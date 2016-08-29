支点“一带一路”，兰州新区向西筹谋

2016-08-29 13:36 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

宋馥李/文中欧班列千帆竞渡的局面，或迎来新的变化，陇海线与兰新线交汇的兰州，有望被布局为物流中心。在日前举办的兰州新区"一带一路"产城融合发展论坛上，一位兰州当地的官员透露了这样的信息。

近几年，在“一带一路”的国家战略背景下，中欧班列异军突起，冠以“渝新欧”“郑新欧”“蓉欧”的中欧班列们，通过陇海线和兰新线，向西穿过新疆的阿拉山口，经过中亚一路向西，最终抵达欧洲各大城市。

在这条极为重要的战略通道上，决策层要选定一个城市，作为中欧班列的货物集散和编组中心。2015年11月，国务院曾专门为此召开了会议，透露了这样的政策指向，首先规范名称，以后不能叫X新欧，统一叫中欧班列。

这正是兰州市和兰州新区的注意力所在，决策层对中欧班列的新策，可能带给兰州全新的机遇。兰州市一位官员分析说，兰州处于多条干线汇集的咽喉地位，加之具备大型列车编组的能力，是整合“X新欧”的最佳城市。兰州铁路北编组站担当枢纽各衔接方向货物列车的到发、解编作业，可以编组结算各地“X新欧”列车，具备打造“陆上马六甲”的硬件优势。

新支点兰州和兰州新区，无疑迎来一个新的经济着力点。

支点“一带一路”

随着“一带一路”战略的纵深推进，西北地区的经济空间将迅速打开，成为走向对外开放的前沿，形成与中亚、西亚、欧洲以及东南亚等地区经贸、文化和旅游核心枢纽，兰州更具有重要的核心和枢纽的支撑点地位。

兰州“X新欧”编组结算，无疑会为兰州新区打开了一片新空间。

中国社科院西部发展研究中心副主任、中国区域经济学会副会长兼秘书长陈耀认为，兰州北编组站已经是全国四大铁路货运枢纽，已经成为亚洲一流的现代化的铁路货运枢纽，兰州新区可以依托这一枢纽地位成为货物集散地。

兰州东向铁路有陇海线、包兰线、兰成线和兰渝线，西向有兰新线、兰新二线、青藏线，未来的始于巴基斯坦瓜达尔港到喀什的中巴铁路，其终点实际上是兰州，这些铁路的咽喉和枢纽也是兰州，区位优势明显，刚刚建成的兰州西客站，年发送旅客超过7000万人次。

陈耀在论坛上说，在“一带一路”的战略定位下，中国各省市都有一些不同的定位，甘肃无疑是丝绸之路的黄金段，从客观条件上来看，兰州是“一带一路”的重要战略支点，而所谓支点，其作用是给予一种力量，撬动整个区域的发展。

实际上，虽然各个区域都在竞相做定位，但作为“黄金段”关键点的兰州新区，已然实实在在享受到了这样的红利。

或许有些诧异，之前似乎与甘肃并没有关联的韩国企业，竟然最先嗅到了这样的战略性商机。中韩产业园成为兰州新区最先成熟的外资产业园已先期落地，在2016年的兰洽会上，7家韩国企业通过第三方签约入驻中韩产业园。未来，他们将在这里打造精细化工和特色商品企业——特别是化妆品的生产和交易平台。

不久前，“一带一路”中韩产业合作论坛也在兰州新区举办，韩国的一些企业家这样看待兰州这个支点：韩国与中亚国家也有着紧密的经贸往来，有很多企业的货物要出口到中亚国家，现在，货物从中国青岛港上岸以后，通过中欧班列的运输，到哈萨克斯坦的阿拉木图，时间大约需要23-27天，这个周期无疑是漫长的。而如果货物从兰州起运，到阿里木图的时间只有6-8天。这样，对于韩国企业来说，在兰州新区建设生产基地，就具有十分便利的地缘优势。这给兰州新区的招商引资带来了积极的正效应，特别是一些韩国企业，原料和产品两头都在中亚的企业，就具有了十足的吸引力。

最近，中韩产业园已经规划了5平方公里，启动一期7个项目，今年的目标是签约20个，以此为核心，中韩产业园还将带动一批中小企业落户，展开国际合作，这将成为兰州新区的特色。

