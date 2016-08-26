分销还是独播？聚力体育一场价值2.5亿欧元的思考

2016-08-26 18:06 来源： 经济观察网 作者： 洪宇涵 编辑： 经济观察网

导语：独播已成大势，聚力体育却为何逆势而为，从独播西甲到分销版权，聚力体育的转播计划为何变化的如此迅速？

经济观察网 记者 洪宇涵 上海报道 仍与苏宁云商（证券代码：002024）联系紧密的聚力体育以一纸2.5亿欧元的合同将5个赛季的西甲中国地区的全媒体版权收入囊中后，国内西甲的转播格局也骤然发生了变化。拿到版权后的聚力体育随即宣布，西甲联赛只会在PPTV独家播出，即便是从2003年开始连续转播西甲的央视，也告别了转播的队伍。

8月18日，聚力体育在上海宣布了新赛季西甲的转播计划。首席内容官娄一晨在会上表示新赛季的西甲不仅能在PPTV看到，也将在重庆卫视、广东卫视和青海卫视三家卫星电视台播出，而且与数家新媒体的合作也在谈判中。在IP贵如金的体育时代，各家媒体冒着赛事传播效果打折的风险也都在尝试独播模式，央视在欧洲杯前发出的强硬独播声明、奥运版权也仅仅出售赛事延时30分钟的点播权，新英体育只把英超的强强对决放在自己的客户端上独家播出。独播已成大势，聚力体育却为何逆势而为，从独播西甲到分销版权，聚力体育的转播计划为何变化的如此迅速？

尝试独播

在聚力体育以2.5亿欧元获得了西甲在中国地区的全媒体版权后，包括央视在内的多家体育媒体纷纷抛出了橄榄枝，要求从其手中购买西甲比赛的转播权。但聚力体育却在上赛季西甲联赛开赛前宣布独家转播西甲联赛。聚力体育做出这一决定的主要原因是基于西甲联赛的强势与西甲球迷庞大的数量。在过去的十个赛季里，欧冠奖杯有五次被西甲球队囊获；在过去几年金球奖的评选中，前三名几乎都是来自西甲的球员，其中C罗和梅西两位球员更是包揽了过去八年的金球奖；每年两度西班牙国家德比的收看人数超过4亿。“想要获得收益的最大化，独播绝对是最好的方式。”聚力传媒副总裁殷宇安向经济观察报表示。在央视开始试水独播模式的2014年世界杯，其广告收入较分销版权的2010年世界杯一下子猛增了50%，达到了15亿元。娄一晨也表示，分销模式容易造成同质化，“分销造成的结果可能变成了我孵化出来另外一个我，因为多家公司会拿到一个跟我一样的IP。”乐视体育的相关人员向经济观察报透露，在目前国内体育观众熟悉的体育项目有限，相对应的优质IP更是有限，一家体育媒体拥有赛事的独家版权，往往也同时拥有了更大的影响力与更多的收入，分销版权的模式渐渐将会被淘汰。当然，作为国内最早做体育直播的视频网站，PPTV拥有超过2亿的注册用户，全平台日均覆盖人次超过9600万，这也是聚力体育手中的砝码。

“聚力体育还有一项核心竞争优势在于能够和球迷产生良好的互动。”娄一晨在接受经济观察报采访时说到。为了配合独播，聚力体育不仅为球迷提供了与聚力体育的交流平台，要求解说员在解说比赛时与球迷进行互动，还在全国25个城市组织球迷进入影院观看国家德比。

考虑到西甲比赛开球时间晚，通常在北京时间凌晨比赛，需要球迷熬夜看球。手握中国地区西甲全媒体版权的聚力体育还积极与西甲联盟沟通，并且成功让西甲联盟修改了部分比赛的开球时间。据聚力体育副总编王晔介绍，为了照顾中国球迷，西甲官方已经安排了多场比赛在北京时间的周六19点和周日的18点开赛。经济观察报在与西甲联赛西甲联赛全球商务总监阿道弗·巴拉·内格罗（下文称其为巴拉）交流时，巴拉也证实了尽管上赛季西甲只在聚力体育播出，因为开赛时间的变更，西甲在中国的收视率有了小幅的提升。

效果仍未及预期

聚力体育在独播模式的努力似乎没有符合西甲官方的预期。经济观察报在与西甲联赛西甲联赛全球商务总监巴拉交流时，巴拉认可了聚力体育在扩大西甲在中国的影响力作出的贡献，在一个合理价格下拿到了西甲5个赛季的聚力体育会有所收获。但被问及传播效果时，巴拉并没有正面回答，称“目前西甲在中国还是要吸引更多的球迷，需要更多播出平台。”巴拉还称，介于央视在中国的强大影响力，西甲希望回归央视平台。西甲联赛联盟主席哈维尔-特瓦斯（下文称其为特瓦斯）在聚力体育的发布会上也称，西甲在中国需要吸引更多的球迷。尽管西甲球队在洲际比赛上高歌猛进，但是西甲的运作能力却相形见绌。根据德勤《2016足球财经年度报告》，2014-2015赛季西甲的总收入仅排名第三，20.52亿欧元的收入还没有榜首英超总收入44亿欧元的一半。知名足球调研机构Premier League Season Review和Repucom在2015年发布的报告显示，目前全球英超球迷数量为12亿，其中中国英超球迷数量为1.7亿，是世界上最大的英超球迷群体。

