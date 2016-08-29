营收增速大幅下滑：“地图老兵”四维图新转型难题待解

2016-08-29 19:31 来源： 经济观察网 作者： 岳雅风 编辑： 经济观察网

导语：面对压力，四维图新表示公司正密切关注行业发展动态，继续优化主营业务结构，并通过实施创新与投资“双轮驱动”发展策略，化解电子地图产品价格下降对公司业绩造成的影响，并努力实现“较好地完成上半年战略目标”。

经济观察网记者 岳雅风 王国信 近日，四维图新发布半年报。上半年，四维图新实现营业收入 71386.70 万元，营业利润 3372.46 万元，归属于母公司所有者的净利润 7835.71 万元。但营业总收入增速意外大幅下滑——今年上半年四维图新营业总收入同比增长5.64%，而去年同期速度为49.7%，在2014年该数字27.38%。但公司买利率继续维持高水平，保持在75%以上的高盈利水平，同时净利润增长速度依然较为可观。

四维图新表示，其营业收入增速大幅降低的原因是导航电子地图业务收到市场竞争冲击严重。在半年报对行业介绍的一开始，四维图新就表示“2016年上半年，国内导航电子地图市场竞争激烈，产品价格下行压力增大。”而从财报上来看，四维图新的导航电子地图业务因受市场价格因素影响，营业收入比上年同期下降约 10.22%，而其另一核心板块综合地理信息服务业务增速较快，营业收入比上年同期增长 25.36%。

面对压力，四维图新表示公司正密切关注行业发展动态，继续优化主营业务结构，并通过实施创新与投资“双轮驱动”发展策略，化解电子地图产品价格下降对公司业绩造成的影响，并努力实现“较好地完成上半年战略目标”。实际上，四维图新这两年一直在进行“服务领域从传统的地图数据服务向高精度地图、车联网解决方案、自动驾驶解决方案、大数据应用等领域拓展及深化”的转型。

在财报中，四维图新也表示其在今年上半年投入35577万巨额研发费用，这个费用比去年大增36.75%，而费用大增的原因在于本期公司加大车联网研发投入力度。很显然四维图新转型的压力很强，转型的愿望也是十分迫切。而从目前来看，四维图新转型面临着的压力不可谓不大。四维图新的转型其实重点在两个方面，一个是自动驾驶、一个是车联网。高精度地图为自动驾驶基础，大数据处理等也是辅助功能。

如果我们回过头来看，实际上从2015年开始，四维图新、高德地图、百度地图等频频地高调发声。特别是高德和百度，双方的竞争直接而激烈。图商的积极是有其直接原因，在无人驾驶兴起的当口，高精度地图是无人驾驶的基础，这是继原始的车载导航之后，一次新的市场争夺战的开始。但在这场方兴未艾的商业大战中，作为“地图老兵”的四维图新表现并不突出，甚至来说是有点风险——这也是为何近年上半年四维图新在营业收入上会出现增速大幅下滑的原因。

冲击下的转型

直观而言，相对于在C端拥有庞大用户的高德和百度地图，四维图新目前在市场上的知名度比较低，但实际上，四维图新是我国导航电子地图领域的开拓者和排头兵。四维图新起家于导航电子地图，脱胎于原隶属于国家测绘局的中国四维（目前仍是公司第一大股东）——这个背景也成为了其核心竞争力的来源——因为测绘资质事关国家安全，具有垄断性。而四维图新在技术上确实拥有过人之处。

造成四维图新行业外知名度低的原因也跟其企业定位和早期发展策略有关。在2013年导航免费时代到来之前，四维图新主要业务是聚焦于2B（对公司）业务，为各大车厂的前装车载导航仪提供地图数据，并且市场占有率常年第一位。另一方面，它又为各大手机地图服务提供基础地图，其中两个有名的客户是百度和腾讯。四维图新曾经的战略是不与客户争市场，所以一直没有开拓2C业务。直到近两年移动互联网兴起后，其业务开始受到剧烈冲击，此前其营业利润就一度曾下降60%之多，这时它才开始猛然醒悟，试图在C端发力，进行转型。

严格来说，导航免费对四维图新的冲击并不是致命的，因为免费之后，百度和腾讯也需要向其缴纳数据服务费。四维图新受到的冲击来自于“互联网的免费打法”——这个影响是全方位、而且是革命性的。这些变化包括：1、应用端的地图全面免费；2、数据的采集从由专人专业采集变为众包大众采集；3、智能驾驶、无人驾驶、LBS、O2O等应用需求的不断拓展。这些变化对地图数据的现势性、精确性和丰富性都提出了更高要求，而其传统强项——车机导航也正受到手机地图的强烈冲击。这使得公司原有的商业模式面临巨大挑战。

