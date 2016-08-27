G20聚焦增长、改革 中国经济要做哪些改变？

2016-08-27 10:29 来源： 经济观察报 作者： 张文扬 编辑： 经济观察网

导语：作为一个当今世界最重要的国际经济合作平台，G20应该强调包容创新和联合创新，推动发达国家与发展中国家实现创新的合作。

经济观察报 张文扬 刘雪松 韩松杜 晓雨 颜琨／文 刚刚交完上半年“成绩单”的中国经济，接下来要重点做的就是推进经济结构调整和各项改革。即将在9月4日至5日召开的第十一次G20峰会，讨论的重要议题也是增长、改革。

8月25日，《二十国集团（G20）国 家 创 新 竞 争 力 发 展 报 告（2015-2016）》黄皮书（简称《黄皮书》）发布会在北京召开。与此同时，会议上发布的《二十国集团（G20）经济热点分析报告（2015-2016）》（简称《分析报告》）指出，“综合性的结构性改革方案正在形成。”

《分析报告》认为，SDR的使用，能够避免单一外汇储备所带来的汇率风险，这是G20要维持金融稳定发展需要关注的问题之一。中央党校国际战略研究院副院长周天勇表示，“贸易逆差亟需改变。”

国务院发展研究中心副主任隆国强认为，“由当下出发分析未来，对当今世界经济指标的主要情形、主要问题、主要趋势的把握非常有帮助。”

结构调整

国务院总理李克强2015年1月在瑞士达沃斯论坛上明显表示，中国经济正在进入“新常态”，要下决心推进结构性改革。

财政部部长楼继伟在2015年的G20财长和央行行长会议上也表示，今后5年是中国经济结构调整的阵痛期，包括结构性改革的主要任务也要在2020年前完成。在此过程中，中国经济将由主要依靠投资、出口拉动转向更多依靠消费拉动。

周天勇认为，“贸易逆差亟需改变。”

“我们必须通过深化国内的体制改革，把一些不必要往外流的投资消费留住。”周天勇对经济观察报表示，“旅游贸易服务存在不小逆差，电商和旅游购物方面尤为突出，这相当于国内消费的外流。”同时，周天勇还强调，贸易保护主义依然存在。作为G20的传统议题，G20领导人峰会将继续推进贸易自由化进程。

中央党校国际战略研究院世界经济室副主任陈建奇表示，中国目前已进入到深入调整发展期，包括产业结构调整、空间结构调整和人口结构调整。“靠牺牲环境来获得出口，提高竞争力，这种发展其实是不可持久的。未来要靠技术创新和体制创新。”李建奇说。

本次发布的《黄皮书》数据显示，韩国的研发投入占GDP比重从3.3%增长到4.1%，成为研发投入增长最为显著的国家。中国的比重则由1.7%增长到2%。“科技创新与国家长期以来的经济基础、投入、人才这些资源要素是密不可分的。”科技部中国科学技术交流中心正局级副主任赵新力表示。

隆国强认为，传统产业技术创新仍然存在机遇。“很多所谓的融合性新兴产业，如互联网金融、滴滴打车、电子商务等，都是新技术在传统领域的应用。这种新业态、新企业，就是我们利用新技术革命提升传统产业的机会。中国是世界上最大的汽车生产国和销售国，虽然在汽车工业的国际竞争力和生产技术上与发达国家有差距，但是新能源汽车和无人驾驶汽车领域，我们看到了弯道超车的可能性。”他说。

《黄皮书》指出，在全球经济面临低增长困境的背景下，“理念创新”将扮演创造新需求、驱动新供给和促进全球协作的关键角色。理念创新涉及无国界经营、共享经济、免费经济、跨界整合、绿色产业、大数据、游戏化思维等七个方面的内容。全球前三大创业公司，美国的Uber（优步）、Airbnb（空中食宿）和中国的小米，是分别利用了时间、空间以及人力资源的共享、打破全球传统产业格局的典型范例。

参与编纂《黄皮书》和《发展报告》的福建师范大学原校长李建平表示，从比较结果来看，创新竞争力比较高的国家主要集中在发达国家。“作为一个当今世界最重要的国际经济合作平台，G20应该强调包容创新和联合创新，推动发达国家与发展中国家实现创新的合作。”李建平说。

货币政策

目前各国的货币政策出现方向性分化：美联储退出量化宽松政策步入加息周期，而欧洲、日本等仍保持负利率政策。《分析报告》认为，这种差异化的货币政策可能增大国际外汇市场的投机性和波动性，从而导致新的失衡风险产生。

