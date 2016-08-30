亏损62亿 美图秀秀为什么还能上市？

经济观察报 记者 盖虹达 一家“渗透”了全球11亿终端设备的公司要赴港上市了。

8月22日，香港交易所更新的信息显示了美图公司的上市申请资料，拟募资5亿美元-10亿美元，如果美图公司于第四季度成功上市，这将成为继腾讯之后，香港最大的互联网企业IPO。

自落地硬件开始，外界对线上软件起家的美图公司的质疑从没停止过争论——多款核心图片处理产品营造的线上流量帝国如何变现？如今计划赴港上市，美图公司创始人吴欣鸿背负的压力又加重了一层。“我们希望成为格局更大的一家公司，首先心态要更开放。”这是他之前接受经济观察报采访时说的话，伴随美图公司8年成长，吴欣鸿已经从一个初出茅庐的创业者蜕变成处变不惊的80后CEO，只是如今赴港上市成为一家公众公司，美图公司还需要给出一个更经得起考验的盈利模型。

线上版图

从2008年美图公司创立开始至今已经8年，在此之前吴欣鸿做了“火星文”，这一“非主流”的文化让他意识到90后的重要性，关注他们的需求，也由此开启了美图的历程。

如果在应用商店搜索“meitu”，首先出现的是美图秀秀、美颜相机这两款王牌产品。作为美图公司第一款产品，美图秀秀在2008年10月8日正式发布后，陆续覆盖了Win-dows、iOS、Android、Windows Phone等主流平台，移动端用户数已超5亿，并连续3年荣登App Store年度精选十强。之后的还有一系列诸如美图贴贴、美拍、海报工厂、柚子相机等多款美图公司旗下产品，覆盖了从图片美化、自拍美颜到视频娱乐的方方面面。

事实上，美图公司的线上产品结构也并不复杂，围绕美图秀秀、美颜相机、美拍、美妆相机、潮自拍、BeautyPlus等6款核心应用，通过免费使用的方式，目前美图移动端产品全球覆盖设备数已超11亿台。

但如同美图公司自身产品的多样化，吴欣鸿并不满足仅仅依靠自有产品分羹市场，很多优秀的同类软件背后的投资方中，也有美图公司的身影。比如Faceu，这款具有滤镜和美颜效果的动态贴纸功能软件得到了美图公司的青睐，其B轮千万级投资由美图领投，光速安振跟投。

吴欣鸿想做的，恐怕是布局一个力所能及的网络，满足用户全面需求，将用户圈在自己的产品阵营中，然后才有无限可能，就如同流量之于腾讯造就了围绕QQ和微信的成熟商业形态。

根据新浪微博财报，截至2016年二季度末，微博月活跃用户数为2.82亿；美图月活4.46亿超过其1.5倍。

单纯以流量对比，美图公司似乎已经可以松一口气，但流量的体量和变现的程度不成比例，这就像一块压在胸口的大石，吴欣鸿和美图公司都不能放松。

不管这到底是不是所谓入口之争，美图未来都必须有一揽子产品功能导入和更广的硬件布局。

硬件落地

“在做美图软件时，发现人像美容很受欢迎，觉得可以单拆出来，做个能让自拍更极致的产品。”吴欣鸿说，“其实只是出于对用户需求和趋势的判断。”吴欣鸿并不认为，美图做手机是为了占据移动端平台入口。在他的思路中，做手机的是美图产品线的自然延续，手机是作为产品之一来做。

2013年5月，美图正式进入硬件领域，推出了专攻自拍的美图手机，至今为止美图共推出了10款手机，市场售价在2000-3500人民币。

美图招股书显示2013年、2014年、2015年及2016年上半年期间美图分别售出智能机数量为27917台、277595台、387775台及289079台。与之对应的，2013年智能手机的销售收入达到5120.3万，总营收为8587.7万；到2016年上半年，智能手机收入飞涨到5.50亿，总营收也增加到5.85亿。

也正是这不到100万台的销量支撑起了美图的收入版图，硬件收入占总营收的比例从2013年的59.6%上升到2016年上半年的93.9%，而整体智能硬件收入的占比，则从59.7%上升到95.1%。

看似硬件支撑了整个公司的营收结构，但放眼整体，和美图上市的消息一起被放大讨论的，还有它的巨额亏损——从2013年到今年6月底，美图公司累计亏损超过62亿元。其中2013年到今年上半年分别亏损2581万元、17.7亿元、22.2亿元和21.9亿元人民币，尤其是今年上半年基本已经持平去年整年的亏损。

根据招股书的解释，亏损原因主要是由于美图新产品的研发以及在变现方面进行尝试，加大了销售及营销、研发力度而产生现金流出。简单来说大部分的亏损主要还是由于新产品研发和美图在全球业务的布局和推广投入。

这个80后CEO脑子里需要思考的问题有很多，他的产品成功得到了数亿人的喜爱，但同时竞争和挑战也纷至沓来，矩阵组合变现尚远，硬件计划如何落地——他和手下的美图公司正在经历一个成熟创业公司所必须经历的成长和困惑。

另一面

月产生56亿张照片，这是美图公司给出的数字，当你读完这段话的功夫就已经有一万张照片通过美图系的产品诞生了。

一家做语音识别技术的公司在一次小规模交流会议中曾非常可惜的谈到，微信平台上数以亿计的语音信息都被“浪费”了，对于这家公司而言，这是提高语音识别技术的宝贵素材，但对于腾讯而言，这只是存放在服务器上的数据。

同样的道理适用于美图，但不同的是，这家装机量超过11亿的公司将每一次用户的自拍都经过脱敏处理有效的转化为人脸识别技术进步的累积。这些不断积累、改进的技术不仅用于美图系列产品，而且在更多与“美”完全无关的领域有更广阔的空间。以亮风台公司为例，这是一家美图参与投资的公司，专注增强现实(Augmented Reality AR)核心技术与产品研发。

在美图公司公布的规划中，有几类投资并购：一拥有前沿技术，如机器学习、计算机视觉、增强现实及与我们业务相关的其他技术的业务；二是拥有可与公司继续变现用户的计划相协同的成熟互联网服务变现模式的业务（包括但不限于广告、电子商务及互联网增值服务）；三是运营具有可观用户基础的应用或社区的业务；四是拥有娱乐方面的优质知识产权，或制作可丰富已有内容及娱乐服务的高质量视频内容（如制作公司）的业务。

在这样的思路之下，除了亮风台，2015年4月，美图公司收购了Bellus 3D, Inc（一家专注于3D照片和视频技术开发的公司）约33.3%的股权，旨在整合3D人脸识别技术，以便利用3D绘图对视频中的动态影像进行复杂编辑。

这样的投资尽管值得期待，但显然不会马上呈现收益。

在美图公司提交的上市申请文件中，其变现模式也只是提到智能硬件、在线广告、电子商务、互联网增值服务以及“其他未来机会”。只是对于一家从未公开过财务数据的公司，突然曝光在公众视野中，不那么好看的财务报表瞬间成为众矢之的，公众对短期的盈利模式似乎更为关心。“大家每天照镜子吗？你们什么时候对自己的脸感到厌倦？”美图公司高级产品副总裁北够对现场的所有媒体发问，“所以你会永远自拍。”

在每一次美图公司的发布会上，他们都会发布一系列不断增长的最新数据，对于美图公司而言，这是他们每一步走下去的基石，当根基越稳固，市场也能给他们更多的耐心和信心。

而这些美图旗下美颜工具的忠实拥簇们，在可以变得更美这件事上，兴趣度和爆发的购买力，可能会超过美图的想象。