这直接表现在四维图新这几年的财务状况上。公开财报显示，自从2010年上市后，公司的营收基本维持在7-8亿元之间。但从2014年开始，四维图新的营收增速出现加快，2014年突破10个亿，在2015年其营收创历史的达到15.1个亿。营业收入每年基本都是以50%的速度在快速增长，但公司净利润却并没有跟随营收的增长，反而出现下滑——2010年其上市时候，净利润率高达34.5%，而2015年已经跌到了8.6%。这说明，虽然经过收购而带来了外生性增长，但公司只是提高了营收，而盈利能力提升效果很少。

如何寻找到更多的利润来源？实际上，四维图新的转型很早就开始了，这几年四维图新利润率的降低也与新业务的培养有一定关系。从2009年开始，四维图新就在不断进行转型的尝试。根据四维图新高层的表述，其转型主要是向以下几个方面拓展：1、基于大数据生产高鲜度地图；2、基于大数据提供动态交通信息；3、基于大数据服务于车联网平台；4、基于大数据切入自动驾驶5、基于大数据提供更多跨界商业应用。我们可以将此简单总结为在巩固原有数据服务商地位基础上，着重向C端发力，同时布局车联网和自动驾驶这两个前瞻性技术方向。

三大难题待解

但目前来看，转型效果不理想。首先，在四维图新的计划中，发展 C 端市场是一直都想要做的事，但到目前为止四维图新在 C 端的存在感都太低。在C端移动市场上，高德、百度、搜狗占据了超90%的市场份额 ，剩下的被腾讯地图、老虎地图等瓜分。事实上，四维图新旗下子公司世纪高通有两款移动App（路况信息），还不过一款移动互联网应用服务平台——就近儿，但由于烦人问津，市场地位几乎都可以忽略。显然，此时再去做一个地图产品，已经太晚，其很难有大的突破。

在对OEM（整车厂）市场的开发上，四维图新的两大重点方向是车联网和自动驾驶技术。四维图新虽然早在2009年就布局了车联网方向，但这个行业仍处在业务培育期，始终没有出现爆点。今年，四维图新最近不惜重金收购图吧和杰发科技（溢价超过800%）的收购，都是为支持车联网业务和无人驾驶的研发，打造完整产业链——这两家公司一个是导航引擎和地图应用，一个是硬件平台。但业内对其中一些收购表示质疑，也对其发展前景出现了争议。

在车联网上，四维图新还曾发布了WeDrive和WeLink，前者是车载系统，而后者是类似福特AppLink的一个手机-车机互联技术——用汽车上的按键来控制手机上的App。要说的是，WeDrive直到开发到2.0版本，才确认了做系统的定位。而比较搞笑的是，该系统是要把用户网车端引导，而WeLink要反过来把用户行为往手机上引导。另外，四维图新还开发了趣驾OS系统，该系统是基于和骊安的车载系统研发，但目前主流的OEM都有自己的车载系统，后装已经是红海，对主流车商而言趣驾OS系统几乎毫无吸引力。

另一个战略布局——高精度地图数据（ADAS高级辅助驾驶地图数据），四维图新同样起步很早，只是近年随着无人驾驶概念逐渐炒热，才开始加大投入，进行重点培育。四维图新在这领域有一个优势，就是与主机厂之间多年的合作。但要注意的是，高德和百度等图商对整车厂的进攻十分猛烈，并且高德和百度各自的优势十分明显。高德与四维图新一样，具有测绘资格，并且高精度地图已经做到了10CM精度，四维图新公布的公开数据为20CM。百度则拥有O2O优势，能提供的车载服务巨多。

在于整车厂合作上，高德与上汽、长安、吉利等进行了合作，百度和奇瑞、长安、比亚迪等都有合作。高德选择专注于做地图的企业，对无人驾驶技术市场的开发十分激进。而百度的战线拉长到了O2O，甚至还要造车，这有点分散了在地图上的精力，况且其数据还要依靠四维图新。但不论怎样，四维图新的市场在被不断的侵蚀。可以预见的是，后期四维图新在OEM上的优势还将进一步削弱，当然这是一个长期过程，不可能一蹴而就。

在无人驾驶未来技术的开发和储备上，四维图新当然有他的技术和优势，但是在现今来看，其在市场上的地位已经不可能回到当时它在前装市场的地位。而且，由于缺乏C端用户，四维图新会在用户思维上进步远逊于高德和百度，这对于体验感很强的无人驾驶来说，是一个比较致命的弱点。在四维图新转型的整个过程，虽然其一直致力于打造一个完整的产业链，但从未来的发展来看，这依然是守势，而非进攻。

在一些分析人士看来，图商是特殊汽车零部件供应商，而四维图新未来将面临着几大问题：第一、地图生产技术的革命性更新。第二、互联网的免费策略，早晚会传导到车载导航产品。第三、未来市场的竞争将是用户的竞争，而不简单说开发技术,C端的开发依然是难题；第四、需要探索新的盈利模式。在这几年的转型过程中，四维图新也一直试图找到答案，回答这些问题，但目前来看，当初的困境并没有能完全破除，未来的压力也是看得见的。