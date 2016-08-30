中国零售创新峰会8月28日武汉成功举办

2016-08-30 12:22 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：300多家企业500人同聚武汉，共同探讨零售小业态创新之路。8月28日，“2016中国零售创新峰会暨零售业态小型化经营趋势研讨会”在武汉隆重举办。

如果你还没看到实体商业小型化趋势在加速，那么你的企业离倒闭也就不远了。因为无论你在意或不在意，一股新的零售业新势力正在崛起，小业态专业店正成为各零售企业追捧的对象。

300多家企业500人同聚武汉，共同探讨零售小业态创新之路。8月28日，“2016中国零售创新峰会暨零售业态小型化经营趋势研讨会”在武汉隆重举办。

本次小业态会议由灵兽传媒、良品铺子、荟捧场、湖北省网商协会联合主办，并得到湖北省商务厅的特别支持。

湖北省政府副秘书长聂昌斌，知名经济学家、原国务院研究室副主任、中国企业评价协会会长侯云春，湖北省商务厅副厅长胡道银，武汉市东西湖区区长杨泽发，湖北省省委办公厅副处长杨子川，湖北省商务厅电商处处长陈鸿，武汉市东西湖区办公室主任刘华强等领导出席了本次峰会。

此外，包括良品铺子、鲜丰水果、生鲜传奇、超市发、金好来、绿城超市、香江百货、见福便利、果多美等多家优秀企业都作为嘉宾分享了他们在创新经营上的经验，业内最优秀的小业态企业掌舵者教你如何做一家好店。

零售业态的小型化不是简单的复制，而是一次在定位、定品、定架、定价、选址、互动营销、物流配送等方面全新的梳理与提升。

此次会议恰逢良品铺子成立十周年，在此背景下，本次会议得到良品铺子全方位、立体化的支持。

距离第一次小业态会议已时隔一年，小业态门店出现了许多新的变化。

小业态新玩儿法

一年过去了，小业态出现了很多跨界创新、模式创新的优秀案例。

良品铺子创立于2006年，到目前为止有2000家门店，分布湖北、湖南、江西、四川、河南、深圳等省市。2015年良品电商销售12亿元，整体销售45亿元，2016年良品铺子全渠道销售会突破65亿元，其中线上销售达到20亿元人民币，SKU数达1200个。

良品铺子总裁杨银芬表示，良品铺子做全渠道有着得天独厚的优势：一是良品铺子零食品类是高频消费的品类；二是零食是刚需；三是良品铺子有大量的会员，其线上会员达1000多万，门店有会员和微信会员分别达到了900百多万。

良品铺子正在用全渠道的模式挖掘会员价值，其定位于社交电商的方向更是取得了良好的效果。

良品铺子2016年借力愤怒的小鸟大电影，打造IP粉丝文化，定制八款产品，刷爆朋友圈；2015年双十一借助互联网整合营销，1800家线下门店与官方旗舰店联动引流，发挥”重甲（门店）+步兵（电商）”威力，成为零售O2O教科书式案例。

良品铺子位于深圳福田V尚街的第一家门店，在试营业的3个多小时里，卖了1万多元，而这家店的面积只有60平方米。2016年6月，良品铺子更是开出了首家全品类门店，涵盖零食、水果和鲜食，新品类销售异常火爆。

以创新著称的乐城超市和金好来，在设计、陈列、商品方面不断变革寻求突破。

乐城旗下生鲜传奇目前已经升级到3.0版本，面世一年多来，引来全国近400家零售企业模仿学习，但极少有复制成功的。

河南金好来阶梯式完整实现“厨鲜生”门店的进化与升级，在自有品牌商品研发上，金好来也在不断进化中，500g面包常年售价1元。

河南金好来董事长吴金宏认为，一个门店最核心的经营就是商品的经营，“商品为王，顾客为尊”。消费疲软以后出现的更大的问题是消费升级，升级到什么程度，大家都无法想象。“顾客不来我们的超市，其实是因为我们没有顾客喜欢的商品，在生鲜、蔬果上，我们采用的是产地直接采购，明品、低价，在厨先生门店里面出售的商品价值都低得无法想象，我们卖的价格比我们进价还低。现在老干妈在我们那里零售价才卖七块多，但在很多国内卖场里面都是卖十几块钱。”

大刀阔斧改革的中百集团，新开业的中百罗森日均销售额突破3万元，而绿标店邻里生鲜更是成为年轻人都爱逛的“菜市场”。

200平方米左右的果多美水果连锁凭借60个单品的极致管理，实现单店日销超6万元。

当然，还有绿城超市，6个月完成改造6家门店，以黄河店为例，700平方米的店铺，日销售额达20万元，人流量比改造前增加了5倍以上。

鲜丰水果将实际损耗控制在5%左右，前台毛利可达30%，净利润维持在8%-10%。鲜丰水果副总裁吴涛表示，19年了，一直在做一件事，一心一意做水果。

此外，一直扎根于社区的超市发，有着独特的经营秘笈。

北京超市发副总裁赵萌表示，社区超市的定位基本上是像邻居一样，跟顾客像邻里一样沟通，其目标客户群是500米以内的，在社区里行动不方便的人群，他们当中不乏一些追求生活品质的人群，这样的人群更多的关注养生和健康，而且他们对于交流和沟通的愿望是渴望的状态。

还有28年一直坚守在花卉行业的鲜花说，其创始人李虬参与了花卉行业从无到有的传统专家，同时又引领花卉行业走进互联网，并得到了几位投资大佬的联合投资。他是一个高学历、把传统行业经验与现代互联网结合的创新者。

专注于跨境电商的D猫海外购，也有其独特的优势。

小业态的玩儿法层出不穷，但万变不离其宗，唯有创新和自我革命不变。

为什么举办小业态会议？

中国零售业目前正处于创新与发展的变革关口，线上线下整合加速，商业发展呈现全渠道转型、O2O、业态小型化等新的趋势，互联网＋商业的探索与实践正在逐步深入。

中国零售业态小型化经营趋势研讨会将就这些前沿和前瞻性话题进行深入探讨，并形成行业共识与成果。

通过各个不同零售企业的交流和合作，促进社区商业发展，从单一商品销售向生活服务转变，创新消费模式，满足民生品质升级需求，更加注重便利性。

一批优秀创新企业的交流，将增强流通商业领域的原始创新能力，整合优化资源配置，扩大创新型人才规模、提高质量。强化企业之间和区域之间的创新合作，使湖北流通商业领域的综合创新能力明显提升。

通过线上线下全渠道和O2O模式探讨，将线下实体零售与互联网+有效结合，实现双轨并行，提升效率和效益。

坚持“特色商品走出去，名优商品引进来”的核心，通过与来自全国各地300多家零售企业的交流与分享，有效促进湖北特色商品的展示与外销，同时引入新奇名优商品，丰富人民群众的消费。

此外，通过对良品铺子、中百等企业物流中心的考察与交流，构建物流信息互联共享体系，建立标准规范，发展冷链物流，加快建设零售企业与企业之间综合运输和物流交易公共信息平台，提升仓储配送智能化水平。