而这样的机遇，正是“一带一路”国家战略带来的。

向西，不止向西

兰州新区从酝酿到诞生，一直以向西开放为定位，向西发展需要内引外联，中欧班列这样的国际货运通道，解决了兰州“不沿海、不靠边”的问题，是向西开放的基础设施。而根据国务院批复，兰州新区战略定位是国家重要的产业基地，西北地区重要的经济增长极，向西开放的重要战略平台，承接产业转移的示范区。

除了上述经过兰州的各大中欧班列，由兰州始发的中欧班列也于2015年8月开通，这趟班列途径中亚五国，再经俄罗斯，白俄罗斯，波兰到德国汉堡。不同于其他中欧班列，这是继国家渝新欧、郑新欧、蓉欧等一系列中欧班列后，唯一一个往返班列，体现了兰州新区作为战略支点，必须是这条大通道的枢纽和支点，能整合双向物流。

在这样的基础上，兰州新区的中德产业园应运而生。德国企业的制造业技术更新和创新能力非常强，通过中国已经走出去的企业家的牵引，兰州新区即将打造的中德产业园，拟把德国的新材料企业引入进来，这些新材料可以替代进口产品，更新换代现有的工业产品。

同时启动的还有平湖国际正在建设的交易中心，这个交易中心将把兰州到德国汉堡这趟中欧班列充分利用起来。因为现有的中欧班列回程火车几乎全部空载，兰州新区希望利用这个运输资源，把欧洲的优质产品进口回来。这一模式实质是把平湖在沿海地区的商业模式转到兰州新区来，以综保区为平台作为一级和批发代理，辐射到西北地区，满足中国市场对欧洲进口产品的需求。

而正在建设的平湖国际商品城，将采用零售的方式面向所有顾客。以此为基础，如果把所有的中欧班列运输资源运用起来，兰州新区将成为一个欧洲进口商品的集散地，由此向外扩散和批发，最终成为一个欧洲商品物流中心。

同时快速充实起来的，还有兰州新区综合保税区，这是一个境内关外的平台，同样是外向型经济的载体。在这个园区，兰州新区将打造中国和马来西亚清真食品认证和生产的产业园，把甘肃省具有优势的清真食品产业做大做强，并得到世界清真食品认证。

实际上，向西开放具有丰富的内涵，并非是地理方位上的向西。在“一带一路”的内涵中，作为支点的兰州，显然还应该有更大的作为，撬动更大的区域。除了中亚、欧洲，兰州向西，还可以向南亚延伸过去。

兰州到尼泊尔加德满都的公铁联运通道，一条新的亚洲大陆桥，正在筹谋之中。

兰州市的相关负责人透露说，兰州向西通过青藏铁路，到西藏的日喀则后换成公路，最终抵达尼泊尔的首都加德满都。这个通道的建成，体现兰州在“一带一路”上的独特区位优势。为了探索这个，兰州市从去年10月份就开始酝酿，用了半年时间。

这个大通道，实际上是把全球两个人口最密集的市场连接起来。兰州这一端，是拥有13亿人口的中国市场，加德满都那一端，则是15亿人口的南亚市场。印度、巴基斯坦，孟加拉，尼泊尔，总人口一共15亿，两个大市场将通过一条公铁联运的道路彼此联通。

2015年5月11日，这条班列开始试运行，虽然是试运行，也引起了印度和美国的媒体的极大关注，他们惊呼，中国越过了喜马拉雅山，开辟了一条直达南亚的贸易通道，这是前所未有的尝试。

这一通道，首先将改变中尼两国贸易的物流格局。中国和尼泊尔的双边贸易额，2015年是25亿美金，其中出口是24.5亿，尼泊尔出口到中国的货物只有不到5000万。过去，中国的商品从长三角和珠三角集结，经过上海的洋山港或宁波的北仑港出港，经过漫长的远洋航行，先通过中国的南海，途经马六甲海峡到印度，再从印度抵达尼泊尔，这一过程需要55天。

而这条路开通后，只需要7—11天的时间，就可以到达。大大缩短的物流周期，将对国际贸易产生巨大影响，可以大大降低物流成本和资金占有成本。这条通道开通后，兰州新区在义乌做了推介，得到了中国出口企业的热切关注。今年10月份以后，这条线路将进入常态化运营，一周发一班。

