新品面世 雅迪控股中报靓丽

2016-08-29 10:00 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 姜鑫 赴港上市三个多月后，雅迪控股在交出业绩同比23.4%的中报成绩单后，同使也使一款新产品正式面世。

8月26日，“雅迪Z3全球发售会”在北京举行，自3月24日发布后，雅迪Z3并未公布售价，而是启动了封闭测试，成为热议的焦点。其实，雅迪Z3售价及具体上市时间一直是个谜。如今，谜底终于揭晓，发售会现场公布了雅迪Z3价格：海外零售价为3388美元，中国大陆为8588元。8月27日起，66个国家中，中国大陆及部分国家将先行发售。

而就在Z3全球发布前夕，雅迪控股发布了自己的半年报，中报显示，上半年公司实现营业收入 29.38 亿元，同比增长 6.7%；毛利 6.30 亿元，同比增长 23.3%；毛利率 21.5%，比 15 年全年增加 2.5 个百分点；归母净利润 1.78 亿元，同比增长 23.4%。在兴业证券分析师看来，公司高端战略初现成效，高价值产品推动了毛利率的提升。

雅迪控股是两轮电动车的设计、研究、制造、销售商，出口美国、德国等66个国家。据了解，新产品雅迪Z3采用的是全球技术领先的松下动力型锂电池，和特斯拉一样，雅迪Z3正式获得了松下官方授权。此外，雅迪Z3首次实现了手机APP一键启动、自动锁车;首次采用GPS+北斗双模定位系统实时定位;与市面上只能做到虚拟检测的电动车截然不同，雅迪Z3首次真正实现自动检测60多项核心部位，显示故障来源，并可导航至附近售后网点。赛车技术也是卖点，据了解，雅迪Z3装备了碳合金精密车架、摩托车人体工程学设计、摩托赛车级倒置前减震和气囊后减震，军用级防爆轮胎，汽车级烤漆工艺。