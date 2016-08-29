帕克亲临匹克篮球节 揭幕四代专业篮球鞋

2016-08-29 16:34 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

8月28日，匹克国际篮球节在北京举行。匹克签约球星托尼·帕克亲临活动现场，与匹克国际篮球节海选选手、街球明星、中国少女偶像组合PEG以及广大球迷热烈互动，切磋球技，交流篮球经验，并与大家一同揭晓了匹克全新的“帕克四代专业篮球鞋”。

All-Summer匹克国际篮球节是一个让更多篮球爱好者与NBA球星一起体验赛场技艺、分享运动快乐的节日。本次篮球节现场设置了极速挑战赛、极速投篮赛、扣篮大赛以及3V3总决赛的环节，吸引了更多人的关注和参与。在3V3总决赛上，帕克与街球明星分别以“篮球导师”的身份执教两只球队，进行“终极特训”，并带球员们征战赛场，精彩激烈的赛况引得现场尖叫欢呼声连连。此外，帕克还现场传授速度过人技巧，并让球员代表现场实践并互动，切身感受帕克四代篮球鞋“实战极品”的特性。

对于一个NBA巨星而言，专业的篮球装备是其在赛场上充分发力的基础保障。作为一家专业从事体育运动专业装备生产研发的企业，匹克体育一直以不断创新的产品理念和专业态度打造球星签名鞋系列。在本次篮球节上，帕克与到场嘉宾一同揭晓了匹克新款战靴——“帕克四代专业篮球鞋”的全球首发，引爆了本次篮球节的高潮。

篮球赛场上一直上演的速度革命让每个球员都十分重视装备与身体的契合度。帕克四代专业篮球鞋被称为是“速度性篮球爱好者的实战极品”。在前期与设计师的沟通中，帕克以其对篮球鞋的深度穿着体验的剖析，令“轻质”“速度”等关键词有了更好的诠释。帕克的招牌式过人速度动作被球迷们视为经典绝学，这一动作的速度要求使之对鞋子的重量要求很高。设计师充分研究最能代表帕克速度的“前转身加后转身上篮Spin Move”动作后，利用后掌缓震与前掌加速科技的科学再组合，使用PEAKSURFACE创新高性能科技鞋面，让帕克四代专业篮球鞋在延续出色的实战性能的同时，强化球鞋在实战中轻量化，带给广大篮球爱好者全新的“轻体验”。

未来，匹克会继续积极拓展运动科技的研发，用专业化的篮球产品助力帕克在NBA职业生涯中获得更辉煌的成绩。也会与更多国际篮球明星签约，支持国内国际的篮球赛事，以期完全打通篮球生态产业链。