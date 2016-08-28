全力转型泛海控股业绩跳涨 营收增1.7倍后市更可期

2016-08-28 17:44 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

8月26日晚间，泛海控股披露了2016年半年报。数据显示，今年上半年，泛海控股实现营业总收入117.05亿元，同比增长172.02%，实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，同比增长24.54%。

细分来看，房地产版块业绩的持续爆发，给泛海控股业绩飙升提供了有力支撑。上半年，泛海控股房地产业务实现营业收入93.25亿元，同比增长336.64%。

同时，为了实现产融一体化的转型战略目标，泛海控股在金融领域的布局也迈入回报期。数据显示，金融业务实现营收23.69亿，同比增长10.06%；其中，仅报告期内完成增持的民生信托营收和净利分别为5.43亿和2.30亿，同比增长80.71%和88.96%。

一位接近泛海控股的券商人事表示，从半年报上不难看出，泛海控股在地产板块上还有不少优质的存量，这为业绩的攀升打下了坚实的基础；金融方面，业务模块和平台搭建联动效果形成后，资金流通渠道便更加畅通，进而实现产业和金融齐头并进的良性循环。

“半年报业绩，已经验证了泛海控股产融一体化战略的可行性。”上述券商人士还预测，下半年，泛海控股很可能会迎来更大的爆发。

地产板块高歌猛进

作为泛海控股实体产业的核心业务，上半年，地产版块的贡献功不可没。

报告期内，泛海控股抓住市场回暖趋势，加大推盘销售力度，以北京、武汉等项目为代表的一批高品质项目获得市场高度认可，多个项目甚至出现“日光盘”的盛况。

积极策略的结果反映到数据上则更为直观。

上半年，公司房地产业务实现结算收入89.03亿元，同比增长391.54%;实现签约销售金额95.12亿元，同比增长67.58%，其中，武汉项目实现48.97亿元，同比增长64.05%，北京项目实现43.22亿元，同比增长88.69%。

为了持续释放地产版块的潜力，在报告期内泛海控股还积极推进海董家渡项目12、14号地块和北京泛海国际居住区二期的拆迁工作。

另外，泛海控股目前的土地储备情况使得其未来地产版块发展充满想象。数据显示，截至报告期末，泛海控股尚有约230万平方米待开发土地；除了国内市场中的北京和武汉地区外，在美国优质地段的土地储备面积就高达153万平方米左右。

金融业务崭露头角

众所周知，在过去两年时间里，泛海控股不遗余力的进行金融板块布局。截至目前，泛海控股金融业务已顺利延伸至证券、信托、保险、期货、基金（筹）、资产管理、互联网金融等领域，基本形成了以控股子公司民生证券、民生信托、亚太财险为核心的、较为全面的金融布局和业态分布。

而在今年上半年，在金融板块，泛海控股的步伐迈依然矫健。

报告期内，泛海控股增资民生信托，使持股比例从25%增至约93.42%。增资完成后的民生信托注册资本达70亿元，净资产超过90亿元，跃居行业前列。资产规模扩大后，民生信托的资管实力也水涨船高。数据显示，今年上半年，民生信托管理的信托资产规模达1,323.31亿元，同比增长54.02%。

另外，依托亚太财险顺利切入保险领域后，泛海控股还发布40亿增资计划，把其打造成优质的、行业一流的保险平台。

今年上半年，金融业务开始发力，并拿下了营收23.69亿、同比增长10.06%的不俗业绩。但是，在泛海控股看来，上半年的成绩仅算是金融业务板块的“模拟考试”。因为，资本市场低迷、行业监管收紧等原因，导致泛海控股证券业务板块的成绩并不理想。

据泛海控股一位内部人士透露，“公司正在加快对证券板块的梳理和优化，以更好的应对行业的调整和市场的波动。”

战略投资多头并进

除了释放传统房地产板块和金融行业的盈利能力外，泛海控股在战略投资领域也毫不手软。

据了解，截至目前，泛海控股已经形成了“境内以泛海股权投资管理有限公司为核心平台，境外以中泛控股有限公司为核心平台”的“双平台”布局。重点关注符合国家未来产业发展方向，瞄准成长性良好的行业，围绕转型发展的核心，选择优质标的公司进行投资。

“我们不仅仅看重投资回报率，更看重标的方和公司转型战略的协同效应。”泛海控股相关负责人表示。

查询发现，上半年，泛海控股25亿元获取了万达影视传媒有限公司约6.61%股权和青岛万达影视投资有限公司约7.59%股权，万达影视与青岛万达影视换股重组后，股权公司持有万达影视约6.72%股权。

借买入万达影视股权的机会，以资方的身份敲开文化传媒领域，正是泛海控股转型的一个缩影。

此外，泛海控股还出资1.28亿获取了北京新能源汽车股份有限公司1.56%股权。而新能源汽车的产业发展方向、行业成长性，恰恰符合泛海控股的投资标准。

除了常见的股权投资之外，泛海控股还公开表示，会不断尝试上市公司非公开发行股票、新三板等一级半市场等投资机会，适度、谨慎开展二级市场证券投资。

盘活资金转型事半功倍

今年上半年，泛海控股的融资超高的融资能力也很值得一提。

之前非公开发行股份募集的57.5亿在今年2月份顺利上市后，泛海控股再次启动募资计划。3月下旬，泛海控股公告称，拟募资不超过150亿元，其中110亿元用于武汉中央商务区芸海园、泛海时代中心等5个房地产项目的开发建设，40亿元用于增资控股子公司亚太财险。7月13日，本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

债券融资方面，泛海控股在1月份完成63亿元私募债的发行；3月份完成35亿元小公募债的发行。

此外，泛海控股还通过公司自有平台开展募资，分别以供股方式募资约45.74亿港元和发行2亿美元债券。

毫无疑问，顺畅且多样化的募资渠道，能优化泛海控股的负债结构，并进一步优化上市公司的财务状况。更深层次看，资金链的问题解决了，泛海控股的转型便解了后顾之忧。

上述泛海控股内部人士告诉记者，“目前，公司转型的目标很明确。下半年，我们会按照既定的战略一步一步执行下去，相信半年之后泛海的业绩依然会让人眼前一亮。”