廊坊银行与IFC合作 将国际经验注入农村普惠金融模式创新

2016-08-30 18:07 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

廊坊银行总行行长邵丽萍女士、IFC中蒙韩区首席代表安赛盟（Simon Andrews）先生在8月29日，分别代表廊坊银行与世界银行集团国际金融公司（IFC）签署合作协议，共同深入探索更加适合京津冀周边县域特色的农村普惠金融创新模式。廊坊银行董事长李德华先生与各业务条线负责人，廊坊市政府、省市人行、市银监、永清和霸州市政府主要领导见证协议签署。市人行也向廊坊银行首批助农取款点进行了授牌，标志着廊坊银行与IFC合作打通农村金融服务“最后一公里”正式开始落地实施。

发展农村普惠金融是2016年中央一号文件的重要精神，而三农问题一直以来都是历年中央一号文件的关注方向。廊坊银行自新任行班子上任以来，一直也在发力农村金融服务模式的创新，而县域综合金融则是廊坊银行“一体两翼”核心战略的主体。在“一体两翼”核心战略的指导下，廊坊银行已连续两年发展增速领军中国银行业，在三河、大厂、香河、永清、固安、霸州、正定等京津冀周边县域，针对当地政府、园区、产业链和商圈也已推出了独具特色、丰富多样的金融服务，已然成为多地县域的综合金融服务主办行。

廊坊银行总行行长邵丽萍女士在签署合作协议时表示，廊坊银行高效、灵活、创新和稳健的经营机制，与IFC在普惠金融领域领先的国际经验和技术优势相结合，一定能够为进一步在京津冀地区周边县域深入推动县域综合金融服务、发挥金融的普惠力量更好为三农服务打下坚实的基础；廊坊银行将以成绩为起点、以合作为契机，通过农村普惠金融模式创新更好支持实体经济发展。

IFC首席代表安赛盟（Simon Andrews）先生也表示，廊坊银行将县域综合金融服务作为战略主体的思路，与IFC在普惠金融领域的理念不谋而合；IFC已经在中国开展农村金融服务超过30年，此次与廊坊银行合作，将把在国际上领先的农村普惠金融经验、在中国积累的农村金融服务知识与廊坊银行共享，旨在共建一个让农户和小微企业都能受益的农村普惠金融体系。

IFC是世界银行集团的成员组织，是最大的专注于新兴市场私营部门发展的全球性发展援助机构；IFC已经在全球100多个发展中国家开展专业工作，让新兴市场的企业和金融机构能够创造就业、税收、改善企业治理和环境绩效并为当地社区作出卓越贡献。廊坊银行致力于成为京津冀地区最具活力的银行，以金融之力为京津冀周边的县域、园区、社区、居民的长足发展注入全新活力；截至目前廊坊银行资产规模已稳步超过1700亿元，也是近年来中国发展速度最快的城商行。