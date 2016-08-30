中信入局产业互联网 预筹备上亿规模“双创”基金

2016-08-30 13:43 来源： 经济观察网 作者： 宋笛 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 宋笛 8月29日，中信集团在京发布“互联网＋转型”战略，宣布将以开放和共享的理念，借助云计算、大数据和物联网等互联网技术，建设提供平台服务和数据服务的中信产业云网 。同时，中信集团还会择机搭建“双创”平台，并建立规模上亿元的配套基金。

中信集团董事长常振明在致辞中表示，中信成立三十多年来，已发展成为一家金融与产业并举的大型国有综合企业集团。未来的中信，不仅是一个资本运作的平台和家喻户晓的品牌，也将搭建一个涉及中国经济方方面面的商业生态圈。

8月29日正式上线的 “云平台”是中信产业云网落地的第一步，构建了中信产业云网的基础设施。据中信集团的介绍，该“云平台”将采用云中介运营服务模式构建，通过吸引优质云服务提供商入驻，为集团内外企业客户提供云计算服务。

“云平台”的建设仅仅是中信集团新战略的第一步，根据中信集团的介绍，下一阶段，将重点推动产业互联网项目的落地实施，择机上线“双创”平台，计划在明年年中推出一批创新型项目，同时，中信集团副总经理朱皋鸣还向经济观察网表示，中信集团将会筹备一个规模上亿的“双创”基金，用以配套“双创”项目的孵化。

2015年国务院总理李克强在辽宁考察时曾要求把国有企业改革和“双创”结合起来。2016年5月，国务院发布了首批双创示范基地，在企业双创示范基地中超过半数为国有企业或国有控股企业，中信集团旗下控股公司中信重工也在该份名单中。

与中信重工双创平台不同的是，中信集团此次的“互联网＋转型”更多的体现了整个集团层面的战略方向。中信集团董事长常振明在当天的发布会中表示，中信横跨金融、资源能源、装备制造、工程承包、房地产、现代服务业等多个领域，拥有聚合各类产业资源和技术的独特优势，并有机会将消费互联网与产业互联网融合为一体。

在当天的发布会中，阿里云、腾讯、用友、知道创宇、中企通讯、中信网络科技等正式成为首批入驻的服务提供商。