恒康医疗上半年医疗服务收入占比超7成 自评“转型初见成效”

2016-08-29 10:11 来源： 经济观察网 作者： 汪晓慧 编辑： 经济观察网

导语：未来恒康医疗还将持续并购医院，这意味着，医疗服务在恒康医疗的大盘中所占比重还将持续扩大。

经济观察网 记者 汪晓慧 29日，恒康医疗发布2016年中报。中报显示，其今年上半年实现营收7.7亿元，同比增长82.64%；净利润1.4亿元，同比增长77.69%。其中，医疗服务收入占比超过70%。对此，恒康医疗评价其“战略转型初见成效。”

在恒康医疗两大主营业务板块中，药品及相关收入实现营收1.57亿元，同比增长18.62。其中，中药饮片子公司恒康源药业收入5348万元，同比大幅增长64.9%，净利润2245万元，同比大幅增长188%；独一味生物收入8925万元，同比下降17.9%，净利润3500万元，同比下降26.5%。

医疗服务收入5.5亿元，同比增长152.27%。恒康医疗称，营收增加主要系期瓦三、盱眙、广安医院营业收入增加。恒康医疗目前有10家医院近8000张床位，瓦三医院和盱眙医院占其净利润的50%；总体来看，其医疗服务收入站总收入比重已超过7成。

对于医疗服务收入增长1.5倍，占总营收比重超7成的业绩，方正医药评价“公司已经成功转型”。恒康医疗自评“战略转型初见成效”。

此前，在接受记者采访时，时任恒康医疗董事长阙文彬曾说，“恒康医疗未来几年要发展到20000张床左右，未来的恒康将深耕医疗服务领域。” 他对于未来恒康医疗的定位是，“大专科、强综合”， 以肿瘤诊疗和高端妇产为重点。

当时，阙文彬告诉记者，预计今年下半年床位数达到15000张。

恒康医疗的大医疗医药事业起于“独一味”。上世纪90年代末，阙文彬接盘甘肃省独一味药厂，后成立独一味药业，自此开启自己的医药大盘建设。

2011年，恒康医疗开始转型，转型方向便是阙文彬之前积累铺垫的医疗健康领域。“中国医疗资源匮乏，大家看病那么难，总得想办法解决，也就是说民营医疗这块会放开一个口子，有多大不知道。”阙文彬说。

2013年，恒康以独一味为依托，从药开始向医疗机构衍生。恒康集团医疗板块，药占一半，医疗服务占一半。据了解，2015年，医疗服务收入已经超过药品收入。

“最后形成核心竞争力的是医疗服务机构，一个是有规模，一个是要有技术。”阙文彬规划恒康医疗的未来，“医疗服务里面，一个是设备，我们要用全世界好的设备；治疗病种，完全围绕肿瘤转，治疗手段，就用靶向治疗。前四年，我在美国拿很多癌症药的靶点，拿过来以后孵化。我们上了很多项目，不在上市公司体系内，北京中关村有一个，上海有两个，成都有一个。”

现在，恒康医疗已控股并拥有瓦三医院、盱眙医院、赣西医院、辽渔医院等八家二级以上医院公司。同时，赣西肿瘤医院已建成营业，大连国际肿瘤医院和大连北方护理院建设正推进，盱眙肿瘤医院已完成规划设计，绵阳爱贝尔妇产医院建设正在进行中。今年上半年，崇州二院的重大资产购买已基本完成。

除了深耕医院这一重资产重服务的医疗领域之外，恒康医疗还在远程医学上布局。中报称，恒康医疗将在上海设立医生集团公司和医学影像中心，切入远程医疗诊断，以期医生资源的优化配置。

同时，在药企纷纷进军保健品、日化行业的当下，恒康医疗也没闲着。近期，恒康医疗推出了独一味牙膏。同时，公司称，日化保健品方面，不断加强渠道建设和市场开拓。

当下，恒康医疗旗下有医院10家，制药公司3家，中药材开发、种植、研发公司4家，医疗投资管理公司1家，生物科技公司2家。

未来恒康医疗还将持续并购医院，这意味着，医疗服务在恒康医疗的大盘中所占比重还将持续扩大。

恒康医疗称，今年1～9月份，预计归属上市公司股东净利润或增长5%～49%。这意味着净利润或在1.8亿元人民币至2.8亿元之间。