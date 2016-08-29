海银财富成立海银私财暨家族办公室

2016-08-29 11:10 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

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经济观察网 李意安 上海报道 8月27日，由海银财富管理有限公司主办的“睿查洞见 趋时而动 - 海银财富第三届财富管理高峰论坛”在上海国际会议中心落幕。本次峰会聚焦“资产荒”大背景下的全球资产配置，剖析全球化资产配置的发展趋势。峰会现场，海银金融控股集团董事长韩宏伟与胡润百富董事长兼首席调研员胡润共同点亮了代表海银私财暨家族办公室正式成立的“财富金字塔”。

海银财富管理有限公司董事长韩芳指出，未来资产配置的策略将呈现结构性的变化，低风险的类固收产品仍将是市场的长期主流配置，而较长期限的股权类投资也是未来配置重心。

数据显示，2015年，中国个人可投资资产1000万以上的高净值人数已经达到126万，总财富规模超37万亿人民币。今年以来，全球汇市波动剧烈，人民币贬值压力加剧，美元持续走强，A股市场持续震荡。作为风险对冲，海外资产配置势在必行。特别是自2015年“811”汇改后，人民币的波动引发了市场对未来贬值的预期，掀起了中国个人境外资产配置的热潮。

韩芳透露，开展海外投资将是下一阶段海银财富的工作重心。今年5月设立海银财富控股（香港）有限公司，以香港为起点发力全球布局战略；相继启动英国伦敦和美国纽约办公室，积极拓展欧美海外市场。“海银私财将通过资产配置、产品定制、家族办公室以及非金融增值服务四大模块，为超高净值客户提供高品质、多元化、个性化的贵族服务。”韩芳表示。

不同于纯粹以个人或家庭理财的方式，海银私财中心将基于家族永续经营的立场，服务范围不仅解决钱的问题，更是涵盖了家庭生活、人际关系各个方面。未来，海银私财中心将主打“资产配置”、“产品定制”、“增值服务”和“家族办公室”四张牌，通过全面的增值服务增强海银私财中心的粘性，推动家族信托设立，家族企业开展家族及企业结构治理、资产全球化配置、税务法律筹划、教育、移民等配套增值职能，为服务中国最顶尖高净值客户打下基础。

对比海外成熟市场，韩芳指出，日本家族和企业持有的境外资产比例高达1/3，美国家庭持有境外资产的比例平均约为10%-15%，欧洲家庭持有非本国资产的比例达20%-25%，中国高净值家庭平均境外资产比例仅为1%-2%。随着人民币国际化进程的开始、中国资本市场和基本账户的放开，未来全球资产配置将是中国市场的一个大趋势。