科技创新：以色列的“中国机会”

2016-08-29 19:09 来源： 经济观察网 作者： 李紫宸 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 李紫宸 继首届中以创新投资大会在北京举办后，第二届大会将于 2016 年 9 月 24-26 日在以色列特拉维夫举办，来自中国的众多投资机构、企业届时将与不同行业的以色列科创公司展开交流与合作。

以色列一直以创新闻名，其创新技术以基础性研发为主要特点，面向全球市场。与此同时，中国这样的庞大应用市场，以及来自资本层面的巨大投资缺口，使得中以双方的合作需求日益强烈。

以色列式创新：底层技术研发

眼下，包括医疗器械、VR、AR、互联网安全在内的科技创新，正在成为以色列最为活跃的创新领域。

Ocutronics就来自于以色列。这家公司建立了一个独特而廉价的自动视网膜摄像头，是有史以来最小，重量最轻，最容易使用的眼底照相机。这款眼底相机可为几乎所有病人的视网膜、各种大小的瞳孔拍摄高品质的照片，主要用于在早期阶段检测多种疾病，无需扩瞳。这家公司希望成为全球眼底照相筛查和诊断服务的卓越供应商，以较低的价格提供高品质的图像，同时保证产品灵活便携，容易使用。

Ocutronics公司只是以色列在医疗创新领域的案例之一，类似于这样的创新项目，在以色列数量非常之多，表现出很高的原创性。Infinity Group是以色列的最大投资集团之一，也是中以创新投资大会的主办方之一，中以创新投资大会的中国区运营总经理李嘉告诉经济观察网，以色列的创新更偏重于技术的研发，而且是“底层技术”，应用到不同的市场，这样的底层技术会经历二次的开发。

医疗行业作为一个典型的领域，与中国偏重商业模式创新的互联网医疗形成了鲜明的对比。“仅从医疗领域看，以色列在远程医疗、疾病早期监测、微创手术（不仅仅包括微创器械，也包含了治疗手段和方案）技术等方面都很擅长。”李嘉说。

中以创新投资大会的中国区商务总监王芸介绍，因以色列本土市场的局限，不能满足企业发展的要求，以色列的科创成果往往在一开始就会面向海外市场。在全球，包括美国、欧洲、日本在内的发达市场，都是以色列诸多领域创新成果的应用之地。目前，包括华为、小米、复星等在内的中国公司，均在以色列设立了研发机构。

中以“创新交互”

以色列被称为“创新的国度”由来已久。从人口看，这个国家仅有830万（以色列中央统计局2014年12月数据）人口的，面积则仅与中国首都北京相当（其中50%还被沙漠覆盖），但这样一个人口和面积都不大的国家，在美国纳斯达克上市的公司数量仅次于北美和中国。

数据统计显示，以色列每年初创创新企业接近4000家，平均每1844个人中就有一个人在创业。早在1999年，以色列每1万人中就有145人从事高科技工作，而美国则是85人，日本是70多人，德国不到60人。

王芸告诉经济观察网：“以色列拥有良好的科创环境，这得益于政策支持、教育、国际化的人口组成、地理文化等多方面因素的共同促成。”王芸介绍，在以色列，政府对于创新的重视程度和支持力度极高。事实上，以色列在建国之初便确立了“技术立国”的政策，建国初便运用孵化器、奖励政策等措施、手段来鼓励整个国家科技创业事业的发展。“犹太人一直都非常注重教育，包括犹太教义、犹太文化甚至很多宗教歌曲等都鼓励创新，良好的科创氛围渗透进了以色列文化的方方面面。”

不过，这样的创新需要更大、更多市场的支持，中国正是一个绝佳的输入地。中以创新投资大会正是基于中以政府、企业之间交流、合作而设立。 今年2016 年 1 月 4-6 号，第一届中以创新投资大会于在北京举行，130 多家以色列公司来到中国，展示了他们的技术成果与创新能力。王芸告诉经济观察网，眼下，不仅以色列的大量科创项目需要走向中国这样的庞大市场，中国的公司也在迫切地寻找能够给自身发展带来支持的创新技术和产品，来自中国的投资人则渴望寻找具有前景的投资机会。

继首届大会在北京举办后，第二届中以创新投资大会将于 2016 年 9 月 24-26 日在以色列特拉维夫召开。王芸介绍，大会涵盖 工业应用、生命科学、体育科技、农业技术、清洁技术、移动与互联网、金融科技、媒体娱乐、数据科学9大行业，500 家以色列科技公司、250 场路演将与来自中国的投资者以及相关公司进行密切的接触。

大会同期举行的特拉维夫 DLD 创新节是以色列最大规模的国际高科技节，届时会有数百家科创公司、风投机构、天使投资者和跨国企业出席。