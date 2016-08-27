有所感，有所为——三星Galaxy Note7正式登陆中国

2016-08-27 22:21 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

2016年8月26日，北京 – 今日，三星电子“有所感，有所为·Galaxy Note7中国发布会”在北京隆重举行。作为Note系列的最新力作，Galaxy Note7延续了家族一贯的非凡实力，采用正反对称四曲面设计，配备极具开创性的虹膜识别技术和全新升级的S Pen，更以匠心工艺实现全机身IP68级防尘防水。目前，GalaxyNote7已成为全球市场最受期待的旗舰产品，此次针对中国市场再次举办盛大的发布活动，充分显示了三星对中国市场的重视与尊重。

三星电子移动业务总裁高东真先生表示：三星一直认真聆听中国消费者的声音，力求在不断创新与进步的同时，尽可能了解与满足中国消费者的需求。Note系列从诞生之日起，便与中国市场一同前进、共同成长，也正是中国消费者对Note系列产品的支持与厚爱成就了如今的Note7，相信他们一定会喜欢上这款全新的Note产品。

发布会现场，惊艳的U型舞台设计和全息投影开场为GalaxyNote7的中国发布打造出十足的科技感。米未传媒创始人、CEO马东，知名演员锦荣，知名当代艺术家、策展人邱志杰，作为特约嘉宾出席了发布会，并分享了Galaxy Note7所带来的新奇体验。除主会场外，GalaxyNote7发布会还在王府井步行街、三里屯ME广场及蓝色港湾等风尚聚集地，采用VR直播方式同步开场，让更多消费者实景体验热烈的发布气氛。



Galaxy Note7：慧眼识未来，妙笔绘新境

移动互联时代，手机已然成为人类的“新器官”，隐私安全成为人们使用智能移动设备的基础需求。为此，Galaxy Note7采用了极具前瞻性的虹膜识别功能。相对于指纹，人眼独特的虹膜图案在每个人满18 个月时成型，终身保持不变，并几乎没有被复制的可能，其更高的安全性显而易见。GalaxyNote7的虹膜识别算法采用三星的专属技术，并通过安全文件夹来保存个人的隐私信息。作为生物识别技术在智能移动设备上的再度延伸，虹膜识别在全面超越指纹触摸安全性的情况下，也为人机交互的方式打开了全新的想象空间。

三星电子大中华区产品战略部总监束灿在回顾了几代Note系列的进阶之路后，介绍了Note7的产品功能点。作为Note7的精髓，S Pen 是Note系列与众不同的标志之一，经过重装升级的Galaxy Note7 S Pen，采用更加精密的0.7毫米笔尖与堪比专业画板的4096级压力感应，带来超越纸上书写、绘画的轻松与精准，配合对称四曲面屏设计的舒适持握和全机身IP68级防尘防水，Galaxy Note7可以在任何场景下，让瞬间涌现的奇思妙想变成可以分享、交流的可视构思和创造改变的起点。

Galaxy Note7采用对称四曲面设计，以非凡的工艺水准实现了在屏幕最外缘弯曲玻璃的不可能任务。完美的曲线配合7.9毫米的厚度，让拥有5.7英寸显示屏的Galaxy Note7，仍然保持圆润细腻的握持感。Galaxy Note7还拥有自己的专属配件，包括全新的隐形保护壳。壳体纤薄柔韧，可防指纹，内置Type-C转接头，支持传输数据及无线快充。

Galaxy Note7不仅是一款智能手机，更是用户通往三星手机＋生态体验系统的大门。通过Galaxy Note7，用户可以连接Gear VR及Gear 360感受高清虚拟现实的完美体验；加上三星智付、S健康、三星云空间等专属服务，消费者可以轻松体验到最为前沿的科技生活。

特邀嘉宾演绎“有所感，有所为”

Galaxy Note7中国发布会运用了先进的全息投影技术和VR直播发布的方式，以绚丽的数字影像打造出科技感与未来感的氛围。现代舞蹈元素的运用，则优美的视觉感表达出产品独特的曲线元素与功能特性。

作为发布会环节中的亮点，特邀嘉宾的到场备受瞩目。知名当代艺术家、策展人邱志杰，米未传媒创始人、CEO马东和知名演员锦荣先后上台，从各自的专业角度，讲述他们对于 “有所感，有所为”的理解，并分享了对于Galaxy Note7的体验感受。



邱志杰先生带来了40名青年画家使用S Pen进行绘画创作，充满想象力的画作与精妙的笔触，让现场来宾对科技与艺术之间的化学反应倍感赞叹。身为时代先锋人物的马东先生，对虹膜识别技术、S Pen等创新科技表达出浓厚的兴趣，并以一个创业者的身份，为Note系列一贯的突破与创新点赞。锦荣作为Galaxy Note7的形象代言人，与“世界小姐” 张梓琳联袂出演了Galaxy Note7的广告片，在他的分享中尤为赞叹了Note7的美感和Gear VR、Gear 360视觉体验。

首次VR同步直播 抢鲜活动诚意十足

利用虚拟现实技术，Galaxy Note7的中国发布与消费者互动同步进行。在王府井、三里屯及蓝色港湾的分会场，消费者可以通过新品展示区和VR直播区，“身临”发布盛况现场。

发布会后， “如7而至·有你有礼”三星Galaxy Note7首席品鉴家抢鲜活动在王府井百货前的展区正式开启。三星在活动中提供了100部Galaxy Note7进行现场抢购，更送出史上最丰厚的购机大礼包！

（王府井三星GalaxyNote7展台前，消费者排队等待抢购）

三星在国内首次尝试VR直播发布会盛况，举办诚意十足的抢购活动，希望能更加贴近大众，使消费者能够第一时间感受全新Galaxy Note7的创新科技与非凡体验，让Galaxy Note7成为大家形影不离的贴心朋友和得力助手。

三星Galaxy Note7将有三款经过精心打造的颜色供中国消费者选择，分别为珊瑚蓝，铂光金，星钻黑。全新Note7已于8月26日10时在三星电子网上商城、京东三星官方旗舰店、天猫三星官方旗舰店及线下门店等全渠道同步开放预售，并将于9月1日晚23时启动首销。