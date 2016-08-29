河北涞水违法征地疑云 占地最大项目实为房地产

2016-08-29 09:50 来源： 经济观察报 作者： 田国宝北京、河北报道 编辑： 经济观察网

导语：对于涞水县京涞新城违法占地及处理结果与实际不符等诸多情况，截稿前，涞水县国土资源局、河北华银房地产有限公司和河北京创投资有限公司等单位、企业仍没有给出任何答复。

经济观察报 记者 田国宝 8月1日，国土资源部公布的信息显示，从2012年4月起，河北省涞水县未经批准，以京涞新城名义累计向石亭镇7个村庄违法征地2061.84亩，其中1403.58亩提供给河北京创投资有限公司，用于园区道路、管委会办公楼、规划馆、创业大厦等公建项目和人才家园住宅项目。

2014年4月到9月，京涞新城违法占地被国土资源部挂牌督办，经过两年多整改，最后结果为：涞水县政府组织拆除了圈建的围墙、围挡，拆除了占用基本农田的道路，对1077亩农用地进行复垦，宣布石亭镇政府与村民签订的占地补偿协议无效，收回京创投资1403.58亩土地，将违法征收的2061.84亩土地退还给集体经济组织。

不过，经济观察报记者发现，截至 2016年 8月 25日，涉案的2061.84亩土地并未发生任何改变，即围墙、围挡没有拆除，1077亩农用地并未复垦，农民并未收回土地，违法征用的土地也没有退还给集体经济组织。

对于涞水县京涞新城违法占地及处理结果与实际不符等诸多情况，截稿前，涞水县国土资源局、河北华银房地产有限公司和河北京创投资有限公司等单位、企业仍没有给出任何答复。

违法占地并未退还

根据国土资源部公布的京涞新城违法占地案处理结果，目前违法占用的2061.84亩土地已经退还给石亭镇7个村集体，而且其中的1077亩农用地已经复垦为耕地。

据多个失地村庄村民、涞水县国土资源局人士等介绍，这些违规占用的土地并没有被退还，而一直保持原有的违法状态。

据不完全统计，京涞产业新城其中已知24个项目规划总占地面积为4686亩，其中占地最大的为人才家园（华银城）项目，面积为2100亩。

从京昆高速涞水北出口下高速，便是京涞产业新城，闸道两侧到处是宣传语，高速口不到100米处便是京涞产业新城管委会和京创投资公司所在地，路对面是华银城售楼处。

华银城项目官方名称为人才家园，共分为两期，位于保野公路和京昆高速之间，目前一期项目正在建设中，二期项目土地已经被围墙围起，内部简易工房也已经建好。

据华银城一位刘姓销售人员介绍，华银城项目一期分为6个地块，其中前3个地块已经全部卖完，目前4号地正在排号，“先交订金，签订认购协议，3天后来交首付款，签订正式的购买协议，现在还不确定什么时候能够签正式合同。”

华银城项目紧邻着学校、写字楼等项目，目前还未正式动工，保野公里西侧还有一部分村民宅基地未拆除，大部分土地已经没有继续耕种的可能，这里未来将被建成科技型中小企业孵化器项目。

再往西是建设中的创业中心和规划馆，两个项目建筑主体均已接近封顶，这两项工程西侧是京都物流电子商务创客家园工程，目前土地已经圈起，吊塔就位。

在京涞新城，目前已经建成项目有管委会办公处、售楼处所在的商贸中心，共计占地170亩；正在建设中的有人才家园一期、创业中心、规划馆和电子信息产业园等项目，4个项目占地共计980亩。

其中人才家园总占地面积2100亩，关于一期占地面积，售楼处宣传是500亩，项目建设工地外面的宣传栏显示为270亩，而涞水县规划局发布的规划信息显示为125.26亩，目前，除了正在施工的占地外，其余土地包括人才家园二期项目土地已经全部被圈起。

电子信息产业园项目包括通讯产业研发生产基地、新能源汽车动力电池生产基地和卫星导航及雷达生产基地三个项目，各占地为200亩，投资额分别为10.27亿元、10.5亿元和10.52亿元，目前卫星导航及雷达生产基地项目正在建设中。

另外，包括人才家园一期北区、二期项目、京都电子商务创客家园等项目土地已经被圈起，其他项目土地也已经就位，具备地面作业条件。

背后隐情

经济观察报记者了解到从2012年涞水县政府开始为京涞新城征地至今四年半时间里，涞水全县通过合法途径获取的建设用地为4432亩，少于京涞新城部分项目占地面积的4686亩。即便涞水全县土地指标全部用在京涞新城，仍有436亩的缺口。

以经过招拍挂程序来衡量京涞新城项目用地，经济观察报记者查询近年涞水县石亭镇通过招拍挂程序的土地出让信息发现，其中河北华银房地产开发有限公司在2014年、2015年两次累计通过招拍挂获得建设用地278.29亩，其中2014年1月份以2760万元价格获得120亩土地，2015年3月份，以6593万元价格获得158.29亩。

另外，2016年6月份，中国电子科技集团电子科学研究院以6061万元价格获得553.76亩工业用地，除此之外，京涞新城内包括政府公建项目、企业投资在内均无任何建设用地招拍挂信息，简言之，还有大部分在建、圈地项目并没有正规的用地手续。

