100亿元以上。