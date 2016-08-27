俞永福加入阿里影业董事会

2016-08-27 10:19 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：俞永福加入阿里影业董事会，将加快阿里影业与阿里巴巴大文娱版块其他业务的合作与协同，有望推动阿里影业旗下业务实现更快发展。

北京时间8月26日，阿里巴巴影业集团有限公司董事会宣布，自2016年8月27日起，阿里巴巴集团合伙人俞永福将出任阿里影业非执行董事。

2016年6月15日，阿里巴巴集团CEO张勇宣布成立“阿里巴巴大文娱工作领导小组”，俞永福出任阿里巴巴大文娱工作领导小组组长，全面负责阿里巴巴大文娱版块的领导和管理工作。

“大文娱工作领导小组”将负责制定“大文娱版块”的整体战略，形成一张图；负责版块内各业务的协同增效，帮助各块业务既能充分利用集团资源，也能在版块内形成合力，帮助各业务在专业领域取得领先，为用户创造更多价值；负责版块的组织设计和管理，以创新的方式和生态共赢的视角，帮助组织更有能力、更有效率。

俞永福加入阿里影业董事会，将加快阿里影业与阿里巴巴大文娱版块其他业务的合作与协同，有望推动阿里影业旗下业务实现更快发展。

俞永福2014年6月加入阿里巴巴集团出任UC优视总裁，并于2015年3月起兼任高德软件总裁。自2015年5月起，俞永福担任阿里巴巴集团移动互联网事业群总裁，同时担任阿里妈妈总裁。2015年12月，俞永福当选为阿里巴巴集团合伙人。

2006年至2014年6月，在UC优视成为阿里巴巴集团全资拥有的业务前，俞永福担任UC优视主席兼首席执行官。2001至2006年，俞永福于君联资本历任投资经理、副总裁。