重构产业价值战略”彰显成效，雪松控股入围中国民营企业百强

2016-08-27 15:06 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

8月25日，全国工商联评选的“2016中国民营企业500强”榜单正式揭晓，雪松控股集团凭借593亿元营业收入入围中国民营企业百强（第50位），位列中国综合类民营企业排行榜前列。全国工商联民营企业500强榜单，被誉为中国民营经济的晴雨表，雪松控股旗下核心企业君华集团此前已多次荣登民营企业500强榜单，此次排名是雪松控股“重构产业价值”战略发布后的首次集团排名，彰显了强劲的产业实力。

“民营企业500强系列榜单”是全国工商联对上规模民营企业调研的基础上产生的，该调研迄今已开展了18年，是中国民营经济领域最权威、最全面的榜单。榜单揭晓当日下午，全国多家权威媒体代表莅临并参观雪松控股广州总部——广州国际金融中心。雪松控股目前实行北、上、广、深四总部联合办公模式，积极对接一线人才、产业、资本资源，现已进驻北京华贸、广州西塔两座城市地标，并将于近期进驻上海金茂大厦和深圳平安国际金融中心。

当前，中国经济增长速度呈现L型，从高速增长转变为中高速增长；经济发展质量呈现倒L型，处于爬坡升级的关键时期，这充分表明改革开放进入了新的阶段，经济、社会以及文化体制都需要进行“基因再造”，在经济领域，雪松顺势而为，洞察产业发展机会，提出了业界瞩目的“重构产业价值”战略。

对雪松控股而言，中国民营企业百强只是“重构产业价值”的战略发端，雪松控股董事局主席张劲表示，“未来五年，雪松控股的目标是三个万亿，万亿销售额，万亿资产，万亿市值。”

美国创投界有一个专门的说法，叫“复杂协调的创新模式”，就是通过一种前所未有的视角，把散落各处的碎片重新组合，变成满足市场需要的新东西，Apple、特斯拉都是这一创新类型的典型代表。

张劲表示，雪松要走的路很明确，就是“复杂协调”，在传统产业的基础上，重构产业价值链，通过换代或升级，成为新的产业。

秉持这一理念，雪松控股将在新兴服务、公共服务和金融服务三大领域，七大产业集团为核心的产业布局中持续深化推动各领域的“复杂协调”模式创新， 雪松控股将积极把握中国经济增长方式转变这一重大战略机遇期，服务国家战略，深耕供给侧改革，专注中国产业转型与消费升级，坚定不移的实施“重构产业价值”这一重大战略举措，始终不渝的推动中国产业转型与消费升级，助力中国民营经济进入全面腾飞的新时代！