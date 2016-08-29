上海国企ETF上市仪式在上交所隆重举行

2016-08-29 12:42 来源： 经济观察网 作者： 彭友 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 彭友 A股市场再迎旗舰ETF。8月29日上午9时30分，伴随着响亮的敲锣声，上海国企交易型开放式指数基金（以下简称“上海国企ETF”）在上海证券交易所成功上市交易，成为国内首只以上海国企改革为投资主题的ETF，并成为规模最大的主题指数型股票ETF。上海市人民政府副秘书长、上海市国有资产监督管理委员会党委书记、主任金兴明，中共上海市金融工作委员会书记、上海市金融服务办公室主任郑杨，中国证券监督管理委员会上海监管局副局长霍瑞戎等领导出席了挂牌仪式。上海市国有资产监督管理委员会副主任林益彬、中国工商银行个人金融业务总监李卫平代表致辞。

上海国企ETF成立于2016年7月28日，该产品由汇添富基金推出，以中证上海国企指数为标的指数，全面覆盖上海国企改革优质个股。上海国企ETF在发行期间受到了投资者的高度认可，首募规模达152亿元，成为今年以来首募规模最大的股票类基金。

上海国企ETF长期投资价值显著。目前，我国经济经过30年的高速增长，已进入转型升级的关键期，国企改革是经济转型升级的重中之重。本届政府从2013年十八届三中全会开始坚定推进新一轮国企改革。上海是中国国资重镇，上海国企占全国地方国有资产总量的1/10，且产业结构合理、上市公司资产质量优秀。上海也是本轮国企改革排头兵，早在2013 年12 月就率先发布了首个地方国资国企改革方案，今年更是掀起了新一轮国资国企改革新高潮。上海国企改革的加速落地，给资本市场带来了战略性投资机遇。

上海国企ETF上市后，将充分发挥工具型产品的优势，成为广大A股投资者分享上海改革红利的“普惠工具”。作为ETF产品，上海国企ETF兼具“股票”和“指数”的特征，一方面，该基金目前一手交易金额仅略高于100元，投资门槛低，且其近160亿的上市规模也确保了二级市场上的良好流动性；另一方面，该基金以指数化的方式覆盖了66只上海国企改革标的，便于广大普通投资者快捷把握上海国企改革的整体投资机遇。

作为国内首只以上海国企改革为投资主题的产品，上海国企ETF上市后，有望成为反映上海国企改革成果的直观金融指标，进而化身为书写上海经济改革发展的一张新名片，展示上海国企改革成效，助力上海国企改革。

汇添富基金表示，上海国企ETF不仅是上海国企改革的投资者，也是上海国企改革的服务者。未来，汇添富基金将继续做好上海国企ETF的投资管理，将其打造成为上海国企改革的投资风向标，为广大投资者分享上海国企改革红利提供最佳的投资工具。

上海国盛集团、申能集团、东方证券、东航金控、上海报业集团、上海城投集团、上海华谊集团、上海久事集团、上海实业集团等各国企集团，平安人寿、平安银行、太平洋人寿等金融机构嘉宾出席了挂牌仪式。