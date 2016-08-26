辽宁吹响国企混改号角 首批9家国企参与试点

2016-08-26 18:16 来源： 经济观察网 作者： 黄一帆 编辑： 经济观察网

导语：据统计，这9户试点企业当中，有5户旗下直接拥有A股上市公司，或持有A股上市公司的股份，涉及本钢板材、申华控股、金杯汽车、渤海轮渡和金山股份等多家上市公司。

经济观察报 记者 黄一帆 国企改革最近出现了加速迹象。

8月23日，一纸公告吹响辽宁省国企混改号角。据沈阳联合产权交易所官网上发布的《辽宁发展混合所有制经济引入战略投资者股权转让公告》显示，“为引入战略投资者，积极发展混合所有制经济，省政府决定向省内外战略投资者首批出售本钢集团、华晨集团、交投集团、水资源集团、辽宁能源集团、辽渔集团、抚矿集团、沈煤集团和铁法能源等9户企业股权。这些企业，技术实力雄厚、产业链条完整，具有强大的新产品研发能力和市场开拓能力，是投资兴业的最佳选择。”

公告显示，“省政府对发展混合所有制经济高度重视，2016年第37期省长办公会议明确提出，由省国资委、省社保基金理事会全力完成股权划转变现任务。”

不过记者发现，在公告中并未对各户企业对外转让多少股份，转让价格等等具体细节进行说明。

记者联系沈阳联合产权交易所负责该事的工作人员，据其介绍，“我们省政府有这么一个意向，但是具体的股权数、价格都没有定，只是在我们平台上做一个推介、招商。具体有意向的话，到我们企业去洽谈。”

负责操作本次股权项目的相关负责人在接受经济观察报记者电话采访时表示，关于转让的价格，“意向双方产生后，资产需要评估。不是我们定什么价格就可以。”现在要寻找意向购买方，“没有意向购买方，资产评估是要花很多钱的，评估完以后没人买，1年以后就作废了。”至于为何选择这些企业，该负责人称转让公告中已经进行了说明。

此外，9户试点企业当中，沈煤集团、铁法能源、抚矿集团的主营业务当中都包括煤炭产业，占全部9户试点企业的三分之一。而辽宁能源集团主要业务板块包括了火热电传统能源；风电、光伏新能源。而据介绍本钢集团现已形成以钢铁为主业，贸易物流、金融投资、装备制造、工业服务、城市服务等产业多元发展，具有较强市场竞争力的“1+5”多元产业发展集群，是中国特大型钢铁联合企业之一。

辽宁省发改委于日前公布的《辽宁省关于2016年煤炭行业化解过剩产能目标分解及时间进度安排公告》中，铁法能源和沈煤集团的化解过剩产能目标分别是180万吨、90万吨。

据统计，这9户试点企业当中，有5户旗下直接拥有A股上市公司，或持有A股上市公司的股份，涉及本钢板材、申华控股、金杯汽车、渤海轮渡和金山股份等多家上市公司。

例如，华晨集团旗下拥有4个上市公司，分别为华晨中国汽车控股有限公司、上海申华控股股份有限公司、金杯汽车股份有限公司、新晨中国动力控股有限公司。辽渔集团持有渤海轮渡1.78亿股，占总股本的37.05%，系公司第一大股东。

有市场人士表示，“主要是周期性的钢铁能源公司较多，钢铁、煤炭这些行业都是产能过剩行业，响应去产能的号召。”

据了解，目前推进混合所有制改革有三种方式，一是引入非国有资本参与国有企业改革。鼓励非国有资本投资主体通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式，参与国有企业改制重组，参与国有控股上市公司增资扩股，参与国有企业经营管理；二是引入非国有资本参与国有企业改革充分发挥国有资本投资、运营公司的资本运作平合作用，通过市场化方式，以公共服务、高新技术、生态环保和战略性产业为重点领域，对发展潜力大、成长性强的非国有企业进行股权投资；三是探索实行混合所有制企业员工持股。