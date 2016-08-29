拉法基退出林栋梁接盘四川双马重组现 IDG身影

2016-08-29 09:32 来源： 经济观察报 作者： 黄一帆 编辑： 经济观察网

导语：公开资料显示，林栋梁的身份是IDG资本合伙人，而在和谐恒源关联方的投资人中，也出现了IDG众多高管的身影，IDG操盘四川双马重组的痕迹变得愈发明显。

经济观察报 记者 黄一帆 8月26日，停牌一个半月复牌的四川双马（000935.SZ）在迎来第四个涨停板之后打开了涨停板。

天上浮云似白衣。在入主12年后，拉法基与四川双马的缘分开始淡去，不过即将入主的新实际控制人林栋梁却给予了四川双马新的想象。据四川双马公告，拉法基中国及拉法基瑞安四川公司持有四川双马的55.93%股权将以34.52亿元的总价转让给北京和谐恒源科技有限公司（下称和谐恒源）及其关联方，后者将成为上市公司新的控股股东，而拉法基及关联股东仅持有四川双马17.55%股份，不再继续控制上市公司。

公开资料显示，林栋梁的身份是IDG资本合伙人，而在和谐恒源关联方的投资人中，也出现了IDG众多高管的身影，IDG操盘四川双马重组的痕迹变得愈发明显。

林栋梁入主背后的IDG

8月21日晚间，四川双马发布的公告显示，若此前筹划的股权转让协议最终实施完成，上市公司控制权将发生变更，和谐恒源以其持有25.92%的股权比例将成为上市公司新的控股股东，自然人林栋梁将成为公司实际控制人。

在三家新的接盘方中，天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（下称天津赛克环）和和谐恒源为关联方，两者将合计持有四川双马50.93%股权，这两家公司的实际控制人均为林栋梁。

根据协议，拉法基中国将四川双马25.92%的股份以16亿元的总价转让给和谐恒源，同时，以7.97亿元的总价将12.91%的股份转让给天津赛克环；拉法基瑞安四川则以7.46亿元的总价12.1%的股份转让给天津赛克环，将5%的股份转让给北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）。根据公告，2016年8月19日，天津赛克环作为财务投资人，已将表决权、提名权、召集权和提案权等有关权利委托和谐恒源。

转让后，四川瑞安将不再持有四川双马股份，拉法基中国持有四川双马股份占总股本的比例将下降至17.55%。

对于转让价格的确定，四川双马表示，主要是参考停牌前一段时间的股票均价予以一定的溢价，并经双方协商确定；最终的每股转让价格为8.08元/股，相对于停牌前的收盘价溢价15.26%，相对于停牌前20日均价溢价23.17%。

如上述一系列多方股权转让协议最终实施完成，四川双马的控制权将发生变更，和谐恒源以其持有25.92%的股权比例将成为上市公司新的控股股东。

林栋梁何许人？公开资料显示，林栋梁为IDG资本的合伙人，自1995年以来林栋梁负责过IT领域内的多种投资项目，业绩显著。他曾任国务院发展研究中心高级研究员，从事经济政策研究。1992至1993年就职于纽约花旗银行，1984年毕业于清华大学计算机系，1986年获清华大学MBA。

四川双马方面告诉经济观察报，林栋梁具有丰富的产业经验，其中几个著名的创业案例包括：1999年参与搜房网的创立，时隔11年后搜房网成功上市，最初的投资获得了100倍以上的回报；2003年林栋梁投资网龙，2007年网龙于香港上市，2009年林栋梁继续支持网龙内部孵化的91无线，2013年91无线被百度收购，成为了中国互联网史上最大并购案。不仅如此，2007年以来林栋梁在石墨烯、非常规油气等新能源产业也进行了广泛布局。

而据工商资料显示，和谐恒源从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等业务，天津赛克环的业务范围则为企业管理，其执行事务合伙人和有限合伙人的经营范围均为投资管理、项目投资等。

工商登记信息也显示，天津赛克环的执行合伙人（GP）是和谐浩数，而有限合伙人（LP）珠海降龙投资企业（有限合伙）股东之一为“西藏爱奇惠创业投资管理有限公司”。

据另一家上市公司华发股份8月19日发布的公告显示，和谐浩数成立于2014年2月19日，出资人包括王静波、满建勇、牛奎光、杨飞、林栋梁等人。而西藏爱奇惠成立于2016年5月16日，出资人也正是上述五人。

