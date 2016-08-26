中纪委：国家统计局原党组书记、局长王保安被立案审查

2016-08-26 18:12 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：经中共中央批准，中共中央纪委对国家统计局原党组书记、局长王保安严重违纪问题进行了立案审查。

中纪委网站消息，日前，经中共中央批准，中共中央纪委对国家统计局原党组书记、局长王保安严重违纪问题进行了立案审查。

经查，王保安毫无政治信仰，长期搞迷信活动，严重违反政治纪律和政治规矩，在重大问题上发表违背中央精神的言论，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，频繁出入高档酒店及高消费娱乐场所；道德沦丧，大搞权色、钱色交易；违反组织纪律，利用职务上的影响在干部选拔任用方面为亲属谋取利益；违反廉洁纪律，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益，收受礼品、礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

王保安身为党的高级领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会议审议并报中共中央批准，决定给予王保安开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。 王保安于2015年4月调任国家统计局任党组书记、局长。在此之前，王保安长期任职财政部门，担任秘书、办公厅副主任、综合司司长、经建司司长。之后任财政部部长助理，财政部副部长。分管过综合司、经建司、金融司。并且是2014年财政部ppp领导小组组长。王保安于2016年1月26日接受调查。