据《足球周刊》此前披露，在央视转播西甲时，西甲的收视率也不如人意。聚力体育在本次发布会上并未透露上赛季西甲的收视率，娄一晨在接受采访时表示，“聚力体育希望能够聚集更多的球迷来关注西甲联赛，西甲比赛的开始时间对中国球迷来说太晚了，聚力体育一直在和西甲官方沟通，希望把国家德比的时间也改到北京时间的黄金时段。”尽管西甲也应聚力体育的要求更改了一些场次的开球时间，但并没有相关数据显示上赛季西甲联赛收视率的大幅提高和球迷数量的增加。

以退为进，尝试分销

聚力体育此次做出分销新赛季西甲版权的决定，首先有配合西甲联盟扩大西甲影响力的因素。殷宇安在采访时谈到，尽管西甲进入中国多年，但对中国球迷的覆盖还是不高，仍然没有形成一个普适价值。所以聚力体育愿意将西甲通过覆盖有线网、互联网、地面联播网和卫星网络四张网来增加收视人群。希望通过广泛的合作，让用户贴近西甲，不仅知道豪门还知道其他球队的情况。只有让用户建立对西甲的认知，聚力体育才能做更多深耕的工作。英超在中国受欢迎，一是比赛精彩，二是英超能够衍生出球迷文化，和球迷产生互动。如果一个联赛的品牌仅仅是每周在电视上曝光90分钟，这就很难与球迷形成共鸣。娄一晨在谈到分销版权时也说到，现在聚力体育第一个要做广域覆盖，西甲在中国球迷里面认知度较低，所以聚力体育要在合适的范围里面做广义的覆盖。《体坛周报》此前披露的有关西甲版权报道中显示，“聚力体育在于西甲的版权合同中有一个限制性条款，即央视想要转播西甲，PPTV无权拒绝。”聚力体育对上赛季西甲比赛进行独播也似有违约嫌疑。

另一方面，在分销西甲版权一事上聚力体育也有分摊成本的考虑。新英体育是国内另一家独家拥有欧洲联赛（英超）版权的公司。相较于为购得5个赛季西甲转播权而付出2.5亿高价的聚力体育，以10亿人民币拿下了2013－2019赛季的中国大陆地区英超版权的新英体育显然在成本压力上小很多。并且新英体育对部分场次进行收费转播之外，还向多家媒体进行了英超版权的分销。在2015-2016赛季，腾讯、新浪、乐视，各自均向新英体育付出了1800万美金来购买部分英超场次的直播版权。反观聚力体育，每年在西甲版权方面的花费就达到了5000万欧元，还有转播方面的投入。PPTV虽然也有付费会员机制，但这个会员并不是只针对聚力体育的观众，西甲球迷在开通付费会员服务后能够获得的权益有限，西甲的直播均能免费收看。

尽管PPTV事前特意向到会媒体强调，“不许询问有关西甲分销给新媒体的相关问题”，但殷宇安在接受经济观察报采访时表示，“尽管独播是最大化的来吸引不同层面的观众人和人群的模式，但是独播模式在前期版权的成本投入，是非常昂贵的。所以作为每一个媒体平台都要去盘算前期成本是不是能够支撑得起。”殷宇安继续说到，互联网企业的收入方式有会员付费、广告收入、IP衍生品收入和分销的收入等，播出广告、形象收费这个模式显而易见没有办法承载巨大IP的成本。聚力体育愿意分销新赛季的版权，也正与央视在内的多家媒体谈新赛季西甲转播权的问题。殷宇安还透露了聚力体育可能会在今年年底推出付费会员服务。

虽然聚力体育在上赛季采用了独播的模式转播西甲联赛，但其也曾受益于分销模式。聚力体育的前身PPTV体育曾从央视手中获得过2012欧洲杯的转播权。市场研究机构CTR在欧洲杯结束后的调研显示，在2012年欧洲杯期间PPTV体育的人群覆盖力完全能与CCTV5相媲美，两个平台的收视在7月2日凌晨决赛时均达到最大峰值，分别为0.61和1.34。全程对比显示，PPTV体育直播收视达到CCTV5同比四成，尤其半决赛、决赛等精彩场次，PPTV收视率达到CCTV5的50%左右。另据艾瑞咨询的调查，2012年欧洲杯期间行业流量领先也是PPTV，其日均流量超过了3571万人次。