沃顿商学院Amit教授再度访华：飞贷创新已居世界前沿

2016-08-29 13:05 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

8月22日，沃顿商学院Raphael Amit教授站在北京国家会议中心的前台时，表现是激动的。几年前他将飞贷作为唯一入选美国沃顿商学院的中国金融案例，是因为飞贷商业模式的创新，如风险管控、获取资本的方式及其和用户之间的交流。如今飞贷却加速创新速度，将操作时间从5分钟减至3分钟。亦即，无需抵押，无需见面，仅用一部手机在飞贷APP上3分钟最高可借款30万。

“飞贷的创新是独一无二的，所以我选择飞贷成为沃顿商学院的案例。”Raphael Amit教授称，“这个团队既能够创造全新商业模式，同时又有很好的执行力。飞贷利用先进的风控科技和产品设计，缓解小微企业主融资难和融资贵问题，同时让银行获取之前没有获得过的客户来源。”

与持牌金融机构并肩同行

虽然中国的互联网金融产业在过去几年间以近乎野蛮的速度发展，用户人数、市场规模等多项指标均处于世界领先地位，金融科技公司、创新业务模式与解决方案不断涌现，飞贷依然入选为沃顿商学院案例。

“为什么我们决定研究这个项目？最根本原因就是创新。”Amit教授认为，飞贷模式是金融行业的一个开创性的创新，实现了借款客户、银行、飞贷三方的共赢。

虽然业务实质是企业运用科技，将银行、信托等持牌金融机构资金与用户对接，但飞贷绝非P2P，按照银监会等四部委在8月24日发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定，P2P是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。

飞贷金融科技首席战略官孟庆丰表示：“飞贷本身并不是贷款公司，而是一家通过输出移动互联网科技、大数据风控技术、随借随还的微金融信贷产品设计，令到持牌金融机构的资金更有效地满足中小企业主和消费人群融资需求的金融科技公司。飞贷只是持牌金融机构与用户之间的桥梁，所以，资金也100%来源于持牌金融机构。”

目前飞贷已与中国银行、建设银行、招商银行、中信银行、华润信托等金融机构建立合作。

“一开始银行不太相信这家科技公司的风险控制能力。飞贷的前身是从事传统金融业务，当时他们的模式叫资产转移模式，就是先用自己的钱贷出去以后，再把贷款卖给银行，但银行不大爱买。”Amit教授称，随着银行与飞贷业务发展，银行发现飞贷的贷款损失率很小，因此才发展到现在的“助贷模式”，即，银行发放贷款，而不是飞贷发放贷款。

麦肯锡的调研表明，由于长期以来的严格监管和行业保护，传统金融业行动迟缓，受缺少抵押和完整的信用纪录所限，小微企业很难从银行获得融资，因此对互联网金融以及真正的普惠金融有着迫切的需求。

目前监管层也支持金融机构能够通过大数据、云计算等科技的方式，把资金去有效的输送给中小企业者，如央行批准筹建8家个人征信机构。

“正因为飞贷使用了大数据分析方法，使用中国人民银行数据库，还有其他一些机构的数据库，来评估贷款人的信用，才能确保贷款的质量。而且随着经验不断累积，飞贷也发明了统计学上的一些算法，评估风险的能力越来越强，这也是银行越来越愿意跟飞贷合作的一个原因。”Amit教授说道。

依据个人信用 动态调整利息

自开创手机APP贷款以来，飞贷模式一直备受关注。飞贷金融科技在8月22日还公布了上线半年成绩单。数据显示，5个月时间，业务量同比增长30倍，用户数超300万，授信总额超100亿。

通过半年数据总结，飞贷目前客户年龄主要在25-40岁之间，80%的客户都是生意人，以及企业的中高层管理人员。其中“随借随还”的独特优势最受创业者、生意人喜欢，主要因为可以灵活地自己掌控还款节奏，展期缩期，无需支付违约金，降低了实际使用成本。

成本降低背后的原因又是什么？

“这主要源于银行的资金成本较低，而银行在使用飞贷的技术发放贷款时，飞贷已经通过最新的科技将贷款审核完毕，既提升了银行的服务效率，又降低银行的审核成本和服务成本。”Amit教授称，实际上，贷款利率是不断变化的。金融行业是一个信息密集型的行业，金融行业使用大数据分析、客户分析、云计算等技术提升效率，近一步提升金融服务的质量和品质。

孟庆丰认为，每一个人可以申请到的贷款额度实际上是基于每个人自己的信用状况。随着个人信用的变化，额度不断调整，如果信用状况越来越好，额度就越来越高。当信用状况变好的时候，贷款费用下降，当信用状况变差的时候，贷款相应费用会上升。

中国金融科技已在最前沿

金融科技领域的创业公司等正推动着中国金融市场的发展，不仅使竞争更激烈，更为传统金融机构带来了新的机会。

“我为什么对飞贷特别感兴趣？是因为它的管理团队持续创新，不断提高客户体验。另外飞贷解决了中国资本市场长期以来的一个问题，就是中小企业贷不到款的问题，因为这样一些中小企业，没有很好的抵押品去银行贷款，而且申请贷款需要填写大量纸质材料，申请的时间也非常长，再次使用还要重新申请，而飞贷的出现解决了这一系列的问题。”Amit教授称，“我认为在全球金融科技发展领域，中国已经走在了最前沿。”

银监会等四部委在8月24日发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》以及此前央行等多部委联合发布的互联网金融领域的法律法规将促进行业规范发展。

Amit教授认为，现在中国政府推出一些法规监管保护消费者，将促进金融科技行业的繁荣，更促进金融科技生态系统，在金融科技所处的各个细分市场当中，都存在着非常多的创业机会。现在中国在金融科技领域已取得世界领先优势，也引领着全球金融科技领域发展的步伐。

“我期待中国金融科技领域能为沃顿商学院，以及其他商学院提供更多优秀的案例。”Amit教授最后说道。