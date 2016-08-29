通信界的魏则西不能白死

2016-08-29 16:37 来源： 经济观察报 作者： 朴鲁 编辑： 经济观察网

导语：在这个移动互联网时代，数据安全对公众来说，可以说攸关身家性命。

经济观察报 朴鲁／文 猖獗多年的电信诈骗，开出了一朵巨大的恶之花，吞噬了18岁女生徐玉玉的生命。

徐玉玉今年高考被南京邮电大学录取。但就在即将开学报到之际，8月19日，她接到一通号称要给她发助学金的电话，她信以为真，结果被骗走9900元学费。当天傍晚与父报警返家时她伤心欲绝、突然昏厥，抢救两天后心脏骤停离世。

事件发生后，有些人仍自以为聪明，说“这个世界无法避免诈骗、聪明如我不会上当”云云，与其说这种人没有心肝、故作轻松，不如说他们没有头脑。关键一条，骗子所称的助学金并非捏造，且对学生的个人信息掌握得相当精准，这与平时人们熟知的海量发送垃圾短信的方式，大不一样。徐玉玉17日和父亲到区教育局申请了助学金，18日教育局来电说“钱过几天就能发下来”，19日骗子就找来了。当地不少学生遭遇同类情况，被骗者也不止一个。

本案中的精准诈骗已露“数据＋诈骗”的端倪，敲响了数据信息安全的警钟。魏则西之死让人们看到，莆田系医院和百度一起让诈骗插上了“互联网＋”的翅膀，如今徐玉玉之死让人们进一步看到，掌握精准数据后的诈骗有多高的效率和命中率。可以说，徐玉玉就是通信界的魏则西，两个年轻人之死，显影了这个时代的人性之恶与监管之软。

在这个移动互联网时代，数据安全对公众来说，可以说攸关身家性命，数据不仅分散在手机制造商、互联网公司里，有的也存储在人们前去办事的政府部门里。相关机构有责任保护用户或公民的数据信息，在数据泄漏导致损失之后应承担相应的连带责任。

奇葩的是，媒体披露，以170和171开头的号段几乎是“骗子专用号段”，“170号段实名登记不严、实际归属地不明等，颇受诈骗犯罪嫌疑人青睐”。这说明手机实名制虽然实施了多年，但监管不严的问题仍然存在，其中漏洞仍然很多。徐玉玉死亡之后，人们普遍担心实施诈骗的一方仍将逍遥法外，根据经验，生活中被电信诈骗几千几万元而无法破案的情况比比皆是。

幸而8月26日下午官方通报说，徐玉玉电信诈骗案成功告破，主要犯罪嫌疑人郑某某（男，29岁，福建泉州人）等2人被抓获归案，其他犯罪嫌疑人正在追捕中。这说明像电信诈骗这一类的顽疾，有的时候可能并不是破不了案，而是缺少必破的决心和动力。当“电信诈骗难破案”成为普遍性的社会心理，犯罪分子就会更加恃无忌惮，为所欲为。希望这次破案是一个好的开始，敦促更多同类案件及早破案，促成该类案件形成可复制的破案机制。

不能让徐玉玉白死。贫困生徐玉玉的父亲半年前就开始准备女儿的学费，她的妈妈腿部有残疾，没有收入。骗子的无情与受害者的严重贫困形成了鲜明反差。徐玉玉的悲痛致死，更是对电信诈骗治理不力和个人信息保护缺失的无声控诉。对于活着的人们来说，只有控诉是远远不够的，必须一手抓亡羊补牢，另一手对违法犯罪者严惩不贷。近年来，公安机关加大了对电信诈骗的打击力度，但对于信息倒卖这类电信诈骗的上游犯罪，重视程度和打击力度还有待加强。全国人大代表杨震曾经建议，尽早启动个人信息保护立法，在移动互联时代，这样的建议值得研究和听取。必须让买卖个人信息者付出代价，否则公民在每一处信息存储地的“分身”都有可能遭遇不测。