而这条通道，未来还有这巨大的战略意义。中国和印度的双边贸易，无疑将获得最大收益。现在，中国和印度的双边贸易额大约每年130亿美金，仍然通过马六甲海峡。如果通往尼泊尔的大通道达到预期效果，那中印贸易将摆脱马六甲海峡的制约，进而实现和印度洋沿岸国家新的贸易通道。

新区新角色

新的通道，再次确立了兰州和兰州新区在“一带一路”上的经济地位和贸易区位，兰州新区有望被打造成“一带一路”上的贸易枢纽。以这些通道为基础，一片具有特色的园区和贸易中心，将在兰州新区崛起。

为贯彻落实全国科技创新大会精神，集聚科技创新资源、提升区域创新能力，兰州新区在科技体制机制上大胆创新，联合省科技厅、省教育厅、在甘高校和科研院所，发起成立兰白试验区联合创新研究院，截止目前，已有40家单位作为首批理事单位加入。兰白试验区联合创新研究院的建立将打破不同院校、不同单位间的体制壁垒，实现技术需求的有效解决和成果的有效转化，为促进专利和成果产业化、促进企业引进新技术、新产品搭建平台。

作为欠发达地区，兰州新区的经济总量仍然很小。在国家级新区这个班集体里，兰州新区面临着不小的竞争压力。以什么来树立自己的独特作用，兰州新区必须要有清晰的思路。

兰州新区“一带一路”产城融合发展论坛，多位与会的专家，都从不同角度提供了思路和建议。兰州一位官员在论坛上说，PK经济总量，兰州新区显然是比不过的，作为西部的新区，兰州新区有自己的特色，也必须扮演独特的角色。而通过“一带一路”这样的国家战略，把黄金段的区位优势发挥出来，加强兰州新区和丝绸之路沿线国家和国际产能的合作，努力打造贸易节点，就可以形成兰州新区的特色。

在这样的思路下，兰州新区围绕平台搭建、产业合作、文化交流、道路联通等举措，还可以做好几篇文章。

首先是做好“搭建平台”的文章。以提升兰州新区综保区运营服务水平为核心，争取设立汽车整车、粮食、药品等特殊功能口岸和金融结算中心、跨境电商平台，争取自由贸易区试点早日获批。推动综保区与新区铁路口岸、空港的联动，实施与国内其他口岸的大通关合作。

其次是做好“产业合作”的文章。注重实施“引进来”战略，着力打造以引进韩国优势制造业和文化创意产业为主的高端产业基地，不断加快产业合作步伐。同时，实施“走出去”战略，推动兰石集团、陇星能源等企业带着技术和产品“走出去”，进一步推动区内企业与国际接轨、向国际拓展。

第三是做好“文化交流”的文章。参与和办好丝绸之路（敦煌）国际文化博览会、兰洽会等节会，面向“一带一路”沿线国家大力开展“丝路新区、魅力新区”推介活动，提升新区的对外知名度。依托职教园区，布点建设中亚西亚文化交流和技术人才培训基地，促进与丝绸之路沿线国家的人文交流。

最后，便是做好“道路联通”的文章。之前提到的兰州北编组站，会实实在在成为丝绸之路的支点，发挥显著的作用。同时，兰州新区同时要做好中川机场三期扩建工程和口岸签证业务，加快综保区与机场区港联动建设。推动临空物流、综保区物流等七大物流中心建设，积极对接引进普洛斯、敦豪国际等实力雄厚、带动力强的物流公司，提升中亚、中欧班列运营水平，打造辐射西北地区的重要国际陆港和航空港。

兰州乃至甘肃省的官员，正在全力争取国家铁路总公司、发改委、商务部以及海关总署的支持。如果如愿落地，通过兰州新区综合保税区这样一个平台，通过两条国际货运通道，可以打造两个货物集散点，一条是通过陇海线过来的货物，向西出口都在这里聚集；另一条是海外过来的中亚班列和中欧班列，通过兰州新区综合保税区新区的B类物流园区进行报关。

那意味着，兰州新区亚欧大陆桥枢纽的地位将定型，兰州新区在“一带一路”上的通道作用会充分发挥，一个以大通道为依托，向西开放的特色产业新城，将在西北腹地渐变成型。