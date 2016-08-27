当年没人相信他能挽救农业，28年后，他让这个国家粮足菜丰，被称作农业之父！

2016-08-27 14:22 来源： 经济观察网 作者： @和流2016 编辑： 经济观察网

导语：

啊喏……不丹被誉为“世界上最幸福的国度”，可在半世纪以前，因为土地狭窄，高原气候严峻，农业上连自给自足都无法办到。

不丹的首相向日本表示了“希望日本能够有专家过来进行援助，将不丹的农业现代化”的意向。于是，今天故事的主角就出场了。

他叫西冈京治，当时31岁，还在大阪府立大学农学部学习品种改良等专业知识。因为曾经在不丹的邻国尼泊尔考察过植被情况，对喜马拉雅南麓的地貌生态了解，所以主动申请了这次外派。

1964年，西冈带着妻子里子前往不丹，在交通并不发达的年代，两人辗转多地，多次换乘终于到达了不丹国境的附近，又乘坐了15个小时的吉普车，终于抵达了西不丹的中心巴罗。

然而，事情还未开始就险些夭折。

没有试验田！没有助手！不丹政府根本不相信年轻的西冈能改变国家的农业状况。

可既然历经颠簸的来了，总不能空手而回。他向不丹政府借地借人进行农田试验，最终得到200平米左右的田地（0.3亩）和三个12岁的少年作为助手。

虽然条件寒酸，但西冈坚信如果有了成果，他的技术就会被人承认。

根据当地的气候特点，他决定种植不丹还没有的白萝卜。因为白萝卜日夜温差越大越容易培育，三个月后，西冈与他的小助手们种出了30厘米长的白萝卜！

这外人看来不起眼的成功，却在不丹的农民中获得了赞扬，就连不丹的第三代国王吉格梅·多尔吉·旺楚克也慕名而来视察。

然后，在国王的支持下，西冈建立了不丹第一个真正意义上的实验农场——巴罗农场。

随后的几年，在不丹人的餐桌上，出现了大白菜，卷心菜，胡萝卜，西红柿等一系列的蔬菜。

不仅种菜，西冈还改进了不丹的水稻种植技术。将日本农业采用的水稻苗期低温处理方式教给了不丹人。

不丹的稻米产量增加了40%。

时至今日，巴罗盆地80%的田地还在实行着这种稻作方式。

1972年，也就是西冈来到不丹的第八年，不丹的第三代国王去世，其16岁的长子吉格梅·辛格·旺楚克成为了第四代不丹国王。

上任伊始他便邀请西冈进行了一次谈话，主题是一块“被遗忘的土地”——谢姆冈宗的南部。

谢姆冈宗的南部是全不丹最穷的地方，国王想请西冈用农业技术挽救这片土地。

原本就是带着这样的目的才来这里的。西冈又踏上了一段艰苦的旅程，前往谢姆冈宗。

然而，到达之后，西冈被眼前的景象惊呆了。

杂木丛生的斜坡土地。

到处都是烧荒之后被破坏的焦土。

烧荒会造成严重的水土流失，在恶劣的自然条件下更是恶性循环。但要改变当地人世代传承的习惯，接受全新的耕种方式，绝不是一件容易的事情。

西冈在5年间召集大家进行了800多次商谈和游说，终于取得了效果。

5年800次！平均每年160次，每个月13次，每3天1次。说不服你没关系，说到你服为止！不搞农业，搞思想工作也是杠杠的……

思想做通了，还要找到适合的改变方式。“如果不量力而行就无法扎根于此。”

没有大笔资金、没有大型设备、没有外援……西冈带着当地人一点一点的做着改变。

之后的若干年，他们靠人力砍去杂木，清理空地作为稻田。

建造了360个水渠灌溉稻田。

建造了17座吊桥。





开设了学校和诊所。

甚至，铺设了300公里的简易公路。

被遗忘的贫穷之地在西冈的努力下被改变了！

所有的努力也终或承认。1980年，曾经不被人相信的西冈获得了由不丹国王授予了“Dasho”的称号，相当于一个爵位，意为“最优秀的人”。而西冈也是不丹唯一一个拥有这个称号的外国人。

可是，天嫉英才。

1992年，59岁西冈突然病逝。不丹用国葬的方式送别了这位，用28年时间使他们粮足菜丰的外国人。

授人以鱼不如授人以渔……

文章获得微博@和流2016 授权转载。“在这里你看到的，是焦点之外更为丰富有趣的那个日本。”

Reference

http://www.mag2.com/p/news/170497

http://mainichi.jp/articles/20160116/k00/00e/070/231000c

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016043000209&g=soc

http://news.livedoor.com/article/detail/10997667/

http://www.ifsa.jp/index.php?kiji-sekai-nishioka.htm