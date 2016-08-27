阿里影业公布2016年中期业绩，营收同比增长1022%

2016-08-27 10:20 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：阿里影业在财报中预计，由于各分部业务稳步推进，2016年下半年的收入将比上半年体现明显增长。同时，公司将基于完善生态链条建设，继续寻找合适的标的展开并购和投资。

北京时间8月26日，阿里巴巴影业集团有限公司公布中期业绩，2016年上半年阿里影业实现营业收入2.573亿元人民币，较去年同期增长1022%。四大核心业务内容制作、互联网宣发、娱乐电商、国际业务获得全面的突破性进展。通过收购、参股、成立基金等方式，阿里影业加大对产业链上下游的投资力度，并进入实体院线领域，将业务从线上延伸至线下，逐渐由战略性布局转向战略性进攻阶段。

阿里影业CEO张强表示，上半年阿里影业以创新互联网宣传发行体系为核心，整合内容制作及娱乐周边平台的全产业链娱乐平台业已初具规模，并逐步在市场地位、行业影响力和公司营收等方面显示了极强的潜力，并呈现出加速提升的态势。

阿里影业在财报中预计，由于各分部业务稳步推进，2016年下半年的收入将比上半年体现明显增长。同时，公司将基于完善生态链条建设，继续寻找合适的标的展开并购和投资。

内容制作：进入提速阶段

内容制作业务进入提速阶段。由著名导演王家卫监制、梁朝伟和多位当红影星出演的电影《摆渡人》已完成制作，预计将于2016年下半年上映。由玄幻爱情小说改编而成的同名电影《三生三世十里桃花》已拍摄完成，进入后期制作阶段，计划于2017年上映。

今年6月的上海国际电影节期间，阿里影业公布了包括《激荡三十年》、《蛮荒记》及《征途》等17个影视剧项目的制作计划，目前多个项目已经启动早期的制作工作。

互联网宣发：取得市场领导地位

互联网宣发业务不仅为阿里影业的收入增长做出贡献，并且取得远高于行业整体水平的发展，取得领导性市场地位。

淘票票通过上半年的战略性投入，市场份额已经跃升至行业第二，并在5月份完成17亿元的A轮融资，整体估值达到137亿元。目前淘票票为国内5000多家影院提供线上售票和选座服务，覆盖影院票房占全国总票房的95%。

粤科软件保持良好的运营状况，目前为30多家主流第三方电子商务电影售票平台提供互连软件系统，国内采用粤科产品的影院超过1800家，中国最大影院票务系统供应商的地位进一步稳固。

国际业务：全球多点开花

阿里影业上半年与派拉蒙影业就《忍者神龟2：破影而出》和《星际迷航3：超越星辰》两个项目达成合作，其中《忍者神龟2：破影而出》已经在中国上映，国内票房超4亿元，《星际迷航3：超越星辰》将于9月2日在中国上映。

阿里影业投资的韩国明星金秀贤主演的动作电影《REAL》上半年已完成拍摄，进入后期制作阶段。此外，今年4月阿里影业与好莱坞制片公司Skydance宣布将联合投资拍摄二战题材电影《飞虎队》，与意大利知名导演吉赛贝·托纳多雷签约，联合开发制作一部面向全球市场的电影。

娱乐电商：打通衍生品产业链

今年上半年，阿里影业对影视衍生品产业链的探索取得新突破。4月，阿里影业官方旗舰店在天猫、淘宝正式开业，旗下娱乐宝能够为电影衍生品提供从授权、设计、生产到销售的全产业链式的专业服务。

依托阿里巴巴电商生态的商家资源、平台优势以及数据支持，娱乐宝今年与派拉蒙，二十世纪福斯，日本圆谷制作株式会社，万代南梦宫娱乐等海外娱乐巨头达成衍生品开发及销售协议，未来将围绕IP这一核心对衍生品产业深入发掘。

新业务：进军线下实体院线

除了四大核心业务，线下影院是阿里影业最受关注的新业务。上半年，阿里影业除了在内部设立负责院线业务的部门，对外也进行了一系列相关的投资、合作项目。

5月份，阿里影业宣布认购大地影院本金总额为10亿元可转换债券, 同时与大地影院签订业务合作协议。

投资大地影院之后，阿里影业又与广宇长城沃美院线达成合作，并于近期宣布通过收购现有股权连注资，收购杭州星际合共80%股权，总价1亿元。