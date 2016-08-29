环保税法上会 税负平移“费改税”

2016-08-29 12:16 来源： 经济观察网 作者： 杜涛 编辑： 经济观察网

导语：环境保护税将按照“税负平移”的原则进行环境保护费改税。

经济观察网 记者 杜涛 经济观察报获悉作为财税改革中税制改革的一部分，《环境保护税法草案》（以下简称草案）将于近期提请全国人大常委会审议。

记者还获悉，这次环境报税立法按照“税负平移”的原则进行环境保护费改税。

经济观察报了解到，这次环境保护税立法。一是考虑到各地情况差异较大，允许地方以《环境保护税目税额表》规定的税额标准为基础，上浮应税污染物的适用税额。二是各方面争议比较大的对二氧化碳征收环境保护税问题，暂不纳入征收范围。

社科院财经战略研究院税收研究室主任张斌告诉记者，税负平移意味着税负没有实质性增加。“大环保发展力度，而税收是不可或缺的政策工具，所以环境保护税立法的推动，对玉兔贯彻绿色发展理念具有重要意义，其次环境保护税财政一直延续清费立税的基本思路，也就是这次排污费改成环境保护税。也是完成十八届三中全会改革中税制改革任务的重要一步。税负平移，考虑中国现在发展的具体阶段，费改税平移思路碳税没有开征，考虑到当前经济发展现状，不仅实现费改税，也为下一步环境税完善也奠定了制度框架。”张斌告诉记者。

内容

在环境保护法草案中规定环境保护税的纳税人为在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物，缴纳处理费用的，由于其不直接向环境排放应税污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税；在符合国家或者地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的，不缴纳固体废物的环境保护税。

征税对象和征税范围。与现行排污费制度的征收对象衔接，草案规定环境保护税的征收对象为大气污染物、水污染物、固体废物好噪声等4类。

排放口的应税污染物，按照污染当量数从大到小排序，对重金属污染物按照前5项、对其他污染物按照前3项征收环境保护税。

社科院财经战略研究院研究员副研究员蒋震认为环境保护税和其他税种的比如资源税的功能互补问题，还有定位问题，也就是环境保护税用于环境保护、生态文明建设。

“环境保护税是个专业性很强的税种，需要税务部门和环保部门两个部门配合，比如税收计算依据，排放量标准等专业工作。”蒋震告诉记者。

税负

环境保护税将按照“税负平移”的原则进行环境保护费改税。1979年颁布的《中华人民共和国环境保护法（试行）》确立了排污费制度，现行环境保护法延续了这一制度。2003年国务院公布的《排污费征收使用管理条例》对排污费征收、使用的管理做了规定。据统计，2003年至2015年，全国累计征收排污费2116.99亿元，缴纳排污费的企事业单位和个体给你给商户累计500多万户。2015年征收排污费173亿元，缴费户数28万户。

按照2014年9月发展改革委、财政部、环境保护部《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》要求，全国31个省、自治区、直辖市已于2015年6月底前，将大气和水污染物的排污费标准分别调整至不低于每污染当量1.2元和1.4元，即在2003年基础上上调1倍。其中有7个省、直辖市调整后的收费标准高于通知规定的最低标准，北京调整后的收费标准是最低标准的8-9倍；天津调整后的收费标准是最低标准的5-7倍；上海分三步走调整至最低标准的3-6.5倍；江苏分两步走调整至最低标准的3-4倍；河北分三步走调整至最低标准的2-5倍；山东分两步将大气污染物收费标准调整至最低标准的2.5-5倍；湖北分两步调整至最低标准的1-2倍。

草案以现行排污费收费标准作为环境保护税的税额下限，规定；大气污染物税额为每污染当量1.2元；水污染物税额为每污染当量1.4元；固体废物按不同种类，税额为每吨5元----1000元，噪声按超分贝数，税额为每月350元----11200元。

在草案中还规定了税收优惠的情况。草案中规定了5项免税情形：一是为支持农业发展，对农业生产排放的应税污染物免税，但鉴于规模化养殖对农村环境威胁较大，未将其列入免税范围；二是考虑到现行税制中已有车船税、消费税、车辆购置税等税种对机动车的生产和使用进行调节，其中车船税和消费税按排量征税，对促进节能减排发挥了积极作用，在当前推进结构性减税的大环境下，不宜在进一步增加使用成本，因此，对机动车、船舶和航空器等流动污染源排放的应税污染物免税；三是考虑到根据国家有关规定，达标排放污染物的城镇污水集中处理、生活垃圾集中处理场所免缴排污费，为保持政策的连续性，对依法设立的城镇污水集中处理、生活垃圾集中处理场所向环境达标排放的应税污染物免税，对工业污水集中处理场所不予免税；四是为鼓励固体废物综合利用，减少污染物排放，对纳税人符合标准综合利用的固体废物免税；五是国务院批准免税的其他情形。

同时为鼓励企业通过采用先进技术减少污染物排放，草案规定，纳税人排放应纳税大气污染物和水污染物的浓度值低于国家或者地方规定的污染物排放标准50%的，减半征收环境保护税。