中报曝光投资风向 三大主力已经换防

经济观察报 记者 洪小棠 伴随着上市公司2016年中报业绩披露过半，主力机构们的“排兵布阵”浮出了水面。

根据同花顺iFinD数据，截至8月25日，已有1692家上市公司披露中报业绩，社保基金、保险资金以及QFII在上季度的仓位普遍呈稳步上升趋势。

据披露的社保基金重仓股显示，第二季度其比较青睐生物医药、机械设备、公用事业等三大行业；而生物医药、银行、交通运输等行业在二季度保险资金持股比例最大。同时，生物医药、化工、公用事业等行业成为QFII基金偏爱的行业。

值得注意的是，生物医药、机械设备、公用事业成为这三类机构共同看好的行业。

七八月份A股蹒跚上行站稳3000点之上，或已让上述机构斩获可观的账面收益。

社保喜恶分明

据同花顺iFinD数据，截至8月25日已披露中报显示，社保基金现身417只个股，占比近25%。其总计持股数量达到121.15亿，总市值1891.73亿元。

资本市场经历了上半年的持续震荡，作为市场投资风向标的社保基金将遵循怎样的路线图呢？

据沪深两市已披露的中报，社保基金账户位列多家上市公司前十大流通股东，其较为偏爱生物医药、机械设备等传统行业，如巨星科技、胜利精密、新和成等。

在二季度市场持续震荡的情况下，社保也积极调整仓位。已公布中报的上市公司数据显示，社保基金二季度增持了88家公司的股票，其中持股比例最高的是天邦股份，全国社保基金104、401组合持有，占4308万股，占其流通股本的14.03%。其次是省广股份，持股比例为11.60%。

但值得注意的是，其持股中并没有银行类股票，从已发布的半年报中，华夏银行、浦发银行等在机构持股中，未发现社保基金的身影。事实上，从一季报社保基金持股来看，除了宁波银行，社保资金未买入其他银行股。

华闻传媒、网宿科技、烽火通信、光环新网、振芯科技等新兴产业个股却遭到社保基金的减持。其中，华闻传媒同期被减持了1700万股。网宿科技被减持了640.28万股。此外，东方能源二季度虽有所减持，但持股比例亦超过10%。

社保基金还新建仓约40家公司，其中买入湖南海利1158.42万股，占流通股比的4.53%。但其亦退出了40余只个股，调进调出的数量相差不大。

就已披露信息看，机械设备、生物医药、公用事业三大行业在第二季度受到社保基金的追捧。

实际上，对照社保基金的投资目标原则——视经济增长成果为养老金投资收益的根本来源，因促进经济发展有利于养老金的积累，就投资战略而言，生物医药、公用事业等行业无疑是社保基金投资的必选行业。但与此同时，其也得考虑投资战术的主动调整，规避投资风险，并及时把握盈利时机。

险资的“心头好”

险资历来是A股市场上重要的力量之一，其动向也备受关注。去年以来，各大保险机构的纷纷举牌赚足了眼球。

保监会最新数据显示，保险资金投入股票和证券投资基金的余额达17232.38亿元，比上年同期增长了25%。

同花顺iFinD数据显示，截至8月24日，在已披露中报的逾千家上市公司中,保险资金较之去年末新进85只个股，增持59只，减持71只，剔除70股。减持股数量排名靠前的有中国平安，减持17935.30万股；减持比例最高的为希努尔，减持比例高达92.12%。同时，险资从北方稀土、江南水务、国海证券等上市公司的前十大流通股东中消失。

中报数据统计显示，险资跻身192家上市公司的前十大流通股东。此外，新进持股数量排名靠前的有长江证券，新进持有数量为23664.91万股；而增持最多的是浦发银行较上期新进40615万股，占流通股本的21.79 %；南玻A被宝能旗下的前海人寿保险新进32609万股，占流通股本的34.66%。

值得注意的是，东阿阿胶也被前海人寿保险在二季度继续增持，持股比例达到4.17%，逼近5%举牌线。

平安证券研究报告分析，受优质资产荒影响，保险公司会更加注重股市，2016年下半年可能继续举牌蓝筹公司。

据各家券商机构分析师研究发现，被险资举牌的对象有三个特征：一是高分红，高分红的标的可以为保险公司带来长期稳定的股息现金流，与长久期的保险负债端现金流较好匹配。在当前“资产荒”的大环境下可作为高收益固收类资产的替代品，因此，对于民营保险和大型保险公司都有很强的吸引力。

二是低估值，如果持有上市公司股份超过20%，可确认为长期股权投资用权益法计量（5%举牌后若获得董事会席位也可以采用权益法），因此举牌低估值的品种可以大幅度提高账面利润。

三是盈利具有可持续性。由于险资举牌投资周期较长，且持仓流动性受限（6个月锁定期），标的品种的盈利必须具有可持续性，确保险资能够获利退出。

统计显示，目前保险持股市值占比最大的行业分别为银行、生物医药、交通运输等。

QFII的布局

深港通的开通预期，其资金也有望沿袭QFII的投资风格，而上市公司中报的陆续披露，使得QFII二季度持仓情况浮出水面。

同花顺iFinD数据显示，截至8月24日，在已披露中报的逾千家上市公司中,共有117家公司前十大流通股股东中出现了QFII的身影，合计持有股数为66.28亿股，市值达1317.61亿元。其中，QFII二季度新进51只个股，增持27只个股，减持23只。此外，宁波精达、地尔汉宇、良信电器等46股被清仓，QFII从前十大流通股东中消失。

值得一提的是，部分QFII二季度新进增持公司的业绩表现较为突出，中期净利润实现增长，占比近七成。其中，奥拓电子业绩同比增1667.77%、智云股份业绩同比增559.53%。

而除深圳机场、海康威视、平高电气、碧水源、南钢股份、烽火通信等6只QFII本期增持且7月份以来跑赢大盘的绩优股外，有12只7月份以来跑赢大盘的绩优股为QFII二季度新进持有品种。

行业方面，公用事业、化工、生物医药等三行业更受QFII喜爱，新进或增持个股均为4只。

一位大型基金公司的人士称，在标的选择上，崇尚价值投资的QFII更倾向于布局相对估值较低以及成长稳定的板块，而环保、化工、医药等行业在“十三五”规划的护航以及供给侧改革战略的推动下，行业发展前景向好且龙头股估值相对较低，更符合QFII的投资习惯同时也具备不俗的投资价值。

综合看来，生物医药、机械设备、公用事业成为社保、险资和QFII这三类大机构共同看好的行业。

从这几个板块的市场表现看，二季度，申万生物医药指数、申万机械设备指数和申万公用事业指数分别上涨 1.88%、上涨 2.17%和下跌4.63%。7月份以来至8月26日，申万生物医药这三个指数表现则分别为上涨 8.06%、微跌 0.42%和上涨7.04%。同期沪深300指数则分别为下跌1.99%和上涨4.86%。如此可见，申万生物和公用事业行业在三季度以来表现优异，机械设备行业则弱于大盘。

对于三大机构的共同换防偏好，前海开源杨德龙告诉经济观察报，生物医药是比较受到关注的板块，从行业轮动的角度来说，炒完白酒炒医药往往是一个规律，白酒股在上半年有很大的超额收益，下半年医药股的表现可能会超预期，很多机构就会布局。此外，生物医药具有一些题材和故事，使部分医药股涨幅比较好。其次，机械设备和公用事业属于二线蓝筹板块，其市盈率不高、业绩有改善预期，加上有一定的国家弹性，所以也受到了机构的青睐。