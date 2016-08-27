央企占企业500强半壁江山 服务业营收总额首超制造业

2016-08-27 10:04 来源： 经济观察网 作者： 王雅洁 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 王雅洁 2016年中国企业500强榜单面世。

《经济观察报》8月27日获悉，在今年的中国企业500强中，央企主要经济指标仍占半壁江山，地位特殊。

中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、国家电网公司、中国移动通信集团公司、中国海洋石油总公司等企业均位踞榜单前列。

8月27日，中国企业联合会、中国企业家协会参照国际通行做法，连续第15年发布中国企业500强，连续第12年发布中国制造业企业500强和中国服务业企业500强，并在此基础上连续第6年发布中国跨国公司100大。

《经济观察报》获悉，上述“三个500强”榜单涵盖了我国不同产业、不同地区共计1082家大企业；其中制造业企业500强和服务业企业500强分别有261家和157家入围中国企业500强。

榜单数据显示，2016 中国服务业企业500 强营收总额首次实现对制造业企业500强企业的超越，实现营业收入总额达271040 亿元, 资产总额达到1894389 亿元, 与上年相比较, 分别增长7.35%和14.89% 。

不过，在今年的中国企业500强中，国有企业的总体数量略有下降，从上年的297家减至295家，营业收入占比75.94%，净利润占比76.76%，居于主导地位；其中有84家中央企业上榜，包括69家国务院国资委监管的中央企业。

84家中央企业营业收入占500强营业收入的48.09%，资产69.86%，净利润61.25%，所有者权益占65.90%，纳税额59.23%，职工人数占52.37%，除营业收入外，其他各项占比都在50%以上。有211家地方国有企业上榜，营业收入总额占500强的27.84%，净利润总额占15.51%，资产总额占19.88%，纳税总额占29.28%，员工数量占28.31%。

值得关注的一点是，虽然央企仍占半壁江山，但民营企业的入围数量有所上升。

具体来看，2016中国企业500强中民营企业从上年的203家增至205家，营业收入占比24.06%，净利润占比23.24%；虽然民营企业营业收入、利润占比仍明显低于数量占比，但已经连续多年保持了提升态势，在500强中的地位与贡献持续增强。其中营业收入超过1000亿元的有32家；进入2016世界500强的民营企业达到16家，比上年增加5家，分别是万科企业股份有限公司、京东、大连万达集团、美的集团股份有限公司、恒大集团。

整体态势上，2016年中国企业500强中，千亿级企业继续扩容，兼并重组保持活跃。其中，2016中国企业500强中，营业收入超过1000亿元的共有151家，比上年净增7家；千亿企业俱乐部持续保持较快扩容趋势。

在这其中，包括4家超过1万亿元的大企业：国家电网公司、中国石油天然气集团、中国石油化工集团、中国工商银行。新增企业表现最抢眼的是保险公司和互联网公司，它们不但营收大幅增长，利润也大幅增长。从所有制角度看，151家千亿企业中，国有企业有119家，比上年增加1家；民营企业为32家，比上年增加6家，民营企业也在随之成为千亿企业扩容不容忽视的力量。

除了成绩，还需要看到，大企业发展面临着错综复杂和严峻的形势，“转方式、调结构、转型升级、提质增效”的要求更加紧迫。比如今年的中国企业500强营业收入首次出现负增长，但中国服务业企业500强营业收入依然较快增长。

数据显示，2016中国企业500强的营业收入总额为59.46万亿元，同口径相比下降了0.98%；与2015中国企业500强相比，下降了0.07%，首次出现营收规模负增长现象。

《经济观察报》获悉，自2011年以来，中国企业500强营业收入增速总体上一直处于下降通道，2002-2015中国企业500强营业收入年均增长19.2%，国际金融危机爆发以来的2009-2015中国企业500强营业收入年均增长14.8%；2016中国企业500强营业收入的负增长显然偏离了正常增长轨道。

而且，2016中国企业500强的营业收入总额相当于2015年我国国内生产总值（67.67万亿元）的87.87%，与上年相比，降低了将近6个百分点，该项比值已经连续两年下降。

但是，2016中国服务业企业500强的营业收入依然较快增长，营业收入总额为27.10万亿元，较上年增长7.35%，增速提升0.18个百分点。2016中国制造业企业500强营业收入总额为26.52万亿元，较上年下降1.54%，增速下降4.79个百分点。服务业企业500强营业收入增幅已经连续多年高于制造业企业500强，并且在营业收入总额上首次超过制造业企业500强。

再从资产负债率上观察，国际金融危机爆发以来，中国企业500强的资产资本增幅总体呈现下滑态势，但仍维持着两位数的较快增长。

具体数据显示，2016中国企业500强资产总额为223.27万亿元，较上年增长13.01%。高负债经营特征的银行和保险企业资产合计为138.57万亿元，占62.07%，非金融企业资产总额约占1/3强。

近三年来，中国企业500强的资产负债率都维持在84%以上的较高水平，但略微有所下降。其中非金融企业资产总额84.70万亿元，负债58.86万亿元，资产负债率为69.50%，总体上十分接近70%的资产负债警戒水平。电力、煤炭、有色、建筑业等13个行业大企业的资产负债率都在70%以上，其中电力生产业的资产负债率为79.5%，商务服务业更是高达85%，需要引起高度重视。

值得重视的一点是，中国企业500强净利润增速持续下降，制造业企业500强净利润负增长，不过服务业企业500强净利润增速有所回升。

中国企业联合会、中国企业家协会课题组在《2016中国大企业发展的趋势、问题和建议》中警示，下一步，供给侧结构性改革任务十分繁重。供给侧结构性改革事关中国经济发展问题，更事关中国500强大企业当前和未来的生存发展和转型升级。

上述《建议》表示，在经济增速连续阶梯式下行背景下，我国经济出现了诸多工业行业产能过剩、金融杠杆率过高、房地产业高库存、企业各项成本居高不下等突出问题和深层次矛盾。但是，500强企业中相当一部分重化工企业存在严峻的“去产能”问题。

例如，中国企业500强里，钢铁、有色、黄金、煤炭、石油石化、化工、建材、船舶制造等重化工行业企业占有突出地位，这些行业都出现严重的产能过剩、产品价格大幅下跌以及全行业性亏损现象。

而且，非金融企业面临高杠杆、高负债和“去杠杆”问题。据中国社科院原副院长李扬主持的国家资产负债表研究测算，非金融企业杠杆率2008年到2014年持续上升，处于较高水平，值得警惕。杠杆一旦使用过度，必然带来高风险。

该课题组认为，大企业特别是国有大企业未来面临严峻的“降成本”问题，包括企业内部冗员多、大量退休职工没有社会化、原来“企业办社会”遗留下“三供一业”和厂办大集体等问题，这些问题都耗费企业大量资源。所以，大企业需要做“加法”，改造提升传统产业，培育新产业新优势。