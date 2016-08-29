BOSS说|跨国药企收购中国仿制药制造商背后

2016-08-29 13:26 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：据统计，在华外资药企已达三百多家，外资药品制造商近四百家。而中国政府对高质量的品牌仿制药的强烈需求也让在华外资药企看到了潜在的市场。本期《BOSS说》我们专访了两位跨国制药企业的资深人士。

（字幕）跨国制药企业并购中国药企 意欲何为？

这个投资回收之前，我们有一个很重要的重点，就是改善产品的品质。

(字幕)关于医患关系中国团队掌门人有话要说

我还是鼓励我的女儿，如果将来有机会，我是希望你加入医生的行列，因为我觉得目前不代表未来。

（解说）中国医药品市场已成为仅次于美国的全球第二大市场，目前，几乎所有全球知名药企均在中国设立了公司，据统计，在华外资药企已达三百多家，外资药品制造商近四百家。而中国政府对高质量的品牌仿制药的强烈需求也让在华外资药企看到了潜在的市场。本期《BOSS说》我们专访了两位跨国制药企业的资深人士，来自日本第五大制药公司卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司董事长兼古宪生和卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司总经理冯艳辉，2015年12月，卫材耗资5亿投资收购了生产及销售药品及原料药的中国仿制药制造商辽宁天医。通过此举并购，卫材拓展专注于新药的现有业务，将进入中国仿制药市场。

主持人 沈建缘

谈到辽宁天医的投资，专门为了拓展中国的仿制药市场而专门成立的，考虑到投资回报的问题，考虑到尽快地把仿制药市场在中国的业务做好，兼古能给我们分享一些什么内容，尤其是卫材这样的跨国公司的优势在哪里？

“私”享一：改善仿制药品质

卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司董事长 兼古宪生

对于投资的回报，我想中国政府对仿制药的质量也是很重视的，因此我们想首先将卫材在苏州工厂具有的注重产品质量的这种执着理念尽快带入到沈阳本溪的公司中去。有了对品质的重视，再加上本溪公司原有的超过100项的产品生产许可，就像我在上面说的，就可以增加更多的高质量的产品，这也是我们最初优先考虑的事情。这个如果成功的话，今后中国进入仿制品市场快速发展的时代，我想如果能为仿制药市场提供价廉物优的产品，就可以尽快有计划的实施投资回收的事情。

主持人 沈建缘

能否补充一个问题，为什么我们要百分之百的收购，而不是采取过去常用的合资或控股的方式?

“私”享二：全资控股保证药品质量

卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司总经理 冯艳辉

坦率的讲是管理起来比较的方便，我们看到很多的合资公司，不管是中方还是外资方投入多少，但是管理上有很多的不同点，但也有很多的相同点。但作为药品来说品质是非常重要的，我们公司对品质的要求是不可以有任何商量的余地，所以我们希望在确保所有的产品品质的情况下，如果说我们自己百分之百控股的话，我们可以做决定，确保所有的药达到我们的要求，这样减少内部沟通上的一些花的时间或者内耗方面的事情，所以最后我们是决定了我们自己是百分之百的控股。

主持人 沈建缘

未来还有相应这样的计划吗？因为卫材中国投资公司刚成立，下面还有一些计划中的大手笔吗?

卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司总经理 冯艳辉

至于未来投资取决于整个市场的变化，如果有好的机会我们还是会再考虑的。

主持人 沈建缘

可能两位都听说过，中国的医生似乎在整个社会上获得了一些不公正的评价，卫材怎么看待未来我们能在这个领域做的更多的事情，吸引更多优秀的学生去从事这个行业，帮助患者解决病痛，然后提升这个中国市场的医疗水平？

“私”享三：设立奖学金为中国培养更多的医学人才

卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司总经理 冯艳辉

若干年前，卫材在中国做了很多的大学奖学金项目，至于为什么选择，我想应该是考虑到怎么样更多地让老百姓找得到医生，中国对教育的投入，我们希望卫材能够尽一点绵薄之力，原先我们是基于奖励那些品学兼优的，同时也奖励家庭生活贫困的，所以我们在这个奖学金项目应该是延续了很多年。我们希望从这些方面为中国能培养更多的医学人士，能间接的帮助到患者更好的有机会就诊，这是卫材的初衷。

“私”享四：为进一步提升中国医疗品质尽绵薄之力

卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司董事长 兼古宪生

我认为中国是一个，对医疗倾注了很大力量的国家，并进行了各种改革，虽然改革还没有完成，但我认为中国是一个对医疗非常重视，在历史上对中医等的治疗具有很深情节的国家，所以我们将尽微薄之力，来帮助中国医生提高专业能力，这样中国的技术能力会有一个提高，同时就像前面说的，中国在这方面投入很多，并且历史上在医疗方面，就是一个造诣很深的国家。

“私”享五：医生的目前待遇不代表未来

卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司总经理 冯艳辉

关于对医生的待遇，其实在国外医生是个非常受人尊重的高收入的一个行业，但是中国目前有可能是各种原因导致了医生和患者之间的一些矛盾，我希望将来媒体也能起些帮助，多做一些正面的宣传，因为我也有很多的医生朋友其实真的是非常的不容易，每天加班，责任心非常重，压力非常大，所以很多我的朋友小孩都不愿意再学医，但是这次我还是鼓励我的女儿，如果将来有机会，我是希望你加入医生的行列，因为我觉得目前不代表未来，中国会不断再改善，不断再完善，相信未来中国的医生一定会得到他应有的地位。

主持人 沈建缘

谈到医生，我们也和很多的医疗机构，包括医院有一些合作，包括阿兹茨海默这些病症，我也想知道更好地帮助医生去为患者提供服务，包括使用我们更先进的药品，下一步除了那些我们之前做的一系列的活动以外，包括下乡宣传活动以外，还会有哪些新的内容，或者有延续性的一些计划吗？

“私”享六：致力于培养其它科的医生学会简易筛查阿兹茨海默症患者

最近我们除了原先在做病人的筛查项目，帮助医生更早地把病人诊断出来之外，其实我们发现现在很多的患者，都是散落在医院的各个角落，很多医生不是专科医生不会去专门诊断，即使是患者到这里来就诊，如果被医生忽略掉他就没有被诊断出来，而阿兹茨海默症患者越早诊断越有利于他的家属和家庭，所以我们后面会致力于培养更多其它科的医生，怎么样提早地了解这个疾病，能够帮助简易地筛查出来，或者让他及早地转诊到专科，专科科室里面去，把患者更早地诊断出来，然后能得到更好的治疗，这方面我们会做的。

关于BOSS的那些事…

主持人沈建缘

想你的在跨国公司里程中留下什么样的烙印呢，一个女性高管，一个日企药企的跨国公司女性高管，皮肤最好的？

卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司总经理 冯艳辉

因为我从事制药领域20多年，前面都是欧美公司，加入日本公司差不多四年时间，说实在话，我非常喜欢日本公司的文化，毕竟是东方的国家，很多地方有相似的地方，我喜欢日本公司的严谨和务实，我本身我也算的上是务实的人，还是蛮开心的在作为日资企业的中方领导人。

主持人沈建缘

是否让兼古感到一些纠结。

卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司总经理冯艳辉

没有，他对我比较放心。

卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司董事长 兼古宪生

我很适应。

卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司总经理冯艳辉

中国有一句话叫做男女搭配工作不累。