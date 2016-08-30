促进征信体系建设助力中小企业融入“一带一路”

2016-08-30 19:02 来源： 经济观察网 作者： 洪小棠 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 洪小棠 日前，由国家发改委下属单位中国投资协会在北京主办题为“加快企业信用体系建设，把握‘一带一路’战略发展机遇”专题研讨会。促进社会各方参与推进征信行业建设，帮助我国中小企业优化资信环境，积极参与“一带一路”国家战略。

我国经济进入新常态以及国家级顶层战略“一带一路”加速推进，促进中小企业抓住“一带一路”战略带来的发展机遇，将成为保持我国未来经济增长活力的一个重要机遇。而对于中小企业来说，要抓住“一带一路”机遇，资金融通是重要支撑。然而，我国中小企业目前面临严峻的融资难且融资成本高等问题，急需通过完善社会资信体系，建立跨境征信行业框架，建立健全信贷征信对话和评估机制，以引导多元投资主体共同开发“一带一路”战略下细分领域的投融资需求，防范信用风险。

益博睿大中华区董事总经理姚诚彰对经济观察网说，现在整个征信体系建设相比经济建设比较晚。其中，最难的就是信息的分享。因为大家认为个人信息是最重要的，不愿意对外分享，这对征信体系是一个很大的阻碍。

“而企业征信就像个人的身份证信息一样，企业在国外没有身份证，我们的身份证跟国外的身份证不一样，国外的银行、国外的机构、国外的执法者不认中国企业的身份，并不是因为中国企业诚信差，有时候是不理解。这就导致企业到国外就会遇到问题，从不同的渠道看企业的信息都不一样。工商总局、税务局、统计局或者各部委查的信息都不一样，企业如何贷款。所以，企业征信面临一个很大的困难，就是信息量有了、信息收集有了，但信息的清洗、加工还有很多地方做得不足。”姚诚彰表示

对于中小企业来说，暂时良好的征信状况并不足以帮助他们有效获得资金支持，而持续良好的征信状况才能帮助他们赢得良好的资金融通环境。

“我们非常荣幸能够参与到‘一带一路’国家战略中，帮助推进中小企业的信用体系建设”，姚诚彰表示，“益博睿注意到，中国一些非常优质的中小企业因为融资难的问题，无法抓住‘一带一路’下的跨境外贸发展机遇。作为全球性的征信机构，有责任也有能力和技术引导正常的资金融通，增强中小企业的可信度，帮助行业健康有序地成长。”

记者还了解到，我国的中小企业整体还面临着比较复杂的环境。信息不对称、企业画像难等问题让国内中小企业很难在国内外的产业链中充分展现自身的实力；除了征信体系不健全，投机类企业的恶意贷款和坏账、财务造假、偷税漏税、落后的管理体制等问题，使所有中小企业面临资信信誉危机，某些风险较高的中小企业也掣肘整个行业的发展，加大了高潜力中小企业的投融资阻力，影响中小企业整体“走出去”的成效。“融资难、融资贵”成为横在中小企业进军国际市场的一大“门槛”。

姚诚彰介绍，益博睿的征信业务范围涉及全球近40个国家和地区，在亚太地区12个国家拥有成熟的征信体系。作为全球最大的征信机构之一，中小企业信贷一直是益博睿在全球关注的重点业务，为各行业中小企业建立健全信用体系、提供即时信用报告、监测信贷风险、确定营销目标等服务。针对国内中小企业“走出去”的问题，益博睿横跨38个国家和地区的全球信息服务网络和跨境征信资源整合能力，能够让跨境经销商、投资商和银行掌握充分依据了解并信任中国中小企业，帮助其更好地走向世界。