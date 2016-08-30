恒昌公司诚邀专家学者畅谈互联网金融创新发展新趋势

2016-08-30 14:21 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

8月27日，由北京恒昌公司主办、经济观察研究院提供智库支持的“金融趋新，‘昌’导变革——新常态下的财富机会”高端财富论坛首站活动在北京举办。恒昌公司创始人秦洪涛，清华大学经济管理学院教授李稻葵，经济观察研究院院长新望博士等专家学者、近千名恒昌公司高净值客户和多家知名媒体参加了论坛。专家学者及恒昌公司高管围绕在当前中国经济的大环境下，如何认清互联网金融创新发展的新趋势，进行合理的财富配置，从而进一步落实国家监管的一系列政策及刚出台的网络信贷监管细则等问题展开了讨论。

小额分散模式更符合中国国情

恒昌公司创始人秦洪涛在讲话中谈到，坚持小额分散的理念是恒昌公司做出的符合中国国情的决策。在当前中国经济增长放缓、征信不够透明的大环境下，只有坚持小额分散，尽最大努力分散客户资金出借的风险，更好地保障客户资金安全。秦洪涛认为，恒昌公司几年来之所以能得到了数百万客户的信赖和青睐，一个重要原因就是小额分散出借、还款风险降低，安全诚信可靠。这一点也正好与刚刚出台的网络借贷监管细则的要求不谋而和。

必须事事响应和接受行业监管

从2015年7月18日，人民银行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，到2015年12月28日，银监会会同工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室等部门研究起草了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》，再到此次《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的发布，监管持续推出并不断明确行业规范，这对整个行业都是利好消息，预示着网络借贷信息中介行业新一轮发展机遇和春天已然到来。秦洪涛谈到，恒昌公司几年来一直小心翼翼地摸索着前行，事事响应和接受国家及行业的监管，对照刚出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，恒昌公司已经走在了监管的前列:五年来始终坚持小额借款（件均5万以内，远远低于监管细则规定的20万上限）；恒昌公司旗下的恒易融平台同时具有ICP备案、ICP经营许可证、公安机关网安备案；实现银行存管，引进保险提升保障能力；始终严格风控、债权真实有效，出借人和借款人直接对接匹配。除此之外，恒昌公司还建立了“三审五催”的贷前信审和贷后催收体制。通过初审、面审、终审筛选出信用良好、具有还款能力的借款人，实现客户资金安全出借。通过内部风险预警、各营业室还款管理、资产管理室还款管理、委外催收、司法诉讼五个催收途径督促借款人及时还款，为客户借款收回提供了重要保障。

投资者应坚持多元化资产分配

清华大学经济管理学院李稻葵教授在演讲中谈到，当前实体经济正在经历非常复杂和相对比较痛苦的一个调整过程，投资者要对经济调整有信心。中国经济的困难是调整中的困难，一方面是产能过剩，另一方面是个别产业供应不足，经济的需求侧和供给侧没有相应匹配。相对于目前的经济形势，资产配置这一概念需进一步深入人心。李稻葵提醒投资者要调整投资策略和心态，对经济调整要有期望、有耐心，在波动的市场环境中，抓住调整机遇。在资产荒背景下要防范风险，抵御那些高风险产品的诱惑，寻找专业的团队和方法帮助自己管理资产，筛选金融产品，坚持多元化资产的分配，长短结合。同时，结合四部委刚刚联合颁布实施的网贷管理暂行办法，李教授也提出了未来普惠金融在国家发展、经济进步中将发挥越来越重要的作用，国家也通过此次监管办法的落地实施第一次给行业、从业机构、从业者指明了方向，树立了信心，更为重要的是更好的保护了投资者的权益，恒昌公司也在积极拥抱监管，而且很多方面也符合了监管的要求，恒昌公司一定可以借助监管的东风在中国普恵金融新的浪潮中扬帆起航、再创辉煌。

投资是艺术与技术的有机结合

有的投资专家认为，投资中的战略设计与运作需要高深的技巧，只有当主导者达到一定功力之后，其工作成果才能成为可供借鉴和欣赏的艺术品。每个投资人的投资行为，都有着不同的期待、不同的当下性和不同的观察背景。大家从投资专业角度就新形势下如何进行资产配置、实现财富保值升值进行了分析，并给予了专业的投资理财建议，让与会人员受益匪浅。

据悉，“金融趋新，‘昌’导变革——新常态下的财富机会”高端财富论坛共举办三站，北京站是首站。论坛的主办方恒昌公司以互联网为主要渠道，为借款人与出借人实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。