在IDG资本的官方的团队介绍上，林栋梁、杨飞、牛奎光、王静波均位列其上，为IDG资本高管。另据公开信息，和谐浩数和爱奇惠德均为IDG资本旗下的基金管理公司，是IDG资本在中国境内开展业务经营的载体。

这也意味着，四川双马的此次重组IDG资本操盘的迹象已经非常明确。

有私募人士告诉经济观察报，IDG入主使得四川双马具备了一定的想象空间，“无论将来注入的是什么，总比现在水泥具备想象力。”

同业竞争一并解决

在林栋梁拟入主四川双马的同时，四川双马将向拉法基或其指定第三方以约26亿元的价格出售水泥业务和资产。

根据此前签署的协议约定，在股份转让后，天津赛克环作为四川双马的控股股东获得一项可于2017年12月31日之前行使的出售权，据此四川双马将有权向拉法基或其指定合格第三方出售公司水泥业务和资产。有分析人士指出，此次协议使得此前四川双马的同业竞争问题得以有望解决。

根据8月22日四川双马发布的《简式权益变动报告书》显示，拉法基集团为四川双马原实际控制人。豪瑞公司为华新水泥股份有限公司（下称华新水泥）第一大股东Holchin B.V.的实际控制人。拉法基集团和豪瑞公司都是全球领先的水泥、集料、预拌混凝土、沥青和相关服务供应商。2014年7月7日，拉法基集团与豪瑞公司签署《全球合并协议》，2015年7月11日，豪瑞公司与拉法基集团之间的全球合并宣告完成，豪瑞公司成为拉法基集团的母公司。同日，豪瑞公司更名为拉法基豪瑞公司。

基于上述的背景，拉法基豪瑞公司成为四川双马的实际控制人，同时拉法基豪瑞公司在全球合并前在中国境内是另外一家上市公司华新水泥第一大股东Holchin B.V.的实际控制人，这一合并导致了拉法基豪瑞公司旗下存在两个从事相同或相近业务的上市公司。

公告显示，为解决上述同业竞争问题，拉法基豪瑞公司拟通过本次股权转降低其间接持有的四川双马股权比例。此前，拉法基曾提出在必要情况下对两家上市公司实行过渡期经营管理，修改四川双马作为A股“唯一上市公司”的承诺条款，但相关议案在股东大会上遭到中小股东的否决。

四川双马方面在接受经济观察报采访时表示，通过与其控股股东确认，根据协议股权转让完成后，原大股东拉法基不再继续控制上市公司。拉法基是著名国际水泥生产商，致力于水泥资产的并购、整合及运营，由于拉法基对于上市公司水泥资产了解程度较高，有意对上市公司水泥资产进行收购，因此签署了资产收购意向。

此外，四川双马还表示，此次水泥资产的出售将彻底解决同业竞争问题，解决公司治理和监管难题，保障了中小股东权益。

不过，记者关注到，四川双马在此前发布的上半年业绩预告显示，水泥业务的业绩已有好转。据7月13日发布的上半年业绩预告称，预计2016年上半年归属母公司股东的净利润盈利1000万元-4000万元，而上年同期净利润为亏损6161.87万元。原因是公司加强管理进一步降低了生产成本，同时市场材料价格大幅下降，特别是煤炭采购价格，生产成本得以降低，同时在大环境不景气的情况下，公司加大销售力度，水泥销售量较去年同期增长，本报告期实现扭亏为盈。

记者询问四川双马方面上半年水泥是否有所增长。四川双马方面回复称，因为业绩预告公告发出后为上市公司静默期，因此关于半年报内容不便透露。而对于为何要出售水泥资产的疑问，四川双马称，通过与其控股股东确认，“水泥行业目前在局部区域存在产能过剩、面临低价竞争局面。拉法基如果出让四川双马后，还持有华新水泥上市公司作为水泥产业运营的上市公司平台。”

此外，新股东林栋梁的入主给四川双马将有可能带来新的机会。四川双马方面告诉记者，本次收购，林栋梁通过实体企业和谐恒源控股上市公司，不排除未来将根据上市公司的战略需求和实际经营情况择机注入符合国家产业发展方向的优质资产，届时上市公司会根据法律法规严格履行披露及报送行政审批程序（如需）。