市场仍重防守 选准绩优货基“稳中求胜”

2016-08-29 13:18 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

中国基金业协会最新数据显示，7月份货币基金再度获得2987.49亿元的增量，截至7月底，货币基金总规模达到4.5万亿元，稳据公募基金规模的半壁江山。鉴于过去三个月A股市场整体处在震荡之中，市场防守态势非常明确，具有“准储蓄”特征的货币基金受到市场青睐实属意料之中。

A股在近日迎来了反弹行情，权重股轮番表现。对此，业内分析人士指出，短期看来，在上市公司业绩表现良好的支撑下，预期估值修复行情有望继续，就中长期而言，鉴于宏观经济数据的持续疲软，股市震荡格局仍将维持。同时，鉴于当前市场缺乏较好的投资项目，“资产荒”逻辑一直都在延续，在此背景下，建议投资者通过绩优的避险类基金品种来进行投资布局。

尽管近日A股表现已有起色，但市场避险情绪依然浓厚，流动性好、风险相对较低的货币基金成为避险利器，受到投资者的追捧。中国基金业协会官方微信8月15日发布数据显示，截至7月底，我国公募基金资产规模为8.28万亿元，比6月底增加3297.08亿元，增幅达到4.15%，而公募基金份额规模为7.94万亿份，比6月底增加了3216.13亿份，增幅为4.22%。以货币基金、债券基金为代表的低风险产品受到资金热烈追捧，货币基金更是成为助公募基金规模大涨的头号功臣。据基金业协会数据统计，货币基金7月底资产净值达近4.5万亿元，比6月底增长2987.49亿元，涨幅高达7.11%；其规模占公募基金资产总规模的54.35%，继续稳稳占据公募规模的半壁江山。

尽管随着货币政策的逐渐宽松，货币基金收益早已从此前不正常的高位回落，其作为理想的现金管理工具的投资价值仍未减损。一旦市场资金面和风险偏好发生变化，投资者可适时将货币基金转换成其他产品。在科学、合理的投资组合中，货币基金依然是不可或缺的一部分；对于风险承受能力较低的投资者而言，业绩优异的货币基金更是投资首选。以中银基金旗下的中银活期宝和中银薪钱包为例，wind数据显示，截至8月16日，中银活期宝和中银薪钱包自成立以来累计收益率分别为10.32%和7.95%，七日年化收益率均值分别为4.0251%和3.6414%，在同类理财产品中表现十分抢眼。

此外，货币基金投资门槛低，不少产品仅需一块钱即可购买；费率低廉，往往免申赎费；赎回方便，很多货币基金开通了T+0或T+1服务，快捷程度甚至可以媲美活期存款。货币基金既是就算投资“菜鸟”也能玩转的入门级理财产品，也是理财行家资产配置中的必备“爆款”。

理财专家指出，在持续震荡的市场环境下，投资者借道绩优基金进行资产配置，除了关注基金产品过往的业绩表现，更应关注机构投资者的整体实力和背景。中银基金拥有一支经验丰富的固定收益投资团队，旗下固定收益产品近年来囊括金牛奖、金基金奖、明星基金奖等各大权威奖项，投研专业能力广受行业认可。