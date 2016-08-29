第六届中国（贵州）国际酒类博览会新闻发布会在京召开

2016-08-29 23:05 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

8月29日，第六届中国（贵州）国际酒类博览会新闻发布会在京召开，贵州省人民政府卢雍政副省长、商务部流通中心路政闽主任等领导出席发布会并答记者问。

贵州省副省长卢雍政作了主题介绍，第六届中国（贵州）国际酒类博览会以“展示全球佳酿、促进合作交流”为主题，将办成史上规模最大、品质最高的一次盛会，参会的企业和展会面积将分别增长20%和30%，观展人次会首次突破30万人次的展会。首次设立酒类全产业发展基金（简称酒博基金），并于9月1日到9月12日举办为期12天的“国际美酒嘉年华”系列活动，展示中国悠久的酒文化，为国内外酒商搭建交流平台。

卢雍政说，此次设立的酒博基金是贵州省第一支酒类产业发展基金，由酒博会与平安银行共同联合发起，核心规模100亿，将主要投资于白酒产业基础设施建设、投资并购、供应链金融服务、酒类产品资产证券化建设四个方面。

卢雍政还介绍，作为本届酒博会的亮点之一，首次举办的“国际美酒嘉年华”系列活动以“汇聚全球佳酿，共享世界美酒”为主题，将在贵阳设立主会场，全省各地设立分会场。主会场将举办形式多样的活动，充分展示世界名酒，为国内外酒商提供交流共话的平台。活动包括举办国际酒博采购商俱乐部系列活动，举行世界顶级精品酒类CEO私董会、俱乐部论坛，酒类行业品牌推荐会、名酒品鉴会等内容，其中老酒展示会将组织发烧级酒友和酒企进行老酒展示和鉴定、分享老酒故事、展示精美酒具酒器，普及酒博知识，传承和演绎酒博文化。此外，“国际美酒嘉年华”还将举办产酒地区文化节，以文化节的形式，展现贵州仁怀、法国波尔多区（Bordeaux）、意大利威尼托（Veneto）、德国莫斯尔（Mosel）等各地的风情；运用音乐、舞蹈、微电影、酿酒工艺展示等手段，加强区域间的文化交流，形成独有的酒博文化。

中国会展经济研究会常务副会长褚祥银介绍说，自2011年首届中国（贵州）国际酒类博览会成功举办以来，历届酒博会均得到国家领导的重视，多位领导人均莅临酒博会现场。随着酒博会的发展壮大，酒博会已变成贵州的一张名片，在国内外知名度逐渐提高。六年来，酒博会的参会企业、参会客商的数量逐渐提高，酒博会从专业展会的角度，无论其办展水平还是展商的层次都居全国前列，在相似的展会中独占鳌头。

“为了进一步加大‘市场化’力度，此次酒博会改革办会机制，由政府主要负责统筹、规划及相关保障工作，由酒博公司进行运作各项重大活动，如招商招展，展馆的搭建，开辟市场化宣传工作等。”贵州省政府副秘书长张汉林介绍，与往届相比，今年由组委会主办的活动减少了一半，资金压缩20%，通过设立酒博基金、酒泊洲俱乐部、国际酒博文化传媒推广联盟等配套服务进一步推动市场化步伐。

张汉林还透露，此次酒博会还与天猫国际进行深度合作，实现线上线下运营，打造永不落幕的酒博会。酒博会期间，执委会下属市场化运作公司贵州国际酒类博览会股份有限公司将与天猫国际举行战略合作协议签约仪式，国内外各大酒企（庄）将入驻天猫商城。

除此之外，本届酒博会对采购商支持力度也前所空前，立足于供给侧结构性改革，提出了“一切为了采购商、一切围绕采购商、一切服务于采购商”的办展理念，创建了酒业俱乐部，目前已招募采购商近10000余家，预计到会采购商会接近20000人。

据了解，本届酒博会是主体活动市场化程度最高的一届，目前2016“中国好民酒”网评大赛已于8月上旬启动评选，2016促进消费增长与世界经济发展峰会、世界葡萄酒领袖峰会暨世界酒业经销商大会、2016“中国好民酒”大赛颁奖典礼暨酒文化文艺表演、世界酒业联盟2016年年会等活动将陆续于9月在贵阳举行。