目前已经建成和在建的管委会、商贸中心、人才家园一期、规划馆和创业中心总占地面积为535亩，这一数字还不包括新城内道路等用地，而华银公司获得的土地面积只有278.28亩，尚不足覆盖其旗下项目用地面积。

对于这一问题，涞水县国土资源局表示，稍后该局办公室一位顾姓负责人会解答疑问，但截稿前，记者并未收到对方任何答复。

目前华银公司和旗下京创投资负责园区内住宅、商贸和公建项目，京创投资办公室工作人员表示，公司负责人不在，建议到华银公司了解情况。位于北京市海淀区京都信苑饭店5层的华银公司则回绝了采访。

涞水县国土资源局一位不愿具名人士表示，该局数次对京涞新城违法用地行为进行查处，但由于种种原因，违法征地的确没有退还给村民，“华银公司是（保定）市里招过来的项目，说实话，我们县里话语权很小。”

另外其认为也有现实的原因，一方面，当初征地每亩地61000元补偿款已经支付给村民，重新要回补偿款的可能性不大，“有些村民已经把钱花了，已经没法要回来了。”另一方面，京涞新城项目都是招商引资过来的项目，如果收回土地，不仅意味着项目可能流产，政府也面临违约风险。

作为保定市下属一个经济并不发达的县，涞水县政府试图借助京津冀协同发展国家战略扭转长期以来经济落后面貌，显然不愿轻易收回投资商土地，而且，目前多数土地已经经过平整，如果退还给集体组织并恢复原状，意味着政府需要大量的资金投入。这种鸡飞蛋打的结果显然不是当地政府期望看到的。“违法事实已经造成了，现在只能等着省里批了，批准一块地，就开工一个项目，如果没有批准，我们也不让他建设的。”上述国土资源局人士表示，其透露，未来，涞水县用地指标大部分将优先满足京涞新城建设。

一个县城与一家企业

河北华银房地产原为石家庄一家房地产企业，2008年前后，在保定市政府一位主要官员的引荐下进入涞水，首个项目是依托北京的十渡景区和涞水本地野三坡景区打造一个旅游度假项目，在京涞新城北的宋各庄乡开发天鹅湖项目。

天鹅湖项目全称为华银天鹅湖国际生态城，占地65平方公里，主要针对北京的旅游、养老和休闲需求。

2012年，华银公司与涞水县合作面进一步扩大，在石亭镇及周边启动了占地85平方千米的新兴产业示范区项目和占地25平方千米的中国航天科技城项目，三个项目构成了目前占地175平方千米的京涞产业新城。

在涞水县政府规划中，京涞产业新城分为一心、三城、十园区，一心主要为现代服务业核心区，三城为华银天鹅湖国际生态城，新兴产业示范区和中国航天科技城，作为承接北京非首都核心功能区产业疏解地。

十个园区包括现代物流产业园、电子商务产业园、创新企业上市孵化基地等。目前只有商贸园主体已经建成，电子信息产业园已经开工，电子商务园和高科技孵化园处于启动中。

据华银方面销售人员介绍，京涞新城由政府出土地，华银出资金并负责开发和运营，除了一部分企业投资项目外，其他各类园区项目均由华银负责投资建设，建成后由华银运营。

经济观察报记者了解到，由于京涞产业新城开发支出较大，华银公司承受着巨大的资金压力，多年来一直试图通过商品房销售来解决资金之困，但前几年无论是天鹅湖项目，还是华银城项目，销售并不理想。

早在2009年开发天鹅湖项目时，华银推出变相集资销售模式。购房者购买天鹅湖别墅只需要付首付，这部分首付交给理财公司，银行按揭由理财收益来支付，三年后，开发商以一定溢价回购房子，由于这一销售模式涉嫌违规，不久华银停止了这一销售方式。

从2015年下半年开始，环京楼市火爆以来，华银公司在天鹅湖项目和人才家园项目销售过程中通过以提前获取首付款的方式来解决资金难题。这一模式在环京房地产项目销售中普遍存在，即收取购房者首付后，仅签订商品房购买协议，而等一年甚至更长时间才签订正式购房合同。

人才家园（华银城）销售告诉记者，目前正在销售一期4号地，均价7000元，先交1万元排号，三天内交首付款，签订购买协议。对于何时签署正式合同，其表示，目前没有准确时间表，“开发商什么时候通知，就什么时候签。”

8月23日，记者在现场发现，华银城一期3号地正在办理认购协议换取购房协议事项，购房者在交完首付后，把手中的认购协议换成购房协议。4号地正在排号，认购者交纳排号费后，即可以获得一份认购协议。

该名销售人员表示，目前1、2、3地楼盘已经卖完，每周日开盘一栋，价格随时变动，4号地楼盘价格由原来均价5000多元涨到目前7000元，交房时间为2018年底或2019年初。天鹅湖项目交房时间为2018年底。

华银湖项目售楼处公布的预售许可证显示，已经取得预售许可证住宅为1618套，取得时间为2016年4月8日，售楼处宣传视频中显示这些取得预售许可证的房源已经全部售出。这意味着，目前正在销售的4号地并未取得预售许可证。