据《分析报告》统计，2015年G20各成员国中（不含欧盟）只有德国有财政盈余，但其财政盈余占GDP比重仅为0.66%，其余18个国家则均为财政赤字，其中10个国家大幅超过财政赤字率警戒线。《二十国集团G20财长和央行行长会公报》指出，G20货币政策的主要目标在于继续支持经济增长和保持价格稳定，G20国家并没有大幅改变货币政策态势的意图。2016年2月，G20会议再次强调货币政策将继续支持经济的同时，也达成了避免货币竞争性面值的共识，但随后欧洲、日本央行依然向市场传递进一步扩大货币宽松政策的信号。《分析报告》指出，当前G20参与全球金融治理仍存在三方面主要问题：一是尽管美国国会已于2015年12月通过了2010年IMF份额和投票权改革方案，但实质上并未根本解决IMF投票权分配和内部治理中的所有问题；二是作为国际金融监管标准改革主要内容的《巴塞尔协议Ⅲ》，由于各国具体的金融结构、法律体系、银行业特征及运行现状、银行监管等实际情况的不同而导致落实的同步性大大降低；三是国际货币体系改革停滞不前，在现行国际货币体系中，美元本位地位在短期内难以动摇，美元汇率具有极强的外溢效应，特别是2015年以来多种货币对美元贬值，如何引导市场预期并避免市场过度波动成为各国货币当局普遍面临的难题。

人民币将于今年10月1日加入SDR。《分析报告》认为，SDR能够避免单一外汇储备所带来的汇率风险，这是G20要维持金融稳定发展需要关注的问题之一。在短期，G20可以多边监督、多边磋商和双边监督来加强国际宏观经济政策的协调合作；从长期看来，G20有必要促成超主权国际储备货币体系建立。《分析报告》指出，SDR可以是超主权货币的一个优先选择。

今年7月23日至24日，在成都举行的二十国（G20）财长和央行行长会议上，IMF副总裁利普顿表示，“必须结合货币政策、财政政策和结构性改革，才能实现增长目标。”《黄皮书》表明，技术创新成为了各国促进经济增长的主要选择。“技术创新能够促进经济结构调整。”隆国强表示。

创新竞争力

值得注意的是，本次发布的《黄皮书》显示：美国、英国、日本的创新位列G20成员的前三甲。中国在G20中排名第9位，在亚洲地区排名第3位，这是G20集团中唯一进入前十名的一个发展中国家、也是惟一处于第二方阵的发展中国家。《黄皮书》课题组根据G20各成员国的创新发展实际，构建了由1个一级指标、5个二级指标和33个三级指标组成的评价指标体系和数学模型，并对2013-2014年G20中的19个国家（由于欧盟作为一个联合体，因此未纳入评价范围）的创新竞争力进行比较分析和评价，为世界各国提升国家创新竞争力提供理论指导和实践对策。

利用世界银行数据库、联合国数据库、国际国币基金组织数据库、世界知识产权组织数据库等数据来源，由福建师范大学、科技部中国科学技术交流中心和中央党校国际战略研究院等单位联合攻关，《黄皮书》构建了G20国家创新竞争力指标评价体系。

隆国强表示，20国集团涵盖了全世界最大的发达经济体和发展国经济体，拥有全球65%的人口，85%的经济总量，80%的对外贸易额，在国际货币基金组织和世界银行所占的股权份额约占65%，20个经济体的发展影响当下的全球经济。

该报告以G20国家在创新基础、创新环境、创新投入、创新产出和创新持续等五个方面的综合竞争力和科技发展水平为参考数据进行比较与评价。

G20集团中，G20国家创新竞争力呈阶梯状分布，共9个国家的创新竞争力排位发生变化，其中上升幅度最大的是加拿大，上升了2位，土耳其、沙特阿拉伯、巴西、南非均上升了1位；下降幅度最大的是法国和墨西哥，均下降了2位，俄罗斯和阿根廷均下降了1位。从综合排位及其变化来看，9个发达国家的创新竞争力排名靠前，均处于第一方阵和第二方阵。

在本评价期内，中国国家创新竞争力得分增幅比较显著，上升了2.6分，远高于G20国家创新竞争力得分的平均变化水平（+0.5分）；其中，中国创新产出竞争力排名前三。“中国是发展中国家创新竞争力排名最高的国家，表明创新驱动战略取得了明显成效。”陈建奇表示。