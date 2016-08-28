康码携手名泰文化跨界合作 共同关注青年艺术家健康

2016-08-28 14:13 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

8月28日，药明康德集团旗下医明康德携个性化健康管理服务平台“康码”亮相2016年度“青年艺术100”北京启动展。展会期间，康码宣布与名泰文化旗下“青年艺术100”达成战略合作，致力于为青年艺术家提供最为完善的个性化健康管理服务。据悉，这也是国内健康管理行业与艺术领域顶尖平台之间的首次跨界合作。

康码与名泰文化达成战略合作

据了解，本届“青年艺术100”北京启动展展出了来自中国、日本、韩国、欧洲等国内外180余位当代青年艺术家的1000余件作品，涵盖了水墨、油画、雕塑、影像等诸多领域，呈现出丰富多元、充满活力的当代青年艺术生态。

而在如此炫目的作品背后，青年艺术家们的健康现状却经常被忽略。他们在追求艺术灵感的过程中，往往面临着心理和身体的双重压力，在这条追求梦想的道路上，艺术家的身体健康时常会亮起红灯。

此次康码携手“青年艺术100”平台，就是为了让艺术家人群更全面及时的获知身体状况，进行科学的健康管理。康码是药明康德集团旗下医明康德今年推出的个性化健康管理服务平台，采用全球顶尖的Illumina HiSeq X Ten高通量基因测序仪，康码为用户提供“测一遍，读千遍”的全基因组测序和解读，全面揭示人体的先天疾病风险，通过智能穿戴设备、营养膳食、健康运动等综合资讯，为用户提供更科学、前沿、精准的个性化健康管理服务。

药明康德集团旗下上海医明康德医疗健康科技有限公司运营副总裁牛丽华在发布会上表示，此次与名泰文化达成战略合作，是希望通过康码帮助中国的青年艺术家做好自身的健康管理，让艺术家可以在身心健康的基础上，更好的激发出创作灵感。

北京名泰文化艺术有限公司总裁、“青年艺术100”执行总监彭玮也表示，“Slash是本次启动展的关键词，与康码的合作充分诠释了Slash理念。这也是我们首次尝试与健康领域的顶尖企业合作，期望能借此给青年艺术家们提供在个人健康管理方面的支持。”

康码体验展厅

另据了解，康码此次在“青年艺术100”北京启动展3号馆设立了体验展厅。现场展出科学、前沿、精准、艺术范的个性化健康管理服务产品，吸引了不少艺术家的关注，并与青年艺术作品融汇相映，呈现出一种新鲜、别样、多元的艺术景观。

“艺术无边界，康码在艺术领域的跨界首秀，迈出了让健康管理成为新时尚的重要一步，这是康码所追求的。未来康码将会与各领域之间展开多样化合作，让个性化健康管理惠及更多人群”，牛丽